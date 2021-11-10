طريقة الشيش طاووق الأصلية مثل المطاعم بتتبيلة السرية طري ورائحتة شهية

الشيش طاووق من أكثر الأكلات التي يتم تناولها في المطاعم والمحلات وهذا بسبب طعمه المميز والفريد و طعم الشوي، كما أنه يتميز برائحته الجميلة والشهية فهو يصلح أن يكون وجبة غداء أو عشاء، ولكن الأمهات يفضلن دائمًا تناول تلك الأكلات من المنزل لكي يضمن سلامتها ولهذا سنقدم أسهل طريقة لتحضير الشيش طاووق من المنزل مثل الجاهزة تمامًا

2 بصلة مقطعة شرائح مربعات.

3 طماطم مقطعة مربعات متساوية.

فلفل ألوان مقطع مربعات متساوية.

3 صدور دجاج مقطعة مكعبات بحجم البصل.

مقادير التتبيلة:

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

أربع فصوص ثوم مفرومين.

حبة من الفلفل الحار.

ملح.

ملعقة بهارات مشكلة.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

عصرة ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت

كوب من الزبادي.

نصف ملعقة من الشطة.

الشيش طاووق من أكثر الأكلات السهلة والسريعة وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي: