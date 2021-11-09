بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة حضري البسبوسة المرملة والطرية مثل الجاهزة

بسبوسة السميد تعد من أفضل أطباق الحلويات الشعبية، التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بطعم ورائحة رائعين للغاية، مما يجعل بعض الأمهات تريد عملها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسبوسة السميد بالمنزل. طريقة عمل البسبوسة بالسميد طريقة عمل البسبوسة بالسميد مقادير بسبوسة السميد 450 جرام من السميد.

50 جرام من الزبدة.

200 جرام من السكر.

ربع ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

15 جرام بيكنج باودر.

عبوة من الزبادي.

نصف لتر من القطر.

كوب صغير من اللوز. طريقة التحضير امزجي السكر مع مقدار الزبادي، والزبدة جيدا، بواسطة المضرب اليدوي ، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي بيكربونات الصوديوم، والسميد، وبيكنج باودر إلى خليط الزبادي، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متماسك قليلا. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق بشكل متساوي، اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة، ثم قطعيها وزينيها باللوز. ضعي قالب البسبوسة في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج البسبوسة، ثم اسكبي فوقها القطر، حتى تصبح بسبوسة السميد بالمنزل جاهزة للتقديم. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل بسبوسة بالقشطة بدون بيض المكونات 300 جرام من السميد.

ربع كيلو من مسحوق السكر.

150 جرام من مسحوق الحليب المجفف.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقة إلا ربع متوسطة بيكنج باودر.

2 كوب كبير من القشدة.

كأس كبير من القطر.

ربع كأس كبير من الفستق المجروش. طريقة التحضير امزجي السميد مع مقدار الزبدة، والسكر، والبيكنج باودر، والحليب جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي نصف مقدار القشدة إلى خليط الزبدة، ثم اخلطي المكونات، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي نصف كمية خليط البسبوسة في قالب حراري مدهون بقليل من السمن بشكل متساوي، ثم اخفقي باقي مقدار القشدة لمدة 5 دقائق، ثم وزعيها على سطح البسوسة، مع مراعاة عدم وصولها للأطراف. ضعي باقي مقدار البسوسة فوق طبقة القشطة بشكل متساوي، ثم ضعي القالب في فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. زيني البسبوسة بالفستق ثم وزعي القطر فوق سطح البسبوسة قبل أن تهدأ، ثم قطعيها، حتى تصبح البسبوسة بالقشطة بدون بيض جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

بسبوسة السميد تعد من أفضل أطباق الحلويات الشعبية، التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بطعم ورائحة رائعين للغاية، مما يجعل بعض الأمهات تريد عملها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسبوسة السميد بالمنزل. طريقة عمل البسبوسة بالسميد طريقة عمل البسبوسة بالسميد مقادير بسبوسة السميد 450 جرام من السميد.

50 جرام من الزبدة.

200 جرام من السكر.

ربع ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

15 جرام بيكنج باودر.

عبوة من الزبادي.

نصف لتر من القطر.

كوب صغير من اللوز. طريقة التحضير امزجي السكر مع مقدار الزبادي، والزبدة جيدا، بواسطة المضرب اليدوي ، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي بيكربونات الصوديوم، والسميد، وبيكنج باودر إلى خليط الزبادي، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متماسك قليلا. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق بشكل متساوي، اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة، ثم قطعيها وزينيها باللوز. ضعي قالب البسبوسة في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج البسبوسة، ثم اسكبي فوقها القطر، حتى تصبح بسبوسة السميد بالمنزل جاهزة للتقديم. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل بسبوسة بالقشطة بدون بيض المكونات 300 جرام من السميد.

ربع كيلو من مسحوق السكر.

150 جرام من مسحوق الحليب المجفف.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقة إلا ربع متوسطة بيكنج باودر.

2 كوب كبير من القشدة.

كأس كبير من القطر.

ربع كأس كبير من الفستق المجروش. طريقة التحضير امزجي السميد مع مقدار الزبدة، والسكر، والبيكنج باودر، والحليب جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي نصف مقدار القشدة إلى خليط الزبدة، ثم اخلطي المكونات، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي نصف كمية خليط البسبوسة في قالب حراري مدهون بقليل من السمن بشكل متساوي، ثم اخفقي باقي مقدار القشدة لمدة 5 دقائق، ثم وزعيها على سطح البسوسة، مع مراعاة عدم وصولها للأطراف. ضعي باقي مقدار البسوسة فوق طبقة القشطة بشكل متساوي، ثم ضعي القالب في فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. زيني البسبوسة بالفستق ثم وزعي القطر فوق سطح البسبوسة قبل أن تهدأ، ثم قطعيها، حتى تصبح البسبوسة بالقشطة بدون بيض جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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