بدون ما يمتص زيت نهائي اقلي القرنبيط المقرمش بطريقة صحية بطعم ومذاق لذيذ

يبحث العديد من الأشخاص حول طريقة مناسبة لقلي القرنبيط بدون زيت، ولهذا حرص موقعنا على عرض الطريقة المناسبة لهذا الأمر، نظراً لأنه من النباتات المفيدة لجسم الإنسان، نتيجة غناه بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى غناه بالحديد من الفسفور والكالسيوم والحديد، ويساعد على علاج عملية الهضم والإمساك. طريقة قلي القرنبيط بدون زيت طريقة قلي القرنبيط بدون زيت المقادير: كزبرة خضراء.

قرنبيط مقطع إلى شرائح.

فلفل أخضر حلو.

كمية قليلة من الماء.

3 بيضة.

كزبرة ناشفة.

مقدار من الملح.

رشة من الفلفل.

شطة.

فص من الثوم المفروم.

كمون.

كأس من اللبن. كيفية التحضير يمكن تحضير القرنبيط بدون زيت من خلال إتباع الخطوات التالية، وهي: وضع الوعاء على النار، مع إضافة الكمون والملح عليه، بالإضافة إلى القرنبيط عليه.

تركه في الماء المغلي لفترة تصل إلى 5 دقائق.

إخراجه من الماء وتركه لفترة.

وضع الدقيق واللبن في إناء، بالإضافة إلى مزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

وضع زيت في مقلاة وتركها على النار، ليتم تسخين الزيت بشكل تام.

وضع القرنبيط في المزيج، وبعد ذلك يتم إضافته في الزيت الساخن.

تترك ليصبح لونها ذهبي.

رفعه من الزيت ووضعه في مناديل ورقية، حتى يتم امتصاص الزيت منه بشكل تام. كيفية عمل القرنبيط بدون قلي كيفية عمل القرنبيط بدون قلي المقادير: ملعقة صغيرة من الفلل الأسود.

2 كأس من الجبن الشيدر المبشور.

ملعقة من الزعتر.

2 كأس من الجبن البارميزان المبشور.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

4 كؤوس من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كريمة طبخ بما يعادل كأس. كيفية التحضير: وضع الماء في وعاء على نار متوسطة، وإضافة الملح إليه، وتركه حتى يغلي.

وضع القرنبيط في الماء وسلقه حتى 5 دقائق، مع تصفية الماء منه وتركه.

دهن الصينية بالزبدة، مع وضع القرنبيط بها.

تطبيق الزبدة وجبن الشيدر، بالإضافة إلى الزعتر، وجبن البارميزان على الوجه.

وضع الملح والفلفل الأسود، مع إدخال الصينية في الفرن وضبطه على درجة حرارة 200 درجة، حتى يصبح لونها ذهبي.

إخراج الصينية من الفرن مع تقديم القرنبيط وتناوله. الوسوم

يبحث العديد من الأشخاص حول طريقة مناسبة لقلي القرنبيط بدون زيت، ولهذا حرص موقعنا على عرض الطريقة المناسبة لهذا الأمر، نظراً لأنه من النباتات المفيدة لجسم الإنسان، نتيجة غناه بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى غناه بالحديد من الفسفور والكالسيوم والحديد، ويساعد على علاج عملية الهضم والإمساك. طريقة قلي القرنبيط بدون زيت طريقة قلي القرنبيط بدون زيت المقادير: كزبرة خضراء.

قرنبيط مقطع إلى شرائح.

فلفل أخضر حلو.

كمية قليلة من الماء.

3 بيضة.

كزبرة ناشفة.

مقدار من الملح.

رشة من الفلفل.

شطة.

فص من الثوم المفروم.

كمون.

كأس من اللبن. كيفية التحضير يمكن تحضير القرنبيط بدون زيت من خلال إتباع الخطوات التالية، وهي: وضع الوعاء على النار، مع إضافة الكمون والملح عليه، بالإضافة إلى القرنبيط عليه.

تركه في الماء المغلي لفترة تصل إلى 5 دقائق.

إخراجه من الماء وتركه لفترة.

وضع الدقيق واللبن في إناء، بالإضافة إلى مزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

وضع زيت في مقلاة وتركها على النار، ليتم تسخين الزيت بشكل تام.

وضع القرنبيط في المزيج، وبعد ذلك يتم إضافته في الزيت الساخن.

تترك ليصبح لونها ذهبي.

رفعه من الزيت ووضعه في مناديل ورقية، حتى يتم امتصاص الزيت منه بشكل تام. كيفية عمل القرنبيط بدون قلي كيفية عمل القرنبيط بدون قلي المقادير: ملعقة صغيرة من الفلل الأسود.

2 كأس من الجبن الشيدر المبشور.

ملعقة من الزعتر.

2 كأس من الجبن البارميزان المبشور.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

4 كؤوس من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كريمة طبخ بما يعادل كأس. كيفية التحضير: وضع الماء في وعاء على نار متوسطة، وإضافة الملح إليه، وتركه حتى يغلي.

وضع القرنبيط في الماء وسلقه حتى 5 دقائق، مع تصفية الماء منه وتركه.

دهن الصينية بالزبدة، مع وضع القرنبيط بها.

تطبيق الزبدة وجبن الشيدر، بالإضافة إلى الزعتر، وجبن البارميزان على الوجه.

وضع الملح والفلفل الأسود، مع إدخال الصينية في الفرن وضبطه على درجة حرارة 200 درجة، حتى يصبح لونها ذهبي.

إخراج الصينية من الفرن مع تقديم القرنبيط وتناوله.

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