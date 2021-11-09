طريقة صبغه شعر بني فاتح لضمان نجاح اللون 100% دون الحاجة لصالون

صبغه شعر بني هل تريدين صبغ شعرك من الأشقر إلى البني؟ سنكشف لكي عن الأخطاء التي يجب تجنبها حتى تكون النتيجة مثالية. حيث لن تحتاجي الى ذهاب لصالون التجميل، يجب عليكى فقط اتباع الخطوات المذكورة في المقالة لكي تنجح معكي النتيجة النهائية، وحتى ايضا تكوني راضية على مظهرك الجديد النهائي.

صبغه شعر بني

الخطأ الأول: اختيار الظل الخاطئ للون البني، لماذا يبدو شعري فجأة أخضر هكذا ؟ يعد اللون الأخضر أحد أخطاء الألوان المعتادة جدًا التي يمكن أن تحدث عند التغيير من الأشقر إلى البني. لا تقلق: يمكن إزالة اللون الأخضر. حتى لا يتلف شعرك، لتسهيل فهم كيفية التخلص من اللون الأخضر، من المفيد فهم سبب ظهوره في المقام الأول.

حيث لون الشعر لدينا عبارة عن مزيج من أصباغ مختلفة متضمنة في ألياف الشعر.

مقارنة بالشعر الأشقر، يحتوي الشعر البني على صبغات حمراء أكثر بشكل ملحوظ.

إذا قمتي بصبغ الشعر بشكل أغمق ولم يحتوي الظل المحدد على أصباغ حمراء كافية، فسيكون للشعر بريق أخضر.

ثم تفقد صبغات اللون الدافئة الموجودة بشكل طبيعي في الشعر البني.

تعرفي على خطوات صبغ الشعر البني بالتفصيل.

لحسن الحظ، فإن التخلص من اللون الأخضر في شعرك سهل للغاية.

استخدمي صبغة (قابلة للغسل) بلون بني محمر.

تشكك الفروق الدقيقة بلون الشوكولاتة أو الكراميل، على سبيل المثال.

لا تقلقي لن ينتهي بك الأمر إلى أن تكون أحمر الشعر.

تعمل الأصباغ المحمرّة على تحييد اللون الأخضر وفي النهاية يتكوّن لون بني طبيعي تمامًا.

كيف التخلص من اللون الأخضرالخطأ الثاني

الصباغة من الأشقر إلى البني وتطبيق القليل من اللون حيث كل امرأة تخشى الشعر ذو المظهر البقعي. لسوء الحظ، يمكن أن يحدث هذا بسرعة كبيرة عند صبغ الأشقر على البني. الشعر الأشقر بطبيعة الحال أكثر جفافاً قليلاً من الشعر البني. نتيجة لذلك، تمتص الصبغة بسرعة كبيرة خاصة عند التلميحات . هذا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة غير متساوية.

صبغ الشعر من الأشقر الى بني

ما يمكن أن يساعد: أولاً، ضعي لون الشعر البني على أول 2 إلى 3 سنتيمترات عند الجذور. بعد نصف وقت التعرض المحدد، يتم الآن تطبيق اللون أيضًا على الأطوال والأطراف. عندما ينتهي وقت التعرض، اغسل شعرك كالمعتاد. ثم قم بتطبيق العناية الجيدة، بعد كل شيء، صبغ الشعر دائمًا ما يمثل ضغطًا بسيطًا على الشعر.