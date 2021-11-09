كيك موز الشهية بمكونات إقتصادية ببيضتين وكوبين من دقيق

طريقة كيك موز هشة حلويات شهية بقوام خفيف مميز، تعد الكيك من حلويات المفيدة للجسم لما لها من وجود الموز وهو مكون أساسي يمنح الجسم الطاقة وغني بالفوائد الغذائية والفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد اللازم الجسم خاصة للأطفال، ويمكن تناول كيك موز الشهية كحلى مناسب ما بين وجبات أو يتناول في الصباح على الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة أو تكون كفطار خفيف للطلاب في مدارس أو في العمل، ومن خلال ذلك مقال سنتعرف معكم على طريقة عمل كيكة موز الهشة من خلال أكثر من وصفة وفوائد تناول الكيك لصحة العامة. مكونات كيك موز هشة الشهية عدد 4 ثمرات من الموز الناضج. عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. كوب من سكر البني. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. نصف كوب من الزبدة أو نصف كوب من زيت. خطوات كيكة موز الهش شهية يسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة ويأخذ الفرن حوالي 10 دقائق حتى يسخن الفرن ويكون جاهز لإدخال الكيك به.

في قالب كيك متوسط الحجم بمقاس 22 يدهن بالزبدة ويرش عليها الدقيق ويترك جانبا لحين تجهيز كيك موز.

في وعاء عميق ضيفي كل من زبدة طرية بحرارة المطبخ مع سكر بني وتخفق جيدا بالمضرب كهربائي أو في وعاء الخلاط على سرعة عالية لمدة دقيقة

تأكدي من ذوبان السكر مع زبدة وتصنع مزيج كريمي هش، بالتدريج يضاف البيض مع فانيليا وتخفق مرة أخرى لمدة 2 دقيقة.

يقشر الموز ويضاف على خليط البيض وتخفق المكونات معا السائلة لمدة دقيقة حتى يذوب الموز مع مزيج تماما.

بوعاء آخر نجهز مكونات جافة يضاف دقيق وبيكنج بودر مع ملح وبيكنج صودا وينخل مكونات معا وتقليبهم معا، ويصب مزيج كيك السائل على مزيج الجافة وتخفق بالمضرب اليدوي.

وتحضر قالب ويصب بها مزيج كيك وتدخل الكيكة إلى فرن ساخن، في الرف الأوسط، وتترك الصينية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما بعد إختبار نضجها من داخل والخارج. طريقة كيكة موز بالكراميل نحتاج إلى ربع كوب من زبدة طرية. نصف كوب سكر أبيض أو بني. عدد 3 ثمرات من موز طري. عدد 2 كوب طحين ابيض. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ثلث كوب زيت نباتي. نصف كوب سكر. عدد 2 بيض بحرارة مطبخ. ثلث كوب لبن زبادي. نصف كوب كراميل صوص. مكونات كيك موز هشة الشهيةخطوات كيكة موز الهش شهيةطريقة كيكة موز بالكراميل الوسوم

طريقة كيك موز هشة حلويات شهية بقوام خفيف مميز، تعد الكيك من حلويات المفيدة للجسم لما لها من وجود الموز وهو مكون أساسي يمنح الجسم الطاقة وغني بالفوائد الغذائية والفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد اللازم الجسم خاصة للأطفال، ويمكن تناول كيك موز الشهية كحلى مناسب ما بين وجبات أو يتناول في الصباح على الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة أو تكون كفطار خفيف للطلاب في مدارس أو في العمل، ومن خلال ذلك مقال سنتعرف معكم على طريقة عمل كيكة موز الهشة من خلال أكثر من وصفة وفوائد تناول الكيك لصحة العامة. مكونات كيك موز هشة الشهية عدد 4 ثمرات من الموز الناضج. عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. كوب من سكر البني. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. نصف كوب من الزبدة أو نصف كوب من زيت. خطوات كيكة موز الهش شهية يسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة ويأخذ الفرن حوالي 10 دقائق حتى يسخن الفرن ويكون جاهز لإدخال الكيك به.

في قالب كيك متوسط الحجم بمقاس 22 يدهن بالزبدة ويرش عليها الدقيق ويترك جانبا لحين تجهيز كيك موز.

في وعاء عميق ضيفي كل من زبدة طرية بحرارة المطبخ مع سكر بني وتخفق جيدا بالمضرب كهربائي أو في وعاء الخلاط على سرعة عالية لمدة دقيقة

تأكدي من ذوبان السكر مع زبدة وتصنع مزيج كريمي هش، بالتدريج يضاف البيض مع فانيليا وتخفق مرة أخرى لمدة 2 دقيقة.

يقشر الموز ويضاف على خليط البيض وتخفق المكونات معا السائلة لمدة دقيقة حتى يذوب الموز مع مزيج تماما.

بوعاء آخر نجهز مكونات جافة يضاف دقيق وبيكنج بودر مع ملح وبيكنج صودا وينخل مكونات معا وتقليبهم معا، ويصب مزيج كيك السائل على مزيج الجافة وتخفق بالمضرب اليدوي.

وتحضر قالب ويصب بها مزيج كيك وتدخل الكيكة إلى فرن ساخن، في الرف الأوسط، وتترك الصينية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما بعد إختبار نضجها من داخل والخارج. طريقة كيكة موز بالكراميل نحتاج إلى ربع كوب من زبدة طرية. نصف كوب سكر أبيض أو بني. عدد 3 ثمرات من موز طري. عدد 2 كوب طحين ابيض. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ثلث كوب زيت نباتي. نصف كوب سكر. عدد 2 بيض بحرارة مطبخ. ثلث كوب لبن زبادي. نصف كوب كراميل صوص. مكونات كيك موز هشة الشهيةخطوات كيكة موز الهش شهيةطريقة كيكة موز بالكراميل

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