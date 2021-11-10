كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق فقط للدايت على طريقة سالي فؤاد

كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق ، سهل وسريع وبدون سكر، وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، إضافة إلى أنها هشة جدًا، وكيك المج بدون نشويات، من التحليات المناسبة لمتبعي الحمية الغذائية الدايت، ومناسب أيضًا لمتبعي نظام الكيتو لإنقاص الوزن، حيث بإمكانهم إضافة صوص شيكولات دايت على الوجه، أو أي نوع من صوص المكسرات، لتزيين وتحلية الوجه بشكل صحي، كذلك فكيك المج محبب لجميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، يمكن تقديمه على الإفطار أو العشاء، وبإمكانك تقديمه لأطفالك قبل الذهاب للمدرسة لإمدادهم بالطاقة، وإليك الخطوات في الفقرات التالية.

كما ذكرنا في الفقرة السابقة، أن كيك المج للشيف سالي فؤاد، يحتوي على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسبة من البيض، والمكسوات المفيدة للجسم، إضافة لإحتوائها على الكاكاو الخام الصحي المفيد، وهو امتداد لسلسلة المأكولات الدايت الصحية، التي تتميز بها الشيف/ سالي فؤاد، مثل مشروب الهوت شيكولات دايت، أو تحلية تيراميسو خفيف للصيف، وفي التالي بخطوات سريعة بإمكانك تحضير كيك المج في أقل من 5 دقائق.

2 ملعقة زبدة لوز.

1 ملعقة صغيرة من سكر استيفيا الدايت.

1/4 كوب من الحليب، والنوع حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة كاكاو خام.

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من دقيق اللوز.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.