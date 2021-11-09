طريقة عمل بسكوت التمر الهش والمقرمش في البيت مثل الجاهز في المخابز

طريقة عمل بسكوت التمر، يمكنك الآن تقديم لعائلتك بسكوت جميل ولذيذ، وايضًا مفيد، وهذا هو بسكوت التمر المميز عن باقي الانواع الاخرى، الذي يحبه الكثير من الأطفال ليس ذلك فقط والكبار ايضًا، فهو سهل تحضيرة في المنزل ولا يحتاج إلى تكاليف كما هو الحال إذا تم شرائه من الخارج، وسوف نقدم في هذا المقال بالتفصيل الدقيق طريقة تحضير بسكويت التمر المقرمش والهش في البيت بمكونات قليلة وسهل التحضير وفي وقت قصير وقد ذكرنا سابقاً طريقة تحضيره واليكم طريقة تحضيره الان من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكوت التمر

بسكوت التمر يعد من أكثر الأنواع المشهورة في العديد من البلاد العربية، يمكن تجهيزة بكل سهولة في الأعياد أو المناسبات أو حتى بشكل يومي لاولادك وطريقة تجهيز كلأتي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق من الزبدة.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

بيضتين.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ربع كيلو من التمر خالي النواة.

ملعقتين من السمسم للتزين.

اخلطي الدقيق في وعاء غويط مع البيكربونات الصودا، مع الملح. قلبي المكونات جيدًا مع بعض حتى يتم التجانس بين المكونات. في وعاء آخر أضيفي الزبدة مع السكر والبيض واخلطي المكونات أيضًا جيدًا بإستخدام المضرب الكهربائي ثم أضيفي اللبن إليهم واعيدي الخفق جيدًا. أضيفي خليط الدقيق على الخليط السابق تجهيزه. الان اعجني المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة طرية متماسكة. افردي نصف العجينة في صينية مفروشة بورق الزبدة، وضعي بداخلها العجوة ثم افردي قطع العجوة جيدًا داخل العجينة، ثم قومي بلفها رول و قطعي الرول الى قطع متوسطة الحجم. افعلي نفس الطريق مع الجزء الآخر من العجين. يمكنك رش القليل من السمسم على وجه البسكوت قبل دخوله الفرن. الان اضبطي درجة حرارة الفرن على ١٨٠درجة. قومي بأدخال العجينة في الفرن واتركيه حتى تحصلي على اللون الذهبي المميز، وذلك يتم في خلال عشرة دقائق ثم تقليبه من كل الجهات. الان البسكوت أصبح جاهز يمكنك تناوله الآن بالهنا والشفا.

خطوات التحضير والتجهيز لبسكويت المقرمش