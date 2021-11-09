طريقة عمل الحواوشي المصري بالتتبيلة السحرية أحلى من المطاعم

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طريقة عمل الحواوشي المصري ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، ويحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، وشرائه من الخارج، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والخاص والمميز، ولكن قد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة ومميزة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وبطريقة شهية، كما يتميز الحواوشي بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والنشويات الهامة لصحة الجسم، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما يساعد على الهضم، كما يمكنكم تجربة اللازانيا الإيطالية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحواوشي المصري بكل سهولة وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم.مكونات طريقة عمل الحواوشي المصري
تتكون طريقة عمل الحواوشي المصري من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو لحمة مفرومة بها نسبة دسم.
- 4 حبات بصل مفروم ناعم جداً.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 3 قرون فلفل أخضر حار مفروم ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر الحلو.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكبة الصيني أو بهار حلو أو بهارات مشكلة.
- ملعقة كبيرة من توابل الحواوشي.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمككنم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).
- عيش بلدي (العدد حسب كمية الحشو).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحواوشي المصري بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وثت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل المفروم ناعم والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود وتوابل الحواوشي والكبة الصيني، ثم نخلطهم جيداً باليد حتى ينعم ويتجانس الخليط.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم ومعجون الفلفل الأحمر، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة، ثم نعجن جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نشكل خلطة اللحم إلى كرات متساوية في الحجم بحجم يتراوح ما بين 100 إلى 150 جم حسب حجم رغيف العيش.
- ثم نضع داخل كل رغيف كرة من اللحم، ثم نفرد الحشو باليد داخل العيش.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نوزع كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة داخل كل رغيف.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن.
- ثم ندهن وجه الرغيف بالسمن، ثم نضعه على المقلاة من ناحية الوجه ونتركه حتى يتحمر مع الضغط على الرغيف بالملعقة.
- بعد ذلك نقلب الرغيف على الجهة الثانية ونتركه حتى يتحمر من الجهة الثانية مع الضغط عليه بالملعقة أيضاً، ثم نرفع الحواوشي من المقلاة.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نقدم الحواوشي المصري في طبق التقديم مع الكاتشب.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل الحواوشي المصري ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، ويحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، وشرائه من الخارج، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والخاص والمميز، ولكن قد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة ومميزة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وبطريقة شهية، كما يتميز الحواوشي بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والنشويات الهامة لصحة الجسم، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما يساعد على الهضم، كما يمكنكم تجربة اللازانيا الإيطالية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحواوشي المصري بكل سهولة وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم.مكونات طريقة عمل الحواوشي المصري
تتكون طريقة عمل الحواوشي المصري من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو لحمة مفرومة بها نسبة دسم.
- 4 حبات بصل مفروم ناعم جداً.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- 3 قرون فلفل أخضر حار مفروم ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر الحلو.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكبة الصيني أو بهار حلو أو بهارات مشكلة.
- ملعقة كبيرة من توابل الحواوشي.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمككنم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).
- عيش بلدي (العدد حسب كمية الحشو).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحواوشي المصري بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وثت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل المفروم ناعم والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود وتوابل الحواوشي والكبة الصيني، ثم نخلطهم جيداً باليد حتى ينعم ويتجانس الخليط.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم ومعجون الفلفل الأحمر، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة، ثم نعجن جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نشكل خلطة اللحم إلى كرات متساوية في الحجم بحجم يتراوح ما بين 100 إلى 150 جم حسب حجم رغيف العيش.
- ثم نضع داخل كل رغيف كرة من اللحم، ثم نفرد الحشو باليد داخل العيش.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نوزع كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة داخل كل رغيف.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن.
- ثم ندهن وجه الرغيف بالسمن، ثم نضعه على المقلاة من ناحية الوجه ونتركه حتى يتحمر مع الضغط على الرغيف بالملعقة.
- بعد ذلك نقلب الرغيف على الجهة الثانية ونتركه حتى يتحمر من الجهة الثانية مع الضغط عليه بالملعقة أيضاً، ثم نرفع الحواوشي من المقلاة.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نقدم الحواوشي المصري في طبق التقديم مع الكاتشب.
- وبالهنا والشفا.
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