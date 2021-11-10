معجزة كريم القرنفل الرهيب لتكثيف وتنعيم الشعر الخشن والمجعد والتخلص من الهيشان والقشرة نهائياً

يعد القرنفل من المواد الهامة التي تدخل في خلطات لتكثيف وتنعيم الشعر، ولأن أغلب السيدات يتساقط شعرهم بسبب أما عوامل وراثية، أو بسبب الحمل، والرضاعة، فتقوم السيدات بالبحث عن طرق لتكثيف الشعر، كما أن الفتيات أغلبهم يحلمون بشعر ناعم، لذا سنقوم بعرض بعض الوصفات السحرية التي يدخل فيها القرنفل لعلاج تكثيف، وتنعيم الشعر في هذا المقال.

خلطة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر بمكونات بسيطة

ترغب أكثر السيدات في الحصول على شعر ناعم، وكثيف، ويكمن بالبحث عن خلطات مختلفة، ويعد القرنفل من المواد الهامة لتنعيم، وتكثيف الشعر، لذا سوف نقوم بعرض وصفات القرنفل.

وصفة القرنفل والحليب

تعد وصفة القرنفل، والحليب من الوصفات السهلة لعلاج تطويل الشعر، وتنعيمه، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من القرنفل المطحون.

طبق من البلاستيك.

شامبو لغسل الشعر.

الطريقة:

قومي بوضع الحليب في الطبق البلاستيك.

اضيفي إليه القرنفل المطحون.

قلبيهما جيداً حتى يذوب القرنفل في الحليب.

ضعي الخليط على شعرك، واتركيه نصف ساعة.

قومي بغسل شعرك بالشامبو.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تعمل على ترطيب وتكثيف الشعر، وتدخل في وصفة مع القرنفل، لتقوم بإعطاء مفعول أسرع، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من القرنفل المطحون.

طبق من البلاستيك.

شامبو للشعر.

فرشاة شعر.

الطريقة:

قومي بوضع زيت الزيتون في الطبق البلاستيك.

اضيفي إليه القرنفل المطحون.

قلبي جيداً حتى يذوب القرنفل.

قسمي شعرك باستخدام فرشاة الشعر الى خصل.

قومي بوضع الخليط على الخصل، ودلكي فروة رأسك بها.

انتظري نصف ساعة.

قومي بغسل شعرك بالشامبو.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين أسبوعياً، للحصول على أفضل نتائج.

يساعد على تعديل الدورة الدموية في الرأس، مما يجعل الدم يصل لبصيلة الشعر بسرعة.

يعمل القرنفل على سرعة نمو الشعر.

يحمي الشعر من الهيشان، ويجعله لامعاً، وأكثر نعومه، حيث يحتوي على بعض الألياف، والمعادن التي تساعد على ذلك.

يقلل من ظهور القشرة في فروة الرأس.

فوائد القرنفل للشعر