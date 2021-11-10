دلكي بدلكة الكركم السحرية لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت من الجسم

تعاني بعض السيدات من وجود أماكن داكنة في الجسم وبالتالي تسبب لها الكثير من الإحراج خاصة إذا كانت مقبلة على الزواج، ويحدث هذا الاسمرار نتيجة الاحتكاك أو بسبب ارتداء ملابس مصنوعة من البوليستر أو عدم تجفيف المكان جيدا ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم فتابعونا.

الكركم وعصير الخيار:

خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم

نمزج 2 ملعقة من عصير الخيار مع ملعقة كبيرة من الكركم المطحون ثم نضيف نصف ملعقة من عصير الليمون ونقلب المكونات حتى تتجانس.

بعد ذلك يوضع الخليط على الأماكن الداكنة في الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر، تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

الكركم والعسل:

نخلط ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة من العسل وعصير الليمون ونقلب للحصول على قوام ناعم ومتجانس ثم ندهن الأماكن الداكنة بهذا المزيج ونتركها لمدة ثلث ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر، تكرر هذه الخلطة عدة مرات أسبوعيا لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم وجعلها أكثر نعومة وجمال.

الكركم وجل الصبار:

في وعاء نضع ملعقة من جل الصبار مع رشة من الكركم ونوزع الخليط على المناطق الداكنة بالجسم ونتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل وسوف تندهشي من النتيجة.

الكركم وعصير البطاطس:

نعصر نصف حبة من البطاطس ونضيف عليها الكركم ثم يوضع المزيج على الأماكن الداكنة ويترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالطريقة المعتادة.

الكركم والليمون لتفتيح المناطق الحساسة

يوضع في وعاء كمية متساوية من الكركم والليمون للحصول على عجينة شبه سائلة وباستخدام قطعة من القطن نضع المزيج على المناطق الداكنة بالجسم ونتركه حتى يجف ثم يغسل، تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا لتبييض الأماكن الحساسة.

زبدة الشيا وزيت جوز الهند:

وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم

قومي بخلط 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع 3 ملاعق من زيت جوز الهند وضعيهم في الميكروويف حتى تذوب المكونات ثم يضاف ملعقة من زيت اللوز وملعقة من السكر ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعض.

بعد ذلك نضع الخليط على جميع المناطق الداكنة بالجسم مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويشطف بالماء.