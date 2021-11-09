فوائد ماء النعناع للشعر تفاصيل تجربتي مع النعناع للشعر بالخطوات جربيه

فوائد ماء النعناع للشعر ، واحدة من أكثر المواد الطبيعية، التي تساعد على تقوية الشعر، وجعله رطبًا بل وتغذيه جيدًا، وتقضي على تكون القشرة في فروة الرأس، ومن فوائد ماء النعناع للشعر، أنه يستخدم باعتباره أحد مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، نظرًا لفوائده المتعددة، سواء عند استخدام بخاخ ماء النعناع للشعر، مثل فوائد النعناع والليمون للشعر، أو الاستفادة من النعناع للشعر الخفيف، حسب تجربتي مع النعناع للشعر، كما يمكنك استخدام ماء النعناع للبشرة الدهنية، من خلال البخاخ فليس بخاخ النعناع للشعر فقط، بل يمكن الحصول على فوائد ماء النعناع للبشرة، مع الحرص بالطبع على عدم كثافة الاستخدام، حتى تتجنبين أضرار ماء النعناع، سواء للشعر أو البشرة، ولكن فوائده كثيرة، ويمكنك المواظبة عليه والحصول على أفضل النتائج التي ستبهرك بالطبع.

ماء النعناع هو عبارة عن زيت النعناع المخفف، يتم تكريره بطريقة معينة، ويستخلص من النعناع بحيث يفصل الماء عن الزيت، ويتبقى الماء فقط المستخدم للوجه والبشرة والشعر كذلك. ومن أبرز وأهم فوائد النعناع للشعر والبشرة ما يلي:

يهديء ماء النعناع فروة الرأس، حيث يعمل كمضاد للبكتريا فيقلل من الحكة، ويمنع ظهور الرؤوس السوداء.

كما يعمل مستخلص ماء النعناع، على توريد البشرة ونضارتها وتخليصها من الشوائب.

ويخلصك ماء النعناع من قشرة الشعر بطريقة جيدة جدا، ويمكنك الاستفادة منه مع ماء الأرز لتطويل الشعر.

يحسن ماء النعناع من مزاجك، ويخفف توترك فتتخلص من الصداع.

يمنح للشعر الترطيب المطلوب، فيجعل الشعر طريًا فيقلل من جفافه وسقوطه. ويمكنك الاستفادة من استخدام طريقة زيت الخروع لتطويل الشعر ، مع الاستفادة من فوائد زيت القراص للشعر .

، مع الاستفادة من . كما يساعد رذاذ ماء النعناع على الوجه، على التخلص من آثار التعرض للسمش.

من خلال تجربتي مع النعناع للشعر، في ترطيب الشعر وذلك باستخدام ماء النعناع مع الجلسرين بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي:

امزجي ملعقتين من الجلسرين، مع ملعقتين من ماء النعناع. وبعد تجانس الخليط، نظفي شعرك جيدًا. وضعي المزيج على شعرك لمدة ربع الساعة حتى يجف واشطفيه. وهذا القناع للشعر يعمل كمرطب جيد جدا للشعر، ويمكنك استخدامه للبشرة كذلك.

ضعي كيس من الشاي الأخضر، في نصف كوب من الماء المغلي.

واتركي النعناع في كوب آخر.

وغطي الكوبان لربع الساعة، وضعيهما بعد ذلك في بخاخ.

وقومي برج بخاخ ماء النعناع للشعر، واستخدميه على شعرك يوميا صباحًا ومساء.