الاكلير بالشكولاته بكوب دقيق اعملي 50 قطعة اكلير بطريقة سهلة وسريعة

يعد الاكلير بالشكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتقدم مع الجاتوة أو التورتة في جميع المناسبات السعيدة مثل الأعراس أو أعياد الميلاد وحفلات التخرج، وغيرها من المناسبات والحفلات السعيدة.

ويتم حشو الاكلير بأكثر من نكهة منها الشكولاتة أو بالكريم جانتيه أو يمكن حشوها بالكاسترت أو بصوص الفرولة اللذيذ وكل تلك الحشوات على حسب ذوق الشخص، فمن خلال تلك السطور القادمة سنعرض عليكم متابعينا الكرام طريقة تحضير الأكلير بالشكولاتة بالحشو اللذيذ، وسنوضح المكونات التفصيلية لعملها بشكل جيد ومضمون لنجاح عملها مائة بالمائة.

مكونات ومقادير عجين الاكلير بالشكولاتة اللذيذة:

كوب دقيق أبيض مخصص لعمل الحلويات.

عدد أربعة بيضة.

رشة من الملح.

كوب من الماء.

نصف كوب زبدة سائلة.

ربع كيلو من الكريم جانتية الخام.

نصف كوب سكر ناعم.

كوب وربع حليب دسم مثلج.

رشة فانيليا.

شكولاتة خام مفرومة أو مبشورة وزن 100 جرام.

نصف كوب حليب دسم.

ملعقة صغيرة زبدة.

حضري حلة عميقة وضعي بها الماء على النار، وعليهم الزبدة واتركيهم حتى تسخن جيدا. بعد ذلك ضعي الدقيق والملح على الماء والزبدة وقلبيهم جيدا على النار لمدة ثلاثة دقائق حتى تتماسك العجين سويا. اتركي العجين حتى تبرد تماما، ثم ضعي العجين في العجان أو بالخلاط الكهربائي وضعي البيض عليهم وشغلي العجان حتى يتمازج البيض مع العجين. حضري كيس الحلويات وحضري صينية مدهونة وشكلي العجين بكيس الحلويات، ثم ضعيها بالفرن على درجة حرارة علية واتركيها حتى تنضج تماما. اتركيها حتى تبرد تماما وافتحيها مثل الساندوتش واتركيها وسنحضر الحشو والشكولاتة للتزين.

ضعي في بولة عميقة الكريم جانتية وعليه السكر والفانيليا. نقلبهم سويا ثم نضع الحليب المثلج عليهم، نقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي ونخلطهم جيدا. نتركهم بعدها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتجمد. نقوم بحشو الأكلير ومن الداخل مثل الساندونش ونتركه حتى نحضر صوص الشكولاتة للتزين.

حضري بولة عميقة وضعي بها الشكولاتة المفرومة وبها الحليب والزبدة، نقلبهم على نار هادئة حتى يذوب تماما. الخطوة التالية بالمعلقة نضع على كل واحدة من الاكلير شكولاتة سايحة ونضعها بالثلاجة حتى تتجمد وبالهناء والشفاء.

مكونات حشو الاكلير بالشكولاتة:مكونات تزين الاكلير بالشكولاتة:طريقة تحضير عجين الاكلير بالشكولاتة:طريقة تحضير حشو الاكلير اللذيذ:طريقة تحضير صوص الشكولاتة للأكلير:طريقة حشو الاكلير بالشكولاتة والموز:

كما ذكرنا من قبل بأن يمكن طريقة حشو الاكلير بأكثر من نكهة وأكثر من طريقة في تحضير الحشو، ومن خلال السطور تلك سنعرض عليكم متابعينا الكرام طريقة حشو الاكلير بالشكولاتة والموز الطازج بطريقة سهلة وبسيطة.

حضري ربع شكولاتة دارك، وقومي ببشرها جيدا. بعدها حضري نصف كوب من الحليب الدسم، وثلاثة ملاعق من الزبدة. ضعي جميع المكونات السابقة في أناء عميق وضعيها على نار هادئة حتى يتم تذوبها جيدا. وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، حضري ثلاثة ثمرات من الموز وقطعيها لحلقات. احشي الكلير بالشكولاتة وضعي قطع الموز وعلى الوجة ضعي الشكولاتة.

حضري برطمان وزنه 400 جرام من شكولاتة النوتيلا. ربع كوب من الحليب الدسم. ضعي جميع المكونات السابقة في أناء عميق واخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي. وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، حضري ثمرات من الموز الطازجة وقطعيها لحلقات. احشي الكلير بشكولاتة النتويلا وقطع الموز من الداخل وضعي على الوجة الشكولاتة السايحة.

حضري ربع كيلو من الكريمة اللباني الحلوة. بعدها حضري نصف كوب من الحليب الدسم، وربع كوب من السكر الناعم. ضعي جميع المكونات السابقة في أناء عميق واخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي. وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، حضري ثلاثة ثمرات من الموز وقطعيها لحلقات. احشي الكلير بالكريمة وضعي قطع الموز وعلى الوجة ضعي الشكولاتة السايحة.

حضري برطمان وزنه 400 جرام من شكولاتة النوتيلا. ربع كوب من الحليب الدسم. ضعي جميع المكونات السابقة في أناء عميق واخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي. وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، حضري ثمرات من الفرولة الطازجة وقطعيها لحلقات. احشي الكلير بشكولاتة النتويلا والفرولة من الداخل وضعي على الوجة الشكولاتة السايحة.

بالخطوات تحضير حشو الاكلير بالشكولاتة والموز الطازج:طريقة تحضير حشو الاكلير بالشكولاتة النوتيلا والموز:طريقة تحضير حشو الاكلير بالكريمة اللباني والموز الطازج:طريقة تحضير حشو الاكلير بالشكولاتة النوتيلا والفرولة: