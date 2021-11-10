سحر مفعول كريم الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة المناطق الداكنه بالجسم نهائيا من أول استعمال

كريم الفازلين والنشا للتفتيح الفوري الفازلين من أكثر المواد الشائعة الاستخدام في عالم التجميل والعناية بالشعر ويدخل في تكوين العديد من كريمات البشرة، فهو من المواد الرخيصة التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة ولأكثر من غرض في العناية بالبشرة، ومن اهم هذه الأغراض هي تفتيح البشرة حيث يستخدم الفازلين مع مواد طبيعية اخري لتبيض البشرة والتخلص من اسمرار الشمس، ولكن هناك العديد من الطرق بعضها صحيح والبعض الاخر غير صحيح، وخلال هذه السطور سنعرض أفضل طريقة لاستخدام الفازلين لتبيض الوجه والرقبة.

أفضل طريقة لاستخدام الفازلين لتفتيح البشرة

الفازلين من المواد التي لها أهمية كبيرة على الجلد، فهو يعمل على ترطيب الجلد ويعد واحد من أقوى المرطبات ويساعد في التئام أي جروح في الجلد بشكل أسرع من المعتاد، كما يزيل طبقة خلايا الجلد التالفة ويفتح البشرة بشكل كبير ويحمي البشرة من اشعة الشمس التي تسبب ضرر كبير في البشرة ويمكن استخدام الفازلين في العديد من الوصفات، ولكن أفضل هذه الوصفات هي التي يختلط بها الفازلين والنشا ويمكن تحضير الوصفة كالتالي: –

يتم اذابة معلقة من الفازلين في الميكرويف ويضاف معه معلقة من النشا.

يوضع معلقة من القرفة ومعلقة كركم، ويضاف معلقة ماء زهر وتقلب كل المكونات معًا ويوضع على البشرة لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك تغسل البشرة بالغسول او الصابونة المناسبة.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل يومين دون الخوف من انها تسبب أي اضرار على البشرة لأنها عبارة عن مواد طبيعية لا تضر الجلد.

ماسك الفازلين مع القهوة للبشرة

تعد هذه الوصفة من أقوى الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة وعلاج الكلف والنمش وخاصة عند الحوامل وخلال هذه الوصفة يتم إضافة معلقة من القهوة مع نفس الكمية من النشا ومعلقة من دقيق الحمص وربع كوب حليب وتقلب كل هذه المكونات بشكل جيد حتى تمتزج، وتوضع على بشرة نظيفة وتترك حتى تجف وتفرك من على البشرة وذلك لإزالة خلايا الجلد الغامقة وتفتيح البشرة والتخلص من حبوب الشباب.