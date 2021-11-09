حضري في المنزل بكل سهولة بسكويت الكمون المملح الاقتصادي

يعتبر بسكويت الكمون المملح ، من الوصفات اللذيذة والشهية، استمتعي بمذاق الكمون اللذيذ وقدميه مع الشاي أو العصير، هو بسكويت بسيط وخفيف، مصنوع من دقيق القمح والكمون والملح، ويصلح أن يكون سناك بين الوجبات، يعتبر أيضاً من أهم الأطعمة اللذيذة التي تقدم للأطفال والكبار، هو من أفضل أنواع البسكويت، التي يفضل تناولها في جميع الأوقات، ويمكنك أن تقدميه مع مشروبات مختلفة، يعتبر مفيد ومغذي للجسم، لاحتوائه علي الحليب والبيض، وهذه المكونات صحية وغنية بالكالسيوم والمعادن والفيتامينات، حضري في المنزل لأفراد أسرتك بكل بساطة وسهولة، يتميز أيضاً بسرعة وسهولة تحضيره، يعني لا تحتاجي للوقت طويل عند صنعه، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكويت الكمون المملح في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل بسكويت الكمون المملح

من هنا سوف نعرض علي حضراتكم مقادير عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كالاتي:-

ربع كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب زبدة سائلة.

معلقة كبيرة من الملح.

3 ملاعق كبار كمون حب.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير بسكويت الكمون المملح الاقتصادي في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بتسخين الفرن، علي درجة حرارة 180 مئوية، ثم نقوم بدهن الصينية بالزبدة. بعد ذلك يوضع الدقيق في بولة كبيرة، ويضاف إليه الكمون والملح وبكينج بودر، ويتم خلطهم جيداً. ثم يضاف الحليب والزبدة، وتخلط مرة أخرى حتي تتجانس المكونات، وتتكون عجينة لينة وطرية. بعد كدة تفرد العجينة بالنشابة، بين طبقتين من الكيس النايلون، لتصبح بسمك نصف سم. ثم تقطع بقطاعة دائرية أو بكوب لتكون مقاس واحد، ثم ترص في الصينية، وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة، حتي تنضج تماماً. بعد ذلك تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد تماماً، ثم ترص في طبق التقديم وتقدم مع الشاي أو القهوة أو الحليب.

أسرار نجاح البسكويت

هيا بنا نذكر لكم بعض هذه الأسرار وهي كما يلي:-