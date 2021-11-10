كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق فقط للدايت على طريقة سالي فؤاد

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كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق ، سهل وسريع وبدون سكر، وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، إضافة إلى أنها هشة جدًا، وكيك المج بدون نشويات، من التحليات المناسبة لمتبعي الحمية الغذائية الدايت، ومناسب أيضًا لمتبعي نظام الكيتو لإنقاص الوزن، حيث بإمكانهم إضافة صوص شيكولات دايت على الوجه، أو أي نوع من صوص المكسرات، لتزيين وتحلية الوجه بشكل صحي، كذلك فكيك المج محبب لجميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، يمكن تقديمه على الإفطار أو العشاء، وبإمكانك تقديمه لأطفالك قبل الذهاب للمدرسة لإمدادهم بالطاقة، وإليك الخطوات في الفقرات التالية.كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق
كما ذكرنا في الفقرة السابقة، أن كيك المج للشيف سالي فؤاد، يحتوي على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسبة من البيض، والمكسوات المفيدة للجسم، إضافة لإحتوائها على الكاكاو الخام الصحي المفيد، وهو امتداد لسلسلة المأكولات الدايت الصحية، التي تتميز بها الشيف/ سالي فؤاد، مثل مشروب الهوت شيكولات دايت، أو تحلية تيراميسو خفيف للصيف، وفي التالي بخطوات سريعة بإمكانك تحضير كيك المج في أقل من 5 دقائق.مكونات كيكة المج لذيذة بدون نشويات بدون سكر مشبعة جدًا Sally Fouad
- 2 ملعقة زبدة لوز.
- 1 ملعقة صغيرة من سكر استيفيا الدايت.
- 1/4 كوب من الحليب، والنوع حسب الرغبة.
- 1 ملعقة صغيرة كاكاو خام.
- 1 بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق اللوز.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- أولًا أحضري مج زجاجي حجم مناسب، وضعي به مقدار زبدة اللوز الدايت، وأضيفي عليه ملعقة سكر الخالي من الطعم، وبالتقليب جيدًا.
- كذلك قومي بإضافة مقدار الحليب، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة ملعقة الكاكاو الخام، وأضيفي إليها البيضة، وبالتقليب جيدًا.
- كذلك قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من دقيق اللوز، وأضيفي مقدار البيكنج بودر، وبالتقليب جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- يوضع المج بعد تقليب وامتزاج مكوناته جيدًا، في الميكرويف لمدة دقيقتين فقط، ودرجة 900 وات.
- في النهاية أخرجيها من الفرن، وقومي بتزيين الوجه بصوص الشكولاتة الدايت، وقومي بإضافة زبدة اللوز، واستمتعس بأطعم كيك مج صحي.
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كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق ، سهل وسريع وبدون سكر، وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، إضافة إلى أنها هشة جدًا، وكيك المج بدون نشويات، من التحليات المناسبة لمتبعي الحمية الغذائية الدايت، ومناسب أيضًا لمتبعي نظام الكيتو لإنقاص الوزن، حيث بإمكانهم إضافة صوص شيكولات دايت على الوجه، أو أي نوع من صوص المكسرات، لتزيين وتحلية الوجه بشكل صحي، كذلك فكيك المج محبب لجميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، يمكن تقديمه على الإفطار أو العشاء، وبإمكانك تقديمه لأطفالك قبل الذهاب للمدرسة لإمدادهم بالطاقة، وإليك الخطوات في الفقرات التالية.كيكة المج بدون نشويات في ٥ دقايق
كما ذكرنا في الفقرة السابقة، أن كيك المج للشيف سالي فؤاد، يحتوي على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسبة من البيض، والمكسوات المفيدة للجسم، إضافة لإحتوائها على الكاكاو الخام الصحي المفيد، وهو امتداد لسلسلة المأكولات الدايت الصحية، التي تتميز بها الشيف/ سالي فؤاد، مثل مشروب الهوت شيكولات دايت، أو تحلية تيراميسو خفيف للصيف، وفي التالي بخطوات سريعة بإمكانك تحضير كيك المج في أقل من 5 دقائق.مكونات كيكة المج لذيذة بدون نشويات بدون سكر مشبعة جدًا Sally Fouad
- 2 ملعقة زبدة لوز.
- 1 ملعقة صغيرة من سكر استيفيا الدايت.
- 1/4 كوب من الحليب، والنوع حسب الرغبة.
- 1 ملعقة صغيرة كاكاو خام.
- 1 بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق اللوز.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- أولًا أحضري مج زجاجي حجم مناسب، وضعي به مقدار زبدة اللوز الدايت، وأضيفي عليه ملعقة سكر الخالي من الطعم، وبالتقليب جيدًا.
- كذلك قومي بإضافة مقدار الحليب، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة ملعقة الكاكاو الخام، وأضيفي إليها البيضة، وبالتقليب جيدًا.
- كذلك قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من دقيق اللوز، وأضيفي مقدار البيكنج بودر، وبالتقليب جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- يوضع المج بعد تقليب وامتزاج مكوناته جيدًا، في الميكرويف لمدة دقيقتين فقط، ودرجة 900 وات.
- في النهاية أخرجيها من الفرن، وقومي بتزيين الوجه بصوص الشكولاتة الدايت، وقومي بإضافة زبدة اللوز، واستمتعس بأطعم كيك مج صحي.
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