كيكة الشكولاتة بالمياه وبدون حليب وبيض اقتصادية هشة والطعم روعة

كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولبن، تعتبر كيكة الشوكولاتة بدون بيض من الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتسم مذاقها بأنه جيد للغاية وهناك من يفضل تحضيرها بدون بيض وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها واستطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم الطريقة المناسبة. مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: كوب ونصف من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من بودرة الكاكاو.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب من المياه. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: تتسم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير: القيام بتشغيل الفرن. الحصول على صينية الخبز ويتم دهنها ببخاخ الزيت. الحصول على إناء ويتم وضع فيه كافة المقادير بالإضافة إلى الفانيليا والخل والزيت. يتم وضع الخليط في صينية الخبز ويتم عمل ثلاثة فجوات في الخليط. يتم وضع الخل وفي الفجوة الأولى والفانيليا في الفجوة الثانية والزيت في الفجوة الثالثة. بعد ذلك يتم إضافة المياه فوقهم ويتم التقليب باستخدام الشوكة لحين أن يصبح الخليط متجانس. القيام بإدخال الكيكة إلى الفرن ويتم وضعها في الرف المتوسط ويتم خبزها لمدة نصف ساعة. يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم تزيينها بصوص الشوكولاتة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: يتم تزيين الكيك بصوص الشوكولاتة وإليكم المقادير: نصف كأس من السكر.

نصف كأس من المياه.

ملعقتان كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: القيام بخلط كلاً من السكر والقهوة والكاكاو والفانيليا مع بعضهم البعض ثم يتم وضع الخليط على النار وتكون هادئة. يتم التقليب وترك الخليط على النار لحين أن يغلى. يتم وضع الصوص على الكيك وتركه لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم رش كمية قليلة من الشوكولاتة البيضاء ويتم استخدامه في تزيين كيكة الشوكولاتة بعد ذلك. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: الوسوم

كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولبن، تعتبر كيكة الشوكولاتة بدون بيض من الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتسم مذاقها بأنه جيد للغاية وهناك من يفضل تحضيرها بدون بيض وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها واستطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم الطريقة المناسبة. مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: كوب ونصف من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من بودرة الكاكاو.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب من المياه. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض: تتسم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير: القيام بتشغيل الفرن. الحصول على صينية الخبز ويتم دهنها ببخاخ الزيت. الحصول على إناء ويتم وضع فيه كافة المقادير بالإضافة إلى الفانيليا والخل والزيت. يتم وضع الخليط في صينية الخبز ويتم عمل ثلاثة فجوات في الخليط. يتم وضع الخل وفي الفجوة الأولى والفانيليا في الفجوة الثانية والزيت في الفجوة الثالثة. بعد ذلك يتم إضافة المياه فوقهم ويتم التقليب باستخدام الشوكة لحين أن يصبح الخليط متجانس. القيام بإدخال الكيكة إلى الفرن ويتم وضعها في الرف المتوسط ويتم خبزها لمدة نصف ساعة. يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم تزيينها بصوص الشوكولاتة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: يتم تزيين الكيك بصوص الشوكولاتة وإليكم المقادير: نصف كأس من السكر.

نصف كأس من المياه.

ملعقتان كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: القيام بخلط كلاً من السكر والقهوة والكاكاو والفانيليا مع بعضهم البعض ثم يتم وضع الخليط على النار وتكون هادئة. يتم التقليب وترك الخليط على النار لحين أن يغلى. يتم وضع الصوص على الكيك وتركه لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم رش كمية قليلة من الشوكولاتة البيضاء ويتم استخدامه في تزيين كيكة الشوكولاتة بعد ذلك. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:

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