سر خلطة الحاتي طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية مشوية على الفحم ألذ طعم وتتبيلة

تعتبر الكفتة من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الناس ويمكن عملها بالدجاج أو اللحم ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، وفي بعض الأحيان نقوم بشراء الكفتة من المحلات مع عيش بلدي وسلطات مختلفة ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بمكونات بسيطة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم فتابعونا. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم المكونات: دجاج فيليه.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

10 أعواد بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب بقسماط. مكونات التقديم: عيش بلدي.

شرائح ليمون.

بقدونس.

سماق. طريقة التحضير: نحضر الكبة ونضع بها الدجاج بعد غسله جيدا ثم نضيف البصل والثوم ونفرم المكونات حتى تصبح ناعمة. بعد ذلك يضاف البقدونس مع الشطة وباقي المكونات الأخرى مع البقسماط ونخلط للحصول على مزيج متجانس. نقوم بتشكيل الكفتة على أسياخ أو أعواد خشبية ثم نقوم بتجهيز الشواية ونمسحها بالقليل من الزيت. نشوي الكفتة على جميع الجوانب مع التقليب من وقت لأخر حتى تنضج ثم تقدم مع عيش بلدي. وعلى الوجه نضع رشة من البقدونس مع السماق بعد رفعها ونوزع شرائح الليمون على طبق التقديم وبالهنا والشفا. طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بالبرغل طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بالبرغل المكونات: نصف كيلو دجاج مفروم.

نصف كوب برغل ناعم منقوع.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة سماق.

ربع كوب بقدونس طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص ثوم.

بصلة متوسطة مفرومة. طريقة التحضير: في البداية يحب أن نقوم بتجهيز الشواية حتى تكون ساخنة ثم يصفي البرغل من الماء ونطحنه بالكبة أو نضعه في كيس ويطحن باستخدام النشابة. نحضر الكبة نضع الدجاج مع باقي المكونات ونخلط المقادير للحصول على مزيج كفتة متجانس ثم تغلف ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة. بعد ذلك تشكل الكفتة على أسياخ أو أعواد خشبية ويجب أن تكون على شكل أصابع طويلة ثم ترص على الشواية. أو نضعها في صينية ونغطيها بورق الألومنيوم وندخلها الفرن حتى تنضج ثم يزال الفويل ونتركها تحت الشواية حتى تحمر. بعد ذلك تقدم الكفتة مع أرز بسمتي مبهر وسلطة خضراء أو عيش بلدي وطحينة ومخلل وبالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر الكفتة من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الناس ويمكن عملها بالدجاج أو اللحم ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، وفي بعض الأحيان نقوم بشراء الكفتة من المحلات مع عيش بلدي وسلطات مختلفة ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بمكونات بسيطة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم فتابعونا. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم المكونات: دجاج فيليه.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

10 أعواد بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب بقسماط. مكونات التقديم: عيش بلدي.

شرائح ليمون.

بقدونس.

سماق. طريقة التحضير: نحضر الكبة ونضع بها الدجاج بعد غسله جيدا ثم نضيف البصل والثوم ونفرم المكونات حتى تصبح ناعمة. بعد ذلك يضاف البقدونس مع الشطة وباقي المكونات الأخرى مع البقسماط ونخلط للحصول على مزيج متجانس. نقوم بتشكيل الكفتة على أسياخ أو أعواد خشبية ثم نقوم بتجهيز الشواية ونمسحها بالقليل من الزيت. نشوي الكفتة على جميع الجوانب مع التقليب من وقت لأخر حتى تنضج ثم تقدم مع عيش بلدي. وعلى الوجه نضع رشة من البقدونس مع السماق بعد رفعها ونوزع شرائح الليمون على طبق التقديم وبالهنا والشفا. طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بالبرغل طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بالبرغل المكونات: نصف كيلو دجاج مفروم.

نصف كوب برغل ناعم منقوع.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة سماق.

ربع كوب بقدونس طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص ثوم.

بصلة متوسطة مفرومة. طريقة التحضير: في البداية يحب أن نقوم بتجهيز الشواية حتى تكون ساخنة ثم يصفي البرغل من الماء ونطحنه بالكبة أو نضعه في كيس ويطحن باستخدام النشابة. نحضر الكبة نضع الدجاج مع باقي المكونات ونخلط المقادير للحصول على مزيج كفتة متجانس ثم تغلف ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة. بعد ذلك تشكل الكفتة على أسياخ أو أعواد خشبية ويجب أن تكون على شكل أصابع طويلة ثم ترص على الشواية. أو نضعها في صينية ونغطيها بورق الألومنيوم وندخلها الفرن حتى تنضج ثم يزال الفويل ونتركها تحت الشواية حتى تحمر. بعد ذلك تقدم الكفتة مع أرز بسمتي مبهر وسلطة خضراء أو عيش بلدي وطحينة ومخلل وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر خلطة الحاتي طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية مشوية على الفحم ألذ طعم وتتبيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.