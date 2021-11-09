أقوي خلطة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول منطقة العين

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أقوي خلطة طبيعية ، من أفضل وأحسن أنواع الكريمات التي تساعد علي التخلص من الهالات السوداء، وتزيل التصبغات والبقع الداكنة، يستخدم هذا الكريم يومياً لمدة أسبوع، للحصول علي أفضل النتائج، سوف تحصلين بعد استخدامك هذا الكريم، علي بشرة خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يعتبر هذا الكريم طبيعي 100% لأن مكوناته طبيعية وفعالة، يخلصك من الجلد الميت ويخفف من التهابات الوجه، سوف تلاحظين اختفاء الهالات السوداء فوراً بعد الاستخدام، يعطي البشرة نضارة وحيوية، يعمل علي الحد من ظهور حب الشباب، يزيل أيضاً أي سواد موجود في الوجه، يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس والالتهابات، يحتوي أيضاً علي عناصر مضادة للأكسدة، تعمل علي محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل أقوي خلطة طبيعية في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.مكونات عمل أقوي خلطة طبيعية
من هنا سوف نذكر لكم مكونات هذه الخلطة السحرية وهي كالاتي:-
- 2 معلقة من بشر الخيار.
- معلقة من بشر البطاطس.
- مقدار معلقة صغيرة من زيت اللوز.
- 2 معلقة من ماء الورد.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير أقوي خلطة طبيعية بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به بشر الخيار و بشر البطاطس، ونمزجهم جيداً.
- ثم نضيف عليهم زيت اللوز، وماء الورد ونستمر في الخلط، حتي يتكون لدينا، خليط متجانس.
- نحضر بعد ذلك قطعة من القطن، ونقوم بغمسها في هذا الخليط، ثم نضعها تحت العين، ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعد ذلك نقوم بإزالتها، ونغسل الوجه بالماء البارد، ثم نكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع، مع عدم التعرض لأشعة الشمس، وسوف تلاحظين الفرق.
فوائد البطاس والخيار للبشرة
هيا بنا نذكر لكم بعض الفوائد الطبيعية التي تحتوي عليها وهي كالاتي:-
- كما يعمل علي التخلص من الهالات السوداء حول العين.
- يقضي علي أثار حب الشباب نهائياً.
- يزيل خلايا الجلد الميت وينقي البشرة.
- كما يعطي البشرة ترطيب ونعومة غير عادية.
- يزيل الأوساخ والبثور من البشرة واسعة المسام.
- يجعل ملمس البشرة ناعم ورطب ويعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعالج الحروق والجروح العميقة.
الوسوم
أقوي خلطة طبيعية ، من أفضل وأحسن أنواع الكريمات التي تساعد علي التخلص من الهالات السوداء، وتزيل التصبغات والبقع الداكنة، يستخدم هذا الكريم يومياً لمدة أسبوع، للحصول علي أفضل النتائج، سوف تحصلين بعد استخدامك هذا الكريم، علي بشرة خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يعتبر هذا الكريم طبيعي 100% لأن مكوناته طبيعية وفعالة، يخلصك من الجلد الميت ويخفف من التهابات الوجه، سوف تلاحظين اختفاء الهالات السوداء فوراً بعد الاستخدام، يعطي البشرة نضارة وحيوية، يعمل علي الحد من ظهور حب الشباب، يزيل أيضاً أي سواد موجود في الوجه، يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس والالتهابات، يحتوي أيضاً علي عناصر مضادة للأكسدة، تعمل علي محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل أقوي خلطة طبيعية في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.مكونات عمل أقوي خلطة طبيعية
من هنا سوف نذكر لكم مكونات هذه الخلطة السحرية وهي كالاتي:-
- 2 معلقة من بشر الخيار.
- معلقة من بشر البطاطس.
- مقدار معلقة صغيرة من زيت اللوز.
- 2 معلقة من ماء الورد.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير أقوي خلطة طبيعية بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به بشر الخيار و بشر البطاطس، ونمزجهم جيداً.
- ثم نضيف عليهم زيت اللوز، وماء الورد ونستمر في الخلط، حتي يتكون لدينا، خليط متجانس.
- نحضر بعد ذلك قطعة من القطن، ونقوم بغمسها في هذا الخليط، ثم نضعها تحت العين، ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعد ذلك نقوم بإزالتها، ونغسل الوجه بالماء البارد، ثم نكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع، مع عدم التعرض لأشعة الشمس، وسوف تلاحظين الفرق.
فوائد البطاس والخيار للبشرة
هيا بنا نذكر لكم بعض الفوائد الطبيعية التي تحتوي عليها وهي كالاتي:-
- كما يعمل علي التخلص من الهالات السوداء حول العين.
- يقضي علي أثار حب الشباب نهائياً.
- يزيل خلايا الجلد الميت وينقي البشرة.
- كما يعطي البشرة ترطيب ونعومة غير عادية.
- يزيل الأوساخ والبثور من البشرة واسعة المسام.
- يجعل ملمس البشرة ناعم ورطب ويعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعالج الحروق والجروح العميقة.
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