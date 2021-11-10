طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بدون تكلفة بخطوات سهلة مش هتفرقيه عن الجاهز

تعتبر الجبنة الرومي نوع من أنواع الجبن التي تباع في الأسواق وهي تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الأطفال والكبار خاصة إذا تم وضعها في عيش فينو مع شرائح من الخيار، وهي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ومنها الكالسيوم ولكنها غالية الثمن ولكن الأن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة والطعم زي الجاهزة فتابعونا. طريقة عمل الجبنة الرومي نحضر كمية مناسبة من الحليب ونرفعه في وعاء على النار ونتركه حتى الغليان هذه الخطوة يتم عملها للقضاء على الميكروبات.

ثم نضيف كوب من الزبادي ونقلب بشكل مستمر نرفع الخليط مرة أخرى على النار ويضاف إليه ثلث كوب من الماء المثلج.

وملعقة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وكوب من القشطة نقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس وناعم.

بعد ذلك نضع الجبنة على قطعة من القماش أو الشاش وتصفي جيدا واحرصي على وضع ثقل على الجبنة للتخلص من الماء الذي يوجد بداخلها.

نضعها في قوالب ونتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تتجمد ثم تقطع والآن أصبح الجبنة الرومي جاهزة للطعام وبالهنا والشفا. طريقة عمل الجبنة الرومي بالبطاطس طريقة عمل الجبنة الروميطريقة عمل الجبنة الرومي بالبطاطس المكونات : كيلو حليب كامل الدسم.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

علبة زبادي.

ثلث كوب ماء مثلج.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة قشطة. طريقة التحضير: نضع الحليب في وعاء على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضيف الزبادي مع الاستمرار في التقليب لمدة 5 دقائق. احرصي على أن يكون التقليب في جميع الاتجاهات للتخلص من الهواء الذي يوجد بالحليب يرفع الحليب من النار. في الماء المثلج نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يذوب الملح ثم يضاف الخليط على الحليب ونقلب بشكل مستمر حتى لا يحدث تكتلات. نضيف البطاطس المهروسة مع القشطة ونقلب جيدا مع رفع الخليط على النار لحين الحصول على قوام سميك. نجهز شاش ونضع الخليط به ثم نشدها جيدا للتخلص من السوائل الموجودة بها ثم نضع ثقل عليها ونتركها جانبا لمدة 10 ساعات. نضع الجبنة في قطعة شاش نظيفة ونكرر الخطوة مرة أخرى حتى تجف الجبنة تماما ثم تحفظ في الثلاجة حتى تصبح متماسكة وتقطع وتقدم. الوسوم

تعتبر الجبنة الرومي نوع من أنواع الجبن التي تباع في الأسواق وهي تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الأطفال والكبار خاصة إذا تم وضعها في عيش فينو مع شرائح من الخيار، وهي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ومنها الكالسيوم ولكنها غالية الثمن ولكن الأن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة والطعم زي الجاهزة فتابعونا. طريقة عمل الجبنة الرومي نحضر كمية مناسبة من الحليب ونرفعه في وعاء على النار ونتركه حتى الغليان هذه الخطوة يتم عملها للقضاء على الميكروبات.

ثم نضيف كوب من الزبادي ونقلب بشكل مستمر نرفع الخليط مرة أخرى على النار ويضاف إليه ثلث كوب من الماء المثلج.

وملعقة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وكوب من القشطة نقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس وناعم.

بعد ذلك نضع الجبنة على قطعة من القماش أو الشاش وتصفي جيدا واحرصي على وضع ثقل على الجبنة للتخلص من الماء الذي يوجد بداخلها.

نضعها في قوالب ونتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تتجمد ثم تقطع والآن أصبح الجبنة الرومي جاهزة للطعام وبالهنا والشفا. طريقة عمل الجبنة الرومي بالبطاطس طريقة عمل الجبنة الروميطريقة عمل الجبنة الرومي بالبطاطس المكونات : كيلو حليب كامل الدسم.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

علبة زبادي.

ثلث كوب ماء مثلج.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة قشطة. طريقة التحضير: نضع الحليب في وعاء على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضيف الزبادي مع الاستمرار في التقليب لمدة 5 دقائق. احرصي على أن يكون التقليب في جميع الاتجاهات للتخلص من الهواء الذي يوجد بالحليب يرفع الحليب من النار. في الماء المثلج نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يذوب الملح ثم يضاف الخليط على الحليب ونقلب بشكل مستمر حتى لا يحدث تكتلات. نضيف البطاطس المهروسة مع القشطة ونقلب جيدا مع رفع الخليط على النار لحين الحصول على قوام سميك. نجهز شاش ونضع الخليط به ثم نشدها جيدا للتخلص من السوائل الموجودة بها ثم نضع ثقل عليها ونتركها جانبا لمدة 10 ساعات. نضع الجبنة في قطعة شاش نظيفة ونكرر الخطوة مرة أخرى حتى تجف الجبنة تماما ثم تحفظ في الثلاجة حتى تصبح متماسكة وتقطع وتقدم.

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