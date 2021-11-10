طريقة بسبوسة الحلواني الطرية الهشة والمرملة مثل الجاهزة تمامًا

البسبوسة المرملة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها جميع الأمهات وربات البيوت بشكل دائماً وذلك بسبب اجتماع الجميع على حب البسبوسة فهي من أهم وأكثر الحلويات الشرقية التي يتم شراؤها من المحلات وبالاخص في العزومات، كما أن البسبوسة من أكثر الحلويات السهلة والسريعة في التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة الثمن ولكن هناك البعض يواجهون مشكلة أثناء تحضيرها وسنقدم لكم طريقة الحلواني الطريقة الأصلية لعمل البسبوسة.

كوب واحد من السكر.⁠

½ كوب زيت ⁠

كوب من الزبادي⁠.

كوبين ونصف من السميد.

كوب من الدقيق.

باكيت كبير من الفانيليا

ربع ملعقة كربونات.⁠

فول سوداني محمص ويمكن استبداله بعين جمل.

⁠مقادير الشربات:⁠

كوبين ونصف من السكر⁠.

نصف ليمونة⁠.

2 كوب من الماء.

البسبوسة الشرقية من أسهل الطرق والوصفات ويوجد منها أنواع عديدة مختلفة تختلف من بلد إلى الأخرى، ولكن البسبوسة الشرقية المصرية تظل هي الأفضل وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضيرها من المنزل وهي:

أولاً نقوم بتشغيل الفرن لكي يسخن قبل وضع البسبوسة بداخلة.

في البداية نقوم بتحضير وعاء كبير مناسب لتحضير البسبوسة ونضع السكر والزبادي ونخلطهم بملعقة خشبية جيدًا.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونضربهم جيدا ويمكن الاستعانة بالمضرب الكهربائي أو اليدوي في هذه المرحلة.

نبدأ بإضافة السميد بالتدريج ثم نصف ملعقة الكربونات ونستمر في الخفق.

نضيف الفانيليا ويمكن استبدالها بماء ورد أو جوز الهند حسب الرغبة.

نستمر في خلط جميع المكونات.

عندما تمتزج المكونات نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونخلطهم مرة أخرى.⁠

نحضر قالب البسبوسة ونقوم بدهنه بقليل من الزيت ونوزع ملعقة من السميد لكي لا تلتصق.

نسكب الخليط بداخل القلب، ونبدأ برضع الفول السوداني أو عين الجمل.

نضع القالب داخل الفرن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه. ⁠

طريقة تحضير الشربات