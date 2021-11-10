صباغة طبيعية للشعر بلون بني لامع مع تغطية كاملة للشيب من اول استعمال

صبغ الشعر الأبيض بمواد طبيعية بدون إضافة اكسجين، تتطرق البعض إلي معرفة أقوى الخلطات التي تعمل على صبغ الشيب وذلك بعد تجربه البعض للصبغات الكيميائية التي تباع في مراكز المستحضرات التجميلية ولم تحقق للأسف النتيجة المرجوه، فكما نعلم جميعا ان يصعب صباغة الشيب العنيد، ولكن من هنا ياتي دور الصبغات الطبيعية التي أثبت فعاليتها المذهلة من صبغه الشعر الأبيض بسهولة من خلال اتباع عدد من الوصفات القادرة علي صبغ الشعر منها النسكافيه الذي يعطي مظهر للشعر باللون البني الداكن، هذا اللون الذي يعد من أفضل الالوان الخاصة بالشعر، وتسعى الكثير من السيدات في الوصول لتلك الدرجة الجذابة، فقط عليك سيدتي خلط بعض من مسحوق النسكافيه مع بعض من مسحوق الكاكاو الخام ثم يضاف اليهم ثلاث اكواب من الماء البارد وتزيد الكمية حسب حجم الشعر، ويوزع المزيج على الشعر ويترك حتى يجف لمدة تتروح بين ساعة أو ساعتين، ثم عليك بغسل شعرك جيدا بالماء، فتلك الوصفة فعالة للغاية في صبغ الشعر الأبيض، فتكرر كل شهر او عند اللزوم.

لصبغ الشيب العنيد مع الشمندر باللون الاحمر

من الألوان المميزة والحديثة في مجال التجميل والعنايه بالشعر هو اللون الناري أو كما هو معروف باللون الأحمر الذي اشتهر كثيراً مؤخراً وعن طريق وصفه اليوم بإمكانك الوصول اليه9 بسهولة من خلال الشمندر او كما هو متعارف عليه بالبنجر قومي بنقع نصف كيلو من البنجر او اربع حبات ولكن يقشر اولا او يقطع ثم يترك ليله كامله ويصفى بعدها ويوزع على الشعر باستخدام بخاخه ويترك حتى يجف أو يفضل إن تطبق الوصف ليلا و يغسل الشعر في الصباح حتى تحصلين على النتيجه المطلوبه من اول استخدام.