بالخلطة والتتبيلة الرهيبة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بألذ طعم وريحة تجنن

يعتبر طاجن الدجاج بالبصل من الأكلات التي يمكن الإهتمام عليها بشكل كبير في العزومات وذلك لأنها تتميز بالطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية أيضاً، وهي من الأكلات المفضلة للكبار والصغار ولا تخلو منها أي سفرة مصرية وتعتمد بشكل أساسي على البصل الذي يوجد به فوائد كثيرة لجسم الإنسان.طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل
تعتبر هذه الطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تنفيذها في فترة زمنية قصيرة بأقل المكونات والتي غالباً ما تكون موجودة في كل منزل
المقادير
- 3 بصلات كبيرة الحجم.
- دجاجة واحدة.
- مكعبان من مرقة الدجاج.
- كمية مناسبة من الزيت.
- كوب ونصف من الماء.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- يتم تقطيع الفراخ إلى 4 أو 6 قطع على حسب الرغبة.
- يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة.
- يتبل البصل بالملح والفلفل الأسود ويوضع فيه الفراخ ويقلب جيدًا.
- تترك الفراخ في البصل في الثلاجة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
- توضع الفراخ في صينية الفرن ويوضع باقي البصل بالكامل في الصينية مع الفراخ.
- ينم وضع مرقة الدجاجة في الماء وتقليبها جيداً ووضعها على الفراخ.
- يتم إضافة الزيت إليهم أيضاً.
- تغطى الصينية بورق الفويل وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة كاملة.
- يتم التخلص من ورق الفويل ووضع الفراخ تحت الشواية حتى الحصول على اللون الذهبي.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وبذلك تكون جاهزة للتقديم.
يوجد طرق متعددة لتحضير ألذ وأشهى طاجن فراخ بالبصل
المقادير
- 3 بصلات كبيرة الحجم.
- 5 فصوص من القوم.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكركم والزعفران.
- ربع كيلو من شرائح الزيتون الأخضر.
- 3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- كوب واحد كبير من الماء.
- حبتان من الليمون المقطعة شرائح.
- قطع الدجاج.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تتبيل الفراخ بالملح وجميع البهارات ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.
- يتم إحضار مقلاة كبيرة ووضع زيت الزيتون بها ووضع البصل والثوم وبتم تقليبهم.
- يتم وضع قطع الدجاج سواء كانت دجاجة كاملة مقسمة على 4 قطع أو 6 قطع.
- يتم تقليبهم جيداً حتى تأخذ الفراخ اللون الذهبي.
- يتم نقل جميع المكونات إلى صينية للفرن ويتم وضع الماء على الفراخ وإضافة شرائح الليمون أيضًا.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتكون جاهزة للتقديم.
الوسوم
يعتبر طاجن الدجاج بالبصل من الأكلات التي يمكن الإهتمام عليها بشكل كبير في العزومات وذلك لأنها تتميز بالطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية أيضاً، وهي من الأكلات المفضلة للكبار والصغار ولا تخلو منها أي سفرة مصرية وتعتمد بشكل أساسي على البصل الذي يوجد به فوائد كثيرة لجسم الإنسان.طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل
تعتبر هذه الطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تنفيذها في فترة زمنية قصيرة بأقل المكونات والتي غالباً ما تكون موجودة في كل منزل
المقادير
- 3 بصلات كبيرة الحجم.
- دجاجة واحدة.
- مكعبان من مرقة الدجاج.
- كمية مناسبة من الزيت.
- كوب ونصف من الماء.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- يتم تقطيع الفراخ إلى 4 أو 6 قطع على حسب الرغبة.
- يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة.
- يتبل البصل بالملح والفلفل الأسود ويوضع فيه الفراخ ويقلب جيدًا.
- تترك الفراخ في البصل في الثلاجة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
- توضع الفراخ في صينية الفرن ويوضع باقي البصل بالكامل في الصينية مع الفراخ.
- ينم وضع مرقة الدجاجة في الماء وتقليبها جيداً ووضعها على الفراخ.
- يتم إضافة الزيت إليهم أيضاً.
- تغطى الصينية بورق الفويل وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة كاملة.
- يتم التخلص من ورق الفويل ووضع الفراخ تحت الشواية حتى الحصول على اللون الذهبي.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وبذلك تكون جاهزة للتقديم.
يوجد طرق متعددة لتحضير ألذ وأشهى طاجن فراخ بالبصل
المقادير
- 3 بصلات كبيرة الحجم.
- 5 فصوص من القوم.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكركم والزعفران.
- ربع كيلو من شرائح الزيتون الأخضر.
- 3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- كوب واحد كبير من الماء.
- حبتان من الليمون المقطعة شرائح.
- قطع الدجاج.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تتبيل الفراخ بالملح وجميع البهارات ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.
- يتم إحضار مقلاة كبيرة ووضع زيت الزيتون بها ووضع البصل والثوم وبتم تقليبهم.
- يتم وضع قطع الدجاج سواء كانت دجاجة كاملة مقسمة على 4 قطع أو 6 قطع.
- يتم تقليبهم جيداً حتى تأخذ الفراخ اللون الذهبي.
- يتم نقل جميع المكونات إلى صينية للفرن ويتم وضع الماء على الفراخ وإضافة شرائح الليمون أيضًا.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتكون جاهزة للتقديم.
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