لو حسيتي إنك بتقارني نفسك بغيرك وإنهم أفضل منك، او بتخافي دايما ترتكبي حاجه غلط خوفا من الفشل. فدي علامات واضحة عن قلة الثقة بالنفس، اللي فيها بتلاحظي إن افكارك ممكن تكون مهمة وتقدري تكوني واعية لنفسك بشكل أكبر وفيه حاجات معينة لو بطلتي تعمليها هتلاحظي إنك بدأتي تكوني أحسن بشكل كبير، هنقولك في المقال ده على 7 علامات بتقول إن عندك ثقة في النفس قليلة.. اعرفيها واعرفي ازاي تعالجيها

8 علامات بتقول إن عندك ثقة في النفس قليلة.. اعرفيها واعرفي ازاي تعالجيها

1- مابتفردش ضهرك

الإجهاد والتعب ممكن يأثروا علي وضع جلستك وده بياثر علي مستويات التوتر عندك، علي حسب تقارير الأبحاث اللي عملوها إنك لو واقفه بشكل مستقيم وضهرك مفرود ده بيخلي مودك أحسن وبتحسي بتقدير لنفسك فتحسي بتعب أقل، عشان كده لو عندك الظاهرة دي هيأثر عليكي بشكل عكسي ويبان عليكي الإرهاق ومزاجك مش حلو، كمان وضعية الانحناء هتبينك للناس مسكينة ومش قادرة تثقي في نفسك بشكل كافي، دايما خلي راسك مرفوعة وضهرك مفرود.



2- بتماطلي دايما

معظم اللي بيعانوا من قلة الثقة في نفسهم بيتعرضوا للمماطلة ومش بتعملي شغلك بشكل كافي، والمماطلة بتكون هي طريقتك في تعاملك مع الخوف من المشكلة ديده كله بيسبب كمية من القلق والتوتر ده غير انخفاض مستويات الطاقة عندك، حاولي تخلصي من الفكرة إنك لازم تعملي كل حاجه علي أكمل وجه، ركزي علي الفوائد اللي هترجعلك لما تخلصي من المهمة دي.

3- استخدامك لكلمات زي “لازم” و “ضروري”



مش شرط تكون الكلمات دي معناها سلبي، لكن بتكون معضلة لما بتحط لنفسك أهداف بيكون صعب تتحقق ومش بتقبلي بأي حاجه غيرها، مش شرط كل حاجه تعملي عليها جهد كبير، عشان متحسيش بفقدان الأمل في نفسك، غيري أفكارك وطوريها لما تيجي تحطي اهداف في شغلك واقبلي بتحقيق ما هو ممكن “ومش لازم” ولا “ضروري” نوصل لاهداف مستحيلة في الوقت اللي حنا عايزينه، ممكن نزود ثقتنا في نفسنا باننا نقتنع اننا هنقدر نوصلها لو اشتغلنا واتطورنا في الوقت المناسب.

4- بتلومي نفسك بدون ذنب



في أي موقف بيحصل معاكي بتحسسي نفسك إنك غلطانة وبتلومي نفسك علي الغلط اللي حصل، حاولي في كل موقف تلاحظي إيه اللي حصل خلاكي تفكري في كده أو الأفكار اللي جت في دماغك وقت حدوث الموقف،فكري بطريقة نقدية لو كان الغلط ده حصل فعلا منك، أو مجرد إنه حصل غصب عنك ومقدرتيش تغيري فيه اي حاجه. ممكن تسألي صديقة ليكي عن رأيها في الموقف، وتفهمي وقتها إنك بتلومي نفسك مع إنه محصلش أي مشكلة، لوم النفس المستمر وجلد الذات من اهم علامات قلة الثقة بالنفس عشان كده مهم تحاولي تدربي نفسك على الخروج من المواقف دي بشكل إيجابي.



5- امتنانك لكل شئ



قلة ثقتك في نفسك هتخليكي تحسي إنك نادراً لما بتاخدي اللي إنتي عوزاه وتستاهليه وبدل ماتتقبلي ده سواء في شغلك او في حياتك العاطفية، بتحسي إنك متستاهليش أكتر من كده، وإنه لازم تكون ممتنه للحاجه اللي بتكون معاكي، ولكن ده مش صح أبدا، فماتخليش شكوكك تمنعك تاخدي اللي إنتي عوزاه وتستاهليه.



6- السماح للغير بمعاملتك معاملة سيئة

أي شخص بيتصرف معاك بشكل بطريقة مش مهذبة معاكي بتخلقي له أعذار عشان تتقبلي سلوكه وطريقة تعامله معاكي حتي لو كان اللي بيقوله أو بيعمله مسببلك عدم ارتياح، ودي من اخطر علامات قلة الثقة بالنفس لانها بتكون ظاهرة لغيرك فبيخليهم يسنغلوها ضدك، ضروري تتجنبي المواقف زي دي ويبقى عندك القفة الكافية انك تدافعي عن نفسك وتحترميها، لانه باحترامك لنفسك وثقتك فيها هتفرضي احترامك على الغير.

7- تجنب المخاطر

من اهم علامات ثقة في النفس قليلة هي الخوف من الفشل اللي بيمنعك إنك تعملي أي حاجه صعبة أو فيها مخاطر حتي لو كانت النتيجة هتغير حياتك للأحسن، لو استمريتي علي تجنب التحديات في حياتك، هتعودي عقلك علي إنك متقدريش تتعاملي مع أي حاجه صعبة في حياتك بعد كده، ده غير ارتكاب الاخطاء أو الفشل في أي حاجه فهتأثر علي ثقتك بنفسك بشكل سلبي أكتر وتكوني خايفة اكتر من تحديات العالم اللي حواليكي.

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