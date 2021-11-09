طريقة كيكة اسفنجية بالشوكولاته والكاكاو ناجحة بمكونات بسيطة

طريقة كيك شوكولاته الاسفنجية هشة ناجحة بمكونات إقتصادية بتكلفة أقل من الجاهزة، يعتبر الكيك الإسفنجي من كيك التي لا يدخل في تكوينها الزيت أو السمن ويكتفي بالبيض مع باقي مكونات الجافة الأخرى، وتكون تلك الكيك المادة الخام لعمل التورتات والجاتوهات المختلفة الهشة ويضاف لها كريمة أو شوكولاته وتكون خفيفة القوام ولذيذة ويحبها الصغار جدا والكبار ويتناول جانبها العصائر والشاي أو القهوة، وتقدم لكم طريقة كيك اسفنجي بطرق سهلة وبسيطة يمكن لأي ربة منزل صنعها خاصة نساء مستجدات في المطبخ. طريقة كيكة اسفنجية بالشوكولاته والكاكاو نحتاج إلى 3 كوب من دقيق حلويات. كوب كبير من حليب كامل الدسم. كوب ونصف كوب من كاكاو الخام الغير محلى. 2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. ربع ملعقة صغيرة ملح. كوب ونصف الكوب من سكر ناعم. كيكة شوكولاته اسفنجية بالكاكاو الهشة في وعاء ينخل الدقيق والكاكاو معا والبيكنج بودر وشة الملح والفانيليا، وتقلب مكونات مع بعضها بملعقة خشبية وتترك جانبا.

احضري كل من بيض مع سكر واخفقيهم معا جيدا لمدة ربع ساعة حتى تتجانس معا وتكون مزيج كريمي هش مرتفع.

ثم يضاف مزيج دقيق إلى مكونات البيض تدريجيا ملعقة تلو ملعقة مع تقليب من أسفل لأعلى حتى لا يهبط قوام البيض الممزوج.

استمر في وضع مكونات معا على بعضها حتى تتجانس ويمكن وضع عليها ملعقة صغيرة من محسن الكيك حتى تعمل على ارتفاع قوام الكيك الإسفنجي.

ثم يصب مزيج الكيك في صينية مقاس 22 مبطنة بورق من الزبدة، ويسخن الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة حتى يسخن الفرن لمدة 10 دقائق.

ثم تدخل الصينية في الفرن الساخن وتترك داخلة لمدة ساعة حتى تنضج تماما الكيكة، وتختبر عن طريق عود خشبي عندما يخرج نظيف من بواقي الكيك يكون قد نضجت تماما.

ثم تترك خارجا على شبكة حتى تبرد ويمكن لفها بورق من نايلون حتى تبرد وتدخل الثلاجة لكي تزين بالكريمة أو صوص شوكولاته.

وتقطع إلى 3 أجزاء ويفضل العمل في كيك اسفنجية شوكولاته في اليوم التالي وتزيينها بالكريمة شانتيه مع كاكاو أو شوكولاته مع كريمة. طريقة كيكة اسفنجية بالشوكولاته والكاكاوكيكة شوكولاته اسفنجية بالكاكاو الهشة الوسوم

طريقة كيك شوكولاته الاسفنجية هشة ناجحة بمكونات إقتصادية بتكلفة أقل من الجاهزة، يعتبر الكيك الإسفنجي من كيك التي لا يدخل في تكوينها الزيت أو السمن ويكتفي بالبيض مع باقي مكونات الجافة الأخرى، وتكون تلك الكيك المادة الخام لعمل التورتات والجاتوهات المختلفة الهشة ويضاف لها كريمة أو شوكولاته وتكون خفيفة القوام ولذيذة ويحبها الصغار جدا والكبار ويتناول جانبها العصائر والشاي أو القهوة، وتقدم لكم طريقة كيك اسفنجي بطرق سهلة وبسيطة يمكن لأي ربة منزل صنعها خاصة نساء مستجدات في المطبخ. طريقة كيكة اسفنجية بالشوكولاته والكاكاو نحتاج إلى 3 كوب من دقيق حلويات. كوب كبير من حليب كامل الدسم. كوب ونصف كوب من كاكاو الخام الغير محلى. 2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. ربع ملعقة صغيرة ملح. كوب ونصف الكوب من سكر ناعم. كيكة شوكولاته اسفنجية بالكاكاو الهشة في وعاء ينخل الدقيق والكاكاو معا والبيكنج بودر وشة الملح والفانيليا، وتقلب مكونات مع بعضها بملعقة خشبية وتترك جانبا.

احضري كل من بيض مع سكر واخفقيهم معا جيدا لمدة ربع ساعة حتى تتجانس معا وتكون مزيج كريمي هش مرتفع.

ثم يضاف مزيج دقيق إلى مكونات البيض تدريجيا ملعقة تلو ملعقة مع تقليب من أسفل لأعلى حتى لا يهبط قوام البيض الممزوج.

استمر في وضع مكونات معا على بعضها حتى تتجانس ويمكن وضع عليها ملعقة صغيرة من محسن الكيك حتى تعمل على ارتفاع قوام الكيك الإسفنجي.

ثم يصب مزيج الكيك في صينية مقاس 22 مبطنة بورق من الزبدة، ويسخن الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة حتى يسخن الفرن لمدة 10 دقائق.

ثم تدخل الصينية في الفرن الساخن وتترك داخلة لمدة ساعة حتى تنضج تماما الكيكة، وتختبر عن طريق عود خشبي عندما يخرج نظيف من بواقي الكيك يكون قد نضجت تماما.

ثم تترك خارجا على شبكة حتى تبرد ويمكن لفها بورق من نايلون حتى تبرد وتدخل الثلاجة لكي تزين بالكريمة أو صوص شوكولاته.

وتقطع إلى 3 أجزاء ويفضل العمل في كيك اسفنجية شوكولاته في اليوم التالي وتزيينها بالكريمة شانتيه مع كاكاو أو شوكولاته مع كريمة. طريقة كيكة اسفنجية بالشوكولاته والكاكاوكيكة شوكولاته اسفنجية بالكاكاو الهشة

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