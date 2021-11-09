اصنعي بنفسك كريم الليمون وماء الورد وتخلصي من اسمرار وتجاعيد البشرة في دقائق

كريم الليمون وماء الورد ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الاسمرار، وهو أفضل من مستحضرات التجميل الصناعية التي تباع في الصيدليات والتي تفقد البشرة إشراقها ونضارتها، كما يمنح البشرة المرونة ويشد تجاعيد الوجه بشكل رائع، ويعمل أيضاً على منع جفافها ويحميها من عوامل الطبيعية الضارة، وهو من الكريمات التي تتغلغل داخل المسام بسرعة كبيرة فتخرج الدهون المتراكمة داخلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد العجيب وتخلصي من اسمرار وتجاعيد البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الليمون وماء الورد مكونات كريم الليمون وماء الورد سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون وماء الورد العجيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الكريم مرتين يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج. يفضل استخدام الكريم لمدة أسبوعين على الأقل حتى نتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً. طريقة عمل كريم الأرز وعصير الليمون لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به ملعقة كبيرة من دقيق الأرز، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم نقلب جميع المكونات بشكل جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نضع الكريم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة، ويتم غسله في الصباح الباكر حتى نحصل على أروع النتائج.

يفضل استخدام الكريم لمدة شهر حتى نحصل على نتائج مبهرة ونتخلص من كل مشاكل البشرة. الوسوم

كريم الليمون وماء الورد ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الاسمرار، وهو أفضل من مستحضرات التجميل الصناعية التي تباع في الصيدليات والتي تفقد البشرة إشراقها ونضارتها، كما يمنح البشرة المرونة ويشد تجاعيد الوجه بشكل رائع، ويعمل أيضاً على منع جفافها ويحميها من عوامل الطبيعية الضارة، وهو من الكريمات التي تتغلغل داخل المسام بسرعة كبيرة فتخرج الدهون المتراكمة داخلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد العجيب وتخلصي من اسمرار وتجاعيد البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الليمون وماء الورد مكونات كريم الليمون وماء الورد سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون وماء الورد العجيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الكريم مرتين يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج. يفضل استخدام الكريم لمدة أسبوعين على الأقل حتى نتخلص من الاسمرار والتجاعيد نهائياً. طريقة عمل كريم الأرز وعصير الليمون لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به ملعقة كبيرة من دقيق الأرز، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم نقلب جميع المكونات بشكل جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نضع الكريم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة، ويتم غسله في الصباح الباكر حتى نحصل على أروع النتائج.

يفضل استخدام الكريم لمدة شهر حتى نحصل على نتائج مبهرة ونتخلص من كل مشاكل البشرة.

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