طريقة عمل محشي الكرنب اللذيذ وأسرار المطاعم لطعم ولا أروع

ووعتبر محشي ورق العنب من أكثر أنواع المحشي محبةً لدى قلوب الجميع، وخاصةً في مصر والبلاد العربية كالسعودية وباقي دول الخليج العربي وكدول الشام أيضاً، وذلك لجمال طعمه وطراوته وشعورنا بالدفء عند تناوله، فهو من الأكللت الشتوية التى نلتف حولها جميعاً ونسعد بتناولها.

والكثير يعتقد أن طريقة عمل محشي الكرنب صعبة وتستهلك وقت، ولكن الحقيقة أن كل شئ سهل وبسيط بالترتيب الجيد، فيمكنك سلق ورق الكرنب بالليل اثناء تحضير العشاء لأسرتك وتركه للصباح بعد تقطيعه، وأيضًا يمكنك تسبيك الطماطم بعد ضربها في الخلاط وأنتي تغسلين أواني الفطور فور نزول أولادك المدارس مع نقع الخضرة، وييقى تحمير البصل وغسل الأرز وذلك قبل اللف مباشرة، فهكذا لا تستهلكين وقت ولا تشعرين بالمجهود، وتحصلين على وجبة محشي ورق العنب المفيدة بكل سهوله، تابعونا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

كرنبة متوسطة الحجم. كيلو جرام من الأرز الفلاحي. ثلاثة حزمات صغيرة من الشبت الأخضر. ثلاثة حزمات صغيرة من الكزبرة الخضراء. ثلاثة حزمات صغيرة من البقدونس الطازج. كيلو جرام من الطماطم الحمراء. بصلتان متوسطان الحجم مفرومتين. فلفل أخضر حار وبارد. ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم جاهزة. زيت طعام نباتي صافي. ملعقتان من السمن الغير مهدرج. فلفل أسود وكمون. ملح طعام ناعم. ملعقة كبيرة من السبع توابل. ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة. مكعبان مرقة دجاج.

يسلق الكرنب في ماء مغلي به القليل من الملح والكمون ويقطع إلى قطع صغيرة بحجم صوابع المحشي المحببة لديك ويترك جانباً. تخفق الطماطم جيداً وتوضع على النار ويوضع بها الفلفل الأسود والكمون والملح والسبع بهارات وقليل من الزيت وتترك حتى تتسبك. في مقلاة على نار متوسطة يوضع البصل مع الزيت ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي ويوضع على الطماطم المسبكة وتقلب المكونات جيداً. تضاف الصلصة الجاهزة للخليط لتعطيه لون أغمق من لون الطماطم المسبكة. تقطع الخضرة من كزبرة خضراء وشبت وبقدونس إلى قطع صغيرة جداً. يغسل الأرز جيداً ويصفى من الماء في مصفاة واسعة ليفقد الماء تماماً.

مقادير محشي الكرنبطريقة تحضير محشي الكرنب