طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية بمذاق سهل وبسيط مع السر وراء النكهة الأصلية لها

طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية ، تبحث ربات البيوت في كل مكان لمعرفة الطريقة الصحيحة لعمل الحلويات المتنوعة بداخل منزلها، وخاصة في ظل انتشار الاوبئة التي تهدد الصحة، فأصبحت الأمهات تسعى إلى اختيار المنتجات بعناية والتقليل من تناولها خارج المنزل، وهذا يستدعي منها معرفة الأسرار الخاصة بإعداد تلك المنتجات، وتعد البسبوسة من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويقبل الجميع على تناولها في كافة الأوقات، سواء في السهرات أو الحفلات وأعياد الميلاد، نظرًا لأنه من الممكن التفنن في إعدادها بنكهات وطرق متنوعة ترضي كافة الأذواق.

طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية

تتكون البسبوسة من مكون أساسي رئيسي وهو دقيق السميد وعدد من الإضافات الأخرى البسيطة التي يمكن استخدامها للتغيير من المذاق أو لإكمال عمل الوصفة المتنوعة، وتعد البسبوسة بالمهلبية من أكثر أنواع البسبوسة انتشارًا، لأنها تتميز بمذاق مختلف ومتنوع عن باقي الأنواع، ويمكن إضافة المكسرات والكريمة إليها لإعطائها قيمة غذائية أقوى.

ويمكن تحضير البسبوسة بالمهلبية عن طريق إعداد المكونات التالية :

2 كوب من السميد.

كوب من جوز الهند.

كوب من الزيت.

علبة من الزبادي.

كوب من السكر.

معلقة من الفانيليا.

معلقة من البينكج بودر.

مكسرات للتزيين.

قطر للبسبوسة.

ومكونات عمل المهلبية هي :

كوب ونصف من اللبن.

علبة من القشطة الجاهزة.

معلقتين من النشا مذابة في نصف كوب حليب.

نصف كوب من السكر.

معلقة من الفانيليا.

في إناء تحضر المهلبية أولًا، عن طريق وضع الحليب مع السكر والفانيليا والقشطة ويرفع الجميع على النار مع التقليب.

تترك المهلبية على النار حتى الغليان وبعدها تضاف النشا المذابة في الماء حتى الوصول إلى القوام الكريمي السميك.

يرفع إناء المهلبية من على النار ويترك ليبرد.

في وعاء التحضير تخلط كافة مكونات البسبوسة سويًا باستثناء البيكنج بودر والسميد.

يقلب البيكنج بودر مع السميد جيدًا ويضاف لهم الزبادي، ويخلط الجميع جيدًا مع باقي المكونات.

في صينية الفرن توضع معلقة من الزبدة أو ورقة زبدة، وتوضع نصف كمية البسبوسة، ثم توضع المهلبية فوقها بهدوء مع مراعاة عدم وضعها على الأطراف.

يوزع النصف الأخر من البسبوسة بالتساوي على باقي الصينية.

توضع صينية البسبوسة في الفرن الساخن مسبقا وتترك حتى تحمر من الجوانب.

من الممكن إشعال الشواية لكي تحمر البسبوسة من الأطراف وتصبح لونها أصفر ذهبي.

يوضع الشربات الساخن فوق البسبوسة الساخنة فور خروجها من الفرن مباشرة، وتترك لتهدأ وتقطع وتقدم.

خطوات تحضير البسبوسة