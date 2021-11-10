طريقة الشيش طاووق الأصلية مثل المطاعم بتتبيلة السرية طري ورائحتة شهية

- 1/2
- 2/2
الشيش طاووق من أكثر الأكلات التي يتم تناولها في المطاعم والمحلات وهذا بسبب طعمه المميز والفريد و طعم الشوي، كما أنه يتميز برائحته الجميلة والشهية فهو يصلح أن يكون وجبة غداء أو عشاء، ولكن الأمهات يفضلن دائمًا تناول تلك الأكلات من المنزل لكي يضمن سلامتها ولهذا سنقدم أسهل طريقة لتحضير الشيش طاووق من المنزل مثل الجاهزة تمامًامقادير الشيش طاووق
2 بصلة مقطعة شرائح مربعات.
3 طماطم مقطعة مربعات متساوية.
فلفل ألوان مقطع مربعات متساوية.
3 صدور دجاج مقطعة مكعبات بحجم البصل.
مقادير التتبيلة:
بصلة صغيرة مفرومة ناعم.
أربع فصوص ثوم مفرومين.
حبة من الفلفل الحار.
ملح.
ملعقة بهارات مشكلة.
فلفل أسود.
ملعقة صغيرة زعتر.
عصرة ليمونة.
ملعقة كبيرة زيت
كوب من الزبادي.
نصف ملعقة من الشطة.
الشيش طاووق من أكثر الأكلات السهلة والسريعة وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي:
- نحضر التتبيلة أولاً نخلطهم جميع المكونات مع بعضها من البصل والثوم والزبادي وفلفل الأسود والفلفل الحار، الملح والبهارات حتى تصبح خليط كريمي.
- بعد ذلك نحضر قطع صدور الدجاج المقطعة مكعبات والمخلية ونضعها على هذا الخليط.
- نترك مكعبات الدجاج في الخليط لمدة ربع 45 دقيقة على الأقل.
- نخرج مكعبات الدجاج من التتبيلة في وعاء آخر.
- ثم نحضر مكعبات الفلفل الألوان والبصل والطماطم ونضعها في التتبيلة لكي تتشرب منها أيضاً.
- نحضر أعواد الشيش طاووق ويفضل تركها في الماء لمدة ساعة لكي لا تحترق.
- ونبدأ بوضع مكعبات الدجاج ومكعبات البصل ثم الفلفل ثم الطماطم ونستمر هكذا حتى تنتهي الكمية.
- نحضر صينية من البايركس ونغلفها بورق من الألومنيوم لكي لا تتعرض للحرق ونبدا برص أعواد الشيش طاووق على الصينية على حافتها.
- نضع على أعواد الشيش طاووق ورقة من الألمونيوم حتى لا تحترق.
- نضعها بعد ذلك في الفرن ويفضل يكون ساخن من قبل.
- نشعل الشواية من فوق ونتركها حتي يتم التسوية.
- كل 10 دقائق نقوم بوضع القليل من التتبيلة على أعواد الشيش طاووق.
- نقوم بتقليب الشيش طاووق من جميع الجوانب لكي يحصل على التسوية الصحيحة والطعم المميز واللون الذهبي.
الوسوم
الشيش طاووق من أكثر الأكلات التي يتم تناولها في المطاعم والمحلات وهذا بسبب طعمه المميز والفريد و طعم الشوي، كما أنه يتميز برائحته الجميلة والشهية فهو يصلح أن يكون وجبة غداء أو عشاء، ولكن الأمهات يفضلن دائمًا تناول تلك الأكلات من المنزل لكي يضمن سلامتها ولهذا سنقدم أسهل طريقة لتحضير الشيش طاووق من المنزل مثل الجاهزة تمامًامقادير الشيش طاووق
2 بصلة مقطعة شرائح مربعات.
3 طماطم مقطعة مربعات متساوية.
فلفل ألوان مقطع مربعات متساوية.
3 صدور دجاج مقطعة مكعبات بحجم البصل.
مقادير التتبيلة:
بصلة صغيرة مفرومة ناعم.
أربع فصوص ثوم مفرومين.
حبة من الفلفل الحار.
ملح.
ملعقة بهارات مشكلة.
فلفل أسود.
ملعقة صغيرة زعتر.
عصرة ليمونة.
ملعقة كبيرة زيت
كوب من الزبادي.
نصف ملعقة من الشطة.
الشيش طاووق من أكثر الأكلات السهلة والسريعة وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي:
- نحضر التتبيلة أولاً نخلطهم جميع المكونات مع بعضها من البصل والثوم والزبادي وفلفل الأسود والفلفل الحار، الملح والبهارات حتى تصبح خليط كريمي.
- بعد ذلك نحضر قطع صدور الدجاج المقطعة مكعبات والمخلية ونضعها على هذا الخليط.
- نترك مكعبات الدجاج في الخليط لمدة ربع 45 دقيقة على الأقل.
- نخرج مكعبات الدجاج من التتبيلة في وعاء آخر.
- ثم نحضر مكعبات الفلفل الألوان والبصل والطماطم ونضعها في التتبيلة لكي تتشرب منها أيضاً.
- نحضر أعواد الشيش طاووق ويفضل تركها في الماء لمدة ساعة لكي لا تحترق.
- ونبدأ بوضع مكعبات الدجاج ومكعبات البصل ثم الفلفل ثم الطماطم ونستمر هكذا حتى تنتهي الكمية.
- نحضر صينية من البايركس ونغلفها بورق من الألومنيوم لكي لا تتعرض للحرق ونبدا برص أعواد الشيش طاووق على الصينية على حافتها.
- نضع على أعواد الشيش طاووق ورقة من الألمونيوم حتى لا تحترق.
- نضعها بعد ذلك في الفرن ويفضل يكون ساخن من قبل.
- نشعل الشواية من فوق ونتركها حتي يتم التسوية.
- كل 10 دقائق نقوم بوضع القليل من التتبيلة على أعواد الشيش طاووق.
- نقوم بتقليب الشيش طاووق من جميع الجوانب لكي يحصل على التسوية الصحيحة والطعم المميز واللون الذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الشيش طاووق الأصلية مثل المطاعم بتتبيلة السرية طري ورائحتة شهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.