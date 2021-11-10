اللحمة المشوية بالتتبيلة السرية بكل أسرارها

اللحمة المشوية هي وجبة أساسية في كل بيت وضروري تناولها لانها غنية بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لجسم الأنسان،ويمكن تجهيزها وتناولها في المتنزهات والخروجات العائلية ويلزم ايضاً التغير في طريقة تناولها وسوف نتناول الأن طريقة اللحم المشوي بتتبيلة شهية وسهلة. مكونات اللحمة المشوية: 1 كيلو لحمة شرائح.

٣ حبات بصل متوسط الحجم.

5 فصوص ثوم.

2 فلفل أخضر (حامي او بارد حسب الرغبة).

ملح.

فلفل أسمر.

بهارات لحمة.

جوزة الطيب.

صويا صوص.

2 ليمون. طريقة عمل اللحمة المشوية: نغسل اللحمة جيداً وتركها في ماء وخل ربع ساعه. في الخلاط نضع كل المكونات ونضربهم جيداً نصفي اللحم من الماء ونضع عليها التتبيلة ونتركها ليلة كاملة في الثلاجة نشويها علي الفحم أو نضعها في صينية فالفرن حسب الرغبة وتغطي بورق فويل. وسوف نتناول الأن بعض الأطباق الجانبية التي يتم تناولها بجانب طبق اللحمة المشوية مثل (البطاطس المشوية، وسلطة زبادي بالخيار). مكونات البطاطس المشوية بصوص الفلفل: مكونات اللحمة المشوية:طريقة عمل اللحمة المشوية:مكونات البطاطس المشوية بصوص الفلفل: 5حبات بطاطس.

5 فصوص ثوم

فلفل احمر.

جنزبيل فريش أو بودرة.

شطة.

زعتر.

ربع كوب زيت.

بابريكا.

مسطرة.

ملعقة كبيرة عسل أسود. طريقه عمل البطاطس المشويه بصوص الفلفل: نغسل البطاطس جيدا ثم نقطعها شرائح نضع المكونات في الخلاط (البصل والثوم والجنزبيل والزيت والفلفل الأحمر). نضع الخليط علي النار ونضيف إليه البابريكا والشطة والمسطردة والعسل الأسود. ندهن شرائح البطاطس ونضعها في صينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونغطيها بورق فويل. ندهن البطاطس بتتبيلة الفلفل التي تم تجهيزة وتركها في الفرن لحين إكتمال النضج. بعد إكتمال النضج نضع عليها وقت التقديم صوص الفلفل الذي تم تجهيزة. طريقة عمل الزبادي بالخيار: طريقه عمل البطاطس المشويه بصوص الفلفل:طريقة عمل الزبادي بالخيار: تعد سلطة الزبادي بالخيار من الأطباق الجانبية الخفيفة والسهلة التي يتم تناولها بجانب وجبات المشاوي. مكونات سلطة الزبادي بالخيار: مكونات سلطة الزبادي بالخيار: 2 علبة زبادي.

3 حبات خيار.

3 معالق كبيرة مايونيز.

عصير ليمون.

ملح.

فص ثوم مفروم.

ملعقة نعناع أخضر جاف مفروم. طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار: يتم غسل الخيار جيداً ويقطع قطع صغيرة. في وعاء نضع الزبادي ونضيف لها المايونيز والملح والنعناع والثوم المفروم وعصير الليمون والخيار ونقلب حتي تتجانس مكونات سلطة الزبادي. وفي طبق التقديم نضع علي الوش رشت نعناع جاف مفروم تعطي رائحة وطعم شهي لسلطة الزبادي. طريقة عمل اللحمة الشرائح بالخضار: طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:طريقة عمل اللحمة الشرائح بالخضار: 1 كيلو لحمة شرائح.

2 بصلة متوسطة الحجم.

3فصوص ثوم مفروم.

2طماطم متقطعة شرائح.

100 جرام جزر متقطع شرائح.

100 جرام بسلة.

100 جرام فاصوليا خضراء متقطعة صغير.

100 جرام كوسة متقطعة قطع.

2 بطاطس متقطعة مكعبات.

ملح.

فلفل أسمر.

بهارات لحمة.

جوزة الطيب.

حبهان.

3معالق زيت. طريقة عمل اللحمة الشرائح بالخضار: نغسل اللحمة جيدا ونصفيها. نتبل اللحمة بالبهارات(الملح والفلفل الأسمر وجوزة الطيب والحبهان). في صينية نضع الخضار المقطع (البصل والبسلة والكوسة والجزر والطماطم والفاصوليا والبطاطس والثوم المفروم). نقلب اللحمة مع الخضار ونضيف كوب ماء ونغطي الصينية بالفويل وندخلها الفرن علي درجة حرارة متوسطة حتى أكتمال النضج. تجهيز الصوص البني: طريقة عمل اللحمة الشرائح بالخضار:تجهيز الصوص البني: الصوص البني يعطي مذاق شهي ولذيذ للمشويات وسوف نتناول طريقة تجهيزة بطريقة سهلة. قطعة كبيرة زبدة(120 جرام تقريباً)

نصف كوب دقيق أبيض.

ملح.

فلفل أسمر

3 أكواب شوربة لحمة.

كوب كريمة لباني. طريقة عمل الصوص البني: في وعاء على النار نضع الزبدة ونضع عليها الدقيق ونقلب جيداً حتى نصنع خليط كريمي. نضع الشوربة تدريجياً على الدقيق مع التقليب المستمر. نترك الصوص على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق. نضع الملح والفلفل الأسمر والكريمة اللباني ونقلب الصوص حتى نحصل على صوص متجانس. طريقة عمل الصوص البني:

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