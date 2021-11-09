9 فوايد لدقيق الحمص للبشرة .. ووصفات طبيعية لعلاج مشاكل بشرتك

المكونات الطبيعية تعتبر من افضل الاختيارات لعلاج مشاكل البشرة ، ودقيق الحمص من المكونات اللي ليها فوايد كتير لبشرتك ، ويعتبر واحد من الطرق التقليدية لعلاج البشرة الهندية وتوحيد لونها ، بيدي توهج فوري ونضارة ، وبيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة وتقشير البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد دقيق الحمص للبشرة ، وازاي تدخليه في الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل بشرتك.
فوايد دقيق الحمص للبشرة:
دقيق الحمص بيحتوي على عناصر بتغذي البشرة ، غني بالبروتين والاحماض الدهنية والفيتامينات الضرورية جدا لصحة البشرة ، والميزة في دقيق الحمص انه بينضف البشرة بطريقة لطيفة وفي نفس الوقت مالوش اثار جانبية.
1- وصفة دقيق الحمص والكركم لحب الشباب:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.
– ½ معلقة كبيرة كركم.
– ماية ورد.
الطريقة:
1- في بوله اخلطي دقيق الحمص والكركم وماية الورد بالتدريج لحد ما القوام يبقى مناسب.
2- قلبي المكونات مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط سميك.
3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة.
4- اغسلي بشرتك بماية باردة.
ممكن تكرري الوصفة دي مرة كل يوم.
2- وصفة دقيق الحمص والحلبة لازالة الشعر:
المكونات:
– دقيق حمص.
– حلبة مطحونة.
– ماية.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي دقيق الحمص والحلبة والماية.
2- قلبي المكونات مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط سميك.
3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف.
4- بعدها ابدأي افركي الماسك في حركات دائرية خفيفة ، واغسلي بشرتك بالماية.
ممكن تكرري الوصفة كل يوم لحد ما توصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها وتشيلي الشعر كله.
3- وصفة دقيق الحمص والليمون لازالة اسمرارا البشرة من الشمس:
المكونات:
– 4 معالق صغيرة من دقيق الحمص.
– 1 معلقة صغيرة ليمون.
– 1 معلقة صغيرة زبادي.
– ذرة كركم.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي الكركم مع دقيق الحمص.
2- بعدها ضيفي لهم الزبادي وعصير الليمون.
3- قلبي المكونات مع بعض وحطي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.
4- بعدها اغسلي بشرتك بالماية مع تدليك البشرة في حركات دائرية.
كرري الوصفة مرة كل يوم لمدة اسبوع لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.
4- وصفة دقيق الحمص واللبن لتفتيح البشرة:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.
– 1 معلقة كبيرة زبادي.
– 2 معلقة كبيرة لبن.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي دقيق الحمص مع اللبن ، وقلبيهم مع بعض.
2- ضيفي الزبادي وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس.
3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة.
4- اغسلي البشرة بماية باردة مع تدليك البشرة في حركات دائرية.
كرري الوصفة دي 3 مرات في الاسبوع على الاقل.
5- وصفة دقيق الحمص وبياض البيض لمكافحة الشيخوخة:
المكونات:
– دقيق الحمص.
– عسل.
– بياض بيضة.
– عصير ليمون.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي بياض البيض مع عصير الليمون قلبيهم مع بعض.
2- ضيفي العسل ودقيق الحمص وقلبي المكونات مع بعض كويس.
3- اغسلي بشرتك بماية دافية عشان تفتحي المسام ، وحطي الخليط على البشرة مع التدليك في حركات دائرية اثناء وضع الماسك ، وسيبيه لمدة دقايق.
4- بعدها اغسلي بشرتك بماية دافية.
كرري الوصفة 3 مرات في الاسبوع.
6- وصفة دقيق الحمص وماية الورد للبشرة الدهنية:
دقيق الحمص يعتبر منظف طبيعي للبشرة الدهنية ، لانه بيمتص الزيوت الزيادة وبيزيل كل شوائب البشرة الدهنية.
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.
– 4 معالق كبيرة ماية ورد.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي دقيق الحمص مع ماية الورد ، قلبيهم مع بعض كويس.
2- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة من 15 – 20 دقيقة.
3- بعدها اغسلي بشرتك بماية باردة مع تدليك البشرة في حركات دائرية اثناء الغسيل.
ممكن تكرري الوصفة دي يوميا.
7- وصفة دقيق الحمص والطماطم لبشرة متوهجة:
الوصفة دي مناسبة لكل انواع البشرة ، الطماطم والليمون ليهم خصائص تبييض ، وبالتالي بيساعد على تفتيح البشرة ، وازالة الندبات والبقع الغامقة.
المكونات:
– 1 ثمرة طماطم.
– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.
– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
الطريقة:
1- في بولة طلعي قلب الطماطم وضيفي لها دقيق الحمص والليمون ، قلبي المكونات مع بعض.
2- حطي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة.
3- وبعدها اغسلي البشرة بالماية مع التدليك في حركات دائرية اثناء الغسيل.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
8- وصفة دقيق الحمص ودقيق الذرة لتقشير الجسم:
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة شوفان مطحون.
– 2 معلقة صغيرة دقيق ذرة.
– 2 معلقة صغيرة من دقيق الحمص.
– 1 معلقة صغيرة لبن.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي المكونات مع بعض وقلبيهم كويس.
2- افردي الخليط على الجسم ودلكيه في حركات دائرية.
3- بعدها اغسليه بماية دافية.
ممكن تستخدميه يوميا كمقشر للجسم.
9- وصفة دقيق الحمص والطين لازالة الدهون:
طين البشرة يعتبر مكون رائع لتنقية بشرتك وتنضيفها.
المكونات:
– دقيق حمص.
– طين.
– ماية ورد.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي دقيق الحمص مع الطين.
2- ضيفي لهم ماية الورد بالتدريج لحد ما يتكون عندك خليط قوامه سميك.
3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة.
4- بعدها اغسلي بشرتك بالماية.
تقدري تكرري الوصفة دي مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
الاثار الجانبية لدقيق الحمص:
دقيق الحمص ممكن تبقى ليه اثار جانبية ولكن مش مع كل الاشخاص ، ولكن بس مع الاشخاص اللي بشرتهم حساسة منه ، وعشان تتضمني انه مايسببش اي اثار جانبية ، اعملي اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل ما تحطيه على بشرتك كلها ، لو محصلش اي رد فعل منه تقدري تستخدميه بأمان على وشك كله.
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