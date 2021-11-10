أسهل طريقة لعمل التورتة في المنزل باقل الامكانيات

طريقة عمل التورتة بعجينة السكر، تعتبر التورتة أو الجاتوة هي من اشهر الحلويات الشرقية والتي يحبها الجميع سواء الكبار أو الصغار نظرا لطعمها الشهي اللذيذ ونقوم بتقديمها في الأفراح واعياد الميلاد ومختلف المناسبات، ولكن انتشرت في الفترة الاخيرة التورتة بعجينة السكر فهي من أنواع التورت الشهية والتي يحبها الاطفال بشدة ويطلبوها في المناسبات الخاصة بهم ولذلك تبحث كل ربة منزل عن طريقة عمل التورتة بعجينة السكر وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة. طريقة عمل التورتة بعجينة السكر: مكونات الكيك: أربع بيضات.

ثلاثة كؤوس من السكر.

أربع كؤوس من الطحين.

كأس من الزيت نباتي.

ملعقتان صغيرتان من البيكنغ باودر.

ملعقتان صغيرتان من بودرة الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من مبشور قشر الليمون. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا والسكر ثم نقوم بخفقهم جيداً باستخدام مضرب البيض حتى يتكاثف الخليط وتمتزج جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بوضع الدقيق والزيت والبيكنج باودر ثم نقوم بوضع خليط البيض والسكر عليه ثم بخلطهم جيدا باستخدام مضرب البيض حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بأضافة الكاكاو وبشر الليمون الى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

ثم نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية ثم نقوم بصب الخليط في الصينية وادخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها في الفرن لمدة ساعة الا ربع. طريقة عمل الكريمة المكوّنات نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

أربعة أكواب من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ألوان طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير: نضع كل من الزبدة والسمنة والفانيلا السائلة في وعاء الخلاط الكهربائي، ونقوم بخفقهم معاً جيداً إلى أن تتجانس جميع المكونات جيداً.

ثم نقوم بإضافة السكر تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

نضيف الحليب مع الاستمرار في الخلط.

ثم نقوم بإضافة ملوّن الطعام ونخلطه مع باقي المقادير.

نقوم بدهن وجه وجوانب قالب الكيكة التي قمتي بإعدادها ومديها بالتساوي. عجينة السكر المكوّنات طريقة عمل التورتة بعجينة السكر: مكونات الكيك:طريقة التحضير:طريقة عمل الكريمة المكوّناتطريقة التحضير:عجينة السكر المكوّنات كوب من شراب الذرة. كوب من السمنة النباتية. ملعقة صغيرة من الفانيلا. سبع أكواب من السكر الناعم. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به شراب الذرة والسمنه ثم نضيف الفانيليا ونقوم بمزجهم معاً.

ثم نقوم بإضافة السكر الناعم تدريجياً، ثم نقوم بعجن المكونات حتى تصبح عجينة السكر جاهزة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل التورتة بعجينة السكر، تعتبر التورتة أو الجاتوة هي من اشهر الحلويات الشرقية والتي يحبها الجميع سواء الكبار أو الصغار نظرا لطعمها الشهي اللذيذ ونقوم بتقديمها في الأفراح واعياد الميلاد ومختلف المناسبات، ولكن انتشرت في الفترة الاخيرة التورتة بعجينة السكر فهي من أنواع التورت الشهية والتي يحبها الاطفال بشدة ويطلبوها في المناسبات الخاصة بهم ولذلك تبحث كل ربة منزل عن طريقة عمل التورتة بعجينة السكر وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة. طريقة عمل التورتة بعجينة السكر: مكونات الكيك: أربع بيضات.

ثلاثة كؤوس من السكر.

أربع كؤوس من الطحين.

كأس من الزيت نباتي.

ملعقتان صغيرتان من البيكنغ باودر.

ملعقتان صغيرتان من بودرة الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من مبشور قشر الليمون. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا والسكر ثم نقوم بخفقهم جيداً باستخدام مضرب البيض حتى يتكاثف الخليط وتمتزج جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بوضع الدقيق والزيت والبيكنج باودر ثم نقوم بوضع خليط البيض والسكر عليه ثم بخلطهم جيدا باستخدام مضرب البيض حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

ثم نقوم بأضافة الكاكاو وبشر الليمون الى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

ثم نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية ثم نقوم بصب الخليط في الصينية وادخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها في الفرن لمدة ساعة الا ربع. طريقة عمل الكريمة المكوّنات نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

أربعة أكواب من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ألوان طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير: نضع كل من الزبدة والسمنة والفانيلا السائلة في وعاء الخلاط الكهربائي، ونقوم بخفقهم معاً جيداً إلى أن تتجانس جميع المكونات جيداً.

ثم نقوم بإضافة السكر تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

نضيف الحليب مع الاستمرار في الخلط.

ثم نقوم بإضافة ملوّن الطعام ونخلطه مع باقي المقادير.

نقوم بدهن وجه وجوانب قالب الكيكة التي قمتي بإعدادها ومديها بالتساوي. عجينة السكر المكوّنات طريقة عمل التورتة بعجينة السكر: مكونات الكيك:طريقة التحضير:طريقة عمل الكريمة المكوّناتطريقة التحضير:عجينة السكر المكوّنات كوب من شراب الذرة. كوب من السمنة النباتية. ملعقة صغيرة من الفانيلا. سبع أكواب من السكر الناعم. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به شراب الذرة والسمنه ثم نضيف الفانيليا ونقوم بمزجهم معاً.

ثم نقوم بإضافة السكر الناعم تدريجياً، ثم نقوم بعجن المكونات حتى تصبح عجينة السكر جاهزة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل التورتة في المنزل باقل الامكانيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.