بنصف كوب من الحليب اعملي بسكويت السمسم الهش بطعم ولا أروع

يعد بسكويت السمسم من أشهى أنواع البسكويت الذي يمكن تقديمه للأطفال، وهو يقدم بطعم رائع ولذيذ حتى يقبل عليه الكثير من الأطفال، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل فهو لا يحتوي على البيض أو الزبدة، وهو مغذي ومفيد جداً للأطفال حيث يعطيهم الطاقة والحيوية حتى يستمتعون بيومهم بكل نشاط، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيره في الصباح، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت الحليب الهش في المنزل.

مقادير عمل بسكويت والسمسم

يحتوي بسكويت الحليب الهش على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من الحليب

٤ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الماء.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمسم الغير محمص.

ملعقة كبيرة من القطر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت السمسم في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق مع السمن والزيت ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من البيكنج بودر مع رشة صغيرة من الملح مع الاستمرار بالخلط. ثم نقوم بإضافة كربونات الصوديوم مع التقليب المستمر. ثم نضيف الحليب إلى الفانيليا والسكر مع الخلط ثم نضيف الخليط إلى خليط الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة وتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى ترتاح. نحضر وعاء آخر ونقوم بخلط كوب من السمسم مع القطر والماء ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نحضر العجين ونقطعه إلى قطع صغيرة ومتساوية ونشكلها أصابع. ثم نغمسها في خليط السمسم ثم نرصها في صينية مدهونة بالسمن. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى ينضج. بعد ذلك نخرجه من الفرن ووضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق بسكويت بالحليب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة.

طريقة عمل القطر

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير القطر في المنزل وهو كما يلي:-