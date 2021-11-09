كيف أنزل وزني بدون رجيم أو رياضة مكثفة؟ دليلك إلى الرشاقة بأسهل الطرق

كيف أنزل وزني بدون رجيم أو رياضة مرهقة؟ الوصول إلى الوزن المثالي وتحقيق الرشاقة هي معادلة صعبة، يعتقد الكثيرون أنها تحتاج إلى الكثير من المجهود لتحقيقها، ولكن في الحقيقة أن كيفية إنقاص الوزن هو أسلوب حياة وليس من الصعب تحقيقه، فيمكن تنزيل الوزن بدون رجيم أو رياضة وبطرق سهلة وبسيطة بمعدل بطيء ولكن مستمر، نذكر لكم من خلال ثقفني أهم تلك الطرق التي تساعد على نزول وزن صحي بدون ممارسة رياضة عنيفة أو مكثفة وكذلك بدون اتباع نظام غذائي قاسي وصارم.

كيف أنزل وزني بدون رجيم أو رياضة مرهقة؟

يعتمد تنزيل الوزن على المدى الطويل على بعض الخطوات التي من شأنها أن تغير من أسلوب حياتك إلى النظام الصحي، النقاط التالية تلخص لكِ كيفية إنقاص وزنك بدون رجيم ولا رياضة من خلال بعض النصائح والتجارب:

احرص على عدم تناول أي وجبة أو سعرات حرارية قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، حتى تسمح للجهاز الهضمي يعمل بشكل سليم على الوجبة الأخيرة.

النوم الجيد المنتظم لمدة 8 ساعات يومياً يساعدك على تحقيق التوازن لجسمك ويضمن لك معدل حرق أفضل للدهون، ويقلل من الجوع.

تناول الطعام الغني بالألياف في الوجبات الثلاثة، اجعل طبق السلطة هي الأساسية والثابت في كل الوجبات للشعور بالشبع بشكل سريع مع ضرورة البدء به عند تناول وجباتك اليومية.

يمكنك المشي يومياً لمدة نصف ساعة، من الضروري أن تحرص عزيزي القارئ على جعل المشي عادة يومية لك طيلة الحياة، فإن المشي لن يساعدك في خسران الوزن فحسب، بل سوف يحسن من حالتك الصحية والمزاجية ويقلل من التوتر والإجهاد والضغوط النفسية ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.

كلما شعرت بالجوع بين الوجبات اشرب الماء، فإن أحياناً الجسم يترجم العطش بطريقة خاطئة وهي أنك بحاجة إلى السكريات فتتناول السكريات عن طريق الخطأ وهذا من أحد أسباب زيادة الوزن.

تعلم الطهي بطريقة صحية، على سبيل المثال يمكنك استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المطهوة في الفرن مع القليل من الزيت فيعطيك نفس طعم المقلي ولكن بسعرات حرارية أقل.

مشروبات تساعد على التخسيس وحرق الدهون بدون رياضة مشروب الشمر

وهو معروف بفوائد العديدة للجسم والتي تتمثل في شد عضلات البطن وخاصة بعد الولادة حيث يقلل من الترهلات.

مشروب الزنجبيل

من أكثر المشروبات شيوعاً للتخلص من سمنة البطن فهو يساعد على تقليل نسبة الدهون نفي محيط البطن وزيادة معدل الحرق.

عصير الليمون

يفضل تناول عصير الليمون بعد وجبة الإفطار بعصر نصف ليمونة مع الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

كيفية تنزيل الوزن بدون رجيم

يمكنك تنظيم وجباتك اليومية بدون أن تشعر بالحرمان، فقط من خلال تغيير بعض العادات الغذائية الخاطئة، واستبدالها بعادات أخرى صحية، يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي البسيط بدون رجيم والذي يوفر لك تناول كافة العناصر الغذائية بدون حرمان: