9 فوايد لدقيق الحمص للبشرة .. ووصفات طبيعية لعلاج مشاكل بشرتك

المكونات الطبيعية تعتبر من افضل الاختيارات لعلاج مشاكل البشرة ، ودقيق الحمص من المكونات اللي ليها فوايد كتير لبشرتك ، ويعتبر واحد من الطرق التقليدية لعلاج البشرة الهندية وتوحيد لونها ، بيدي توهج فوري ونضارة ، وبيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة وتقشير البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد دقيق الحمص للبشرة ، وازاي تدخليه في الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل بشرتك.

فوايد دقيق الحمص للبشرة:

دقيق الحمص بيحتوي على عناصر بتغذي البشرة ، غني بالبروتين والاحماض الدهنية والفيتامينات الضرورية جدا لصحة البشرة ، والميزة في دقيق الحمص انه بينضف البشرة بطريقة لطيفة وفي نفس الوقت مالوش اثار جانبية.

1- وصفة دقيق الحمص والكركم لحب الشباب:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

– ½ معلقة كبيرة كركم.

– ماية ورد.

الطريقة:

1- في بوله اخلطي دقيق الحمص والكركم وماية الورد بالتدريج لحد ما القوام يبقى مناسب.

2- قلبي المكونات مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط سميك.

3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة.

4- اغسلي بشرتك بماية باردة.

ممكن تكرري الوصفة دي مرة كل يوم.

2- وصفة دقيق الحمص والحلبة لازالة الشعر:

المكونات:

– دقيق حمص.

– حلبة مطحونة.

– ماية.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي دقيق الحمص والحلبة والماية.

2- قلبي المكونات مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط سميك.

3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف.

4- بعدها ابدأي افركي الماسك في حركات دائرية خفيفة ، واغسلي بشرتك بالماية.

ممكن تكرري الوصفة كل يوم لحد ما توصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها وتشيلي الشعر كله.

3- وصفة دقيق الحمص والليمون لازالة اسمرارا البشرة من الشمس:

المكونات:

– 4 معالق صغيرة من دقيق الحمص.

– 1 معلقة صغيرة ليمون.

– 1 معلقة صغيرة زبادي.

– ذرة كركم.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي الكركم مع دقيق الحمص.

2- بعدها ضيفي لهم الزبادي وعصير الليمون.

3- قلبي المكونات مع بعض وحطي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

4- بعدها اغسلي بشرتك بالماية مع تدليك البشرة في حركات دائرية.

كرري الوصفة مرة كل يوم لمدة اسبوع لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.

4- وصفة دقيق الحمص واللبن لتفتيح البشرة:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

– 1 معلقة كبيرة زبادي.

– 2 معلقة كبيرة لبن.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي دقيق الحمص مع اللبن ، وقلبيهم مع بعض.

2- ضيفي الزبادي وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس.

3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة.

4- اغسلي البشرة بماية باردة مع تدليك البشرة في حركات دائرية.

كرري الوصفة دي 3 مرات في الاسبوع على الاقل.

5- وصفة دقيق الحمص وبياض البيض لمكافحة الشيخوخة:

المكونات:

– دقيق الحمص.

– عسل.

– بياض بيضة.

– عصير ليمون.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي بياض البيض مع عصير الليمون قلبيهم مع بعض.

2- ضيفي العسل ودقيق الحمص وقلبي المكونات مع بعض كويس.

3- اغسلي بشرتك بماية دافية عشان تفتحي المسام ، وحطي الخليط على البشرة مع التدليك في حركات دائرية اثناء وضع الماسك ، وسيبيه لمدة دقايق.

4- بعدها اغسلي بشرتك بماية دافية.

كرري الوصفة 3 مرات في الاسبوع.

6- وصفة دقيق الحمص وماية الورد للبشرة الدهنية:

دقيق الحمص يعتبر منظف طبيعي للبشرة الدهنية ، لانه بيمتص الزيوت الزيادة وبيزيل كل شوائب البشرة الدهنية.

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

– 4 معالق كبيرة ماية ورد.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي دقيق الحمص مع ماية الورد ، قلبيهم مع بعض كويس.

2- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة من 15 – 20 دقيقة.

3- بعدها اغسلي بشرتك بماية باردة مع تدليك البشرة في حركات دائرية اثناء الغسيل.

ممكن تكرري الوصفة دي يوميا.

7- وصفة دقيق الحمص والطماطم لبشرة متوهجة:

الوصفة دي مناسبة لكل انواع البشرة ، الطماطم والليمون ليهم خصائص تبييض ، وبالتالي بيساعد على تفتيح البشرة ، وازالة الندبات والبقع الغامقة.

المكونات:

– 1 ثمرة طماطم.

– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

الطريقة:

1- في بولة طلعي قلب الطماطم وضيفي لها دقيق الحمص والليمون ، قلبي المكونات مع بعض.

2- حطي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة.

3- وبعدها اغسلي البشرة بالماية مع التدليك في حركات دائرية اثناء الغسيل.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

8- وصفة دقيق الحمص ودقيق الذرة لتقشير الجسم:

المكونات:

– 1 معلقة صغيرة شوفان مطحون.

– 2 معلقة صغيرة دقيق ذرة.

– 2 معلقة صغيرة من دقيق الحمص.

– 1 معلقة صغيرة لبن.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي المكونات مع بعض وقلبيهم كويس.

2- افردي الخليط على الجسم ودلكيه في حركات دائرية.

3- بعدها اغسليه بماية دافية.

ممكن تستخدميه يوميا كمقشر للجسم.

9- وصفة دقيق الحمص والطين لازالة الدهون:

طين البشرة يعتبر مكون رائع لتنقية بشرتك وتنضيفها.

المكونات:

– دقيق حمص.

– طين.

– ماية ورد.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي دقيق الحمص مع الطين.

2- ضيفي لهم ماية الورد بالتدريج لحد ما يتكون عندك خليط قوامه سميك.

3- حطي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة من 10 – 15 دقيقة.

4- بعدها اغسلي بشرتك بالماية.

تقدري تكرري الوصفة دي مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

الاثار الجانبية لدقيق الحمص:

دقيق الحمص ممكن تبقى ليه اثار جانبية ولكن مش مع كل الاشخاص ، ولكن بس مع الاشخاص اللي بشرتهم حساسة منه ، وعشان تتضمني انه مايسببش اي اثار جانبية ، اعملي اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل ما تحطيه على بشرتك كلها ، لو محصلش اي رد فعل منه تقدري تستخدميه بأمان على وشك كله.

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