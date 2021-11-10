كيكة بيضاء عادية ببيضة دجاج واحدة في الخلاط وعالية جداً

الكيكة من المخبوزات والحلويات التي كثيراً ما يكون وجودها في البيت عملي ومريح جداً، حيث تعتبر من الأشياء التي تريحنا كثيراً من بعض الوجبات الأساسية كالفطور والعشاء، أو تتناول كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، فأطفالنا كثيرًا ما يقولون للأم اثناء تجهيزها للطعام بأنهم جائعين ولا يطيقون الانتظار حتى تنتهي الأم من إعداده، فتكون الكيكة واحد من أسرع وألطف الحلول المرضية للجميع وليس للأطفال فقط.

والكيكة من الحلويات التي تعتبر مكون أساسي لعمل كافة الجاتوهات وكل أنواع التورتة، فأصبح وجودها يدخل علينا البهجة والسرور لأنها دائماً ما تقدم في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والأفراح وكافة الحفلات.

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار أصبحت كل ربة منزل تتمنى اسعاد اسرتها بنوع من الحلوى وفي الوقت ذاته تكون غير مكلفة وإقتصادية ولا تؤثر على ميزانية البيت، وهنا سوف نتناول معًا في هذا المقال طريقة تحضير كيكة ببيضة واحدة وبمكونات أخرى بسيطة موجودة في مطبخك، تابعوا أسرة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات. كيسان من البيكنج باودر. رشة ملح صغيرة. بيضة دجاج واحدة. كوب من اللبن السائل دافئ. نصف كوب من زيت الذرة. نصف كوب من الماء الدافئ. كوب ونصف من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح وتقلب المكونات حتى تتداخل تماماً. في الخلاط الكهربائي يوضع البيض والفانيلا ويخفق جيداً ويضاف له كلاً من اللبن والسكر والماء وتخفق المكونات حتى يذوب السكر تماماً. يضاف الزيت للخليط ويخفق مرة أخرى حتى تتداخل المكونات جيداً. يصب الخليط السائل على خليط الدقيق ويقلب جيداً بالملعقة السيلكون في نفس الاتجاه. نحضر صينية متوسطة الحجم لتسوية الكيكة بها وتدهن بالزبدة وتبطن بالدقيق لمنع الالتصاق. يصب خليط الكيكة في الصينية وتهبد على رخامة لتوزيع جيد للعجينة. نحمي الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية لمدة خمسة عشر دقيقة قبل وضع الكيكة به. تدخل الكيكة الفرن المحمي مسبقاً ويظبط تايمر الفرن على خمسة وثلاثون دقيقة لنضج جيد للكيكة من الداخل. تختبر الكيكة قبل خروجها من الفرن لضمان استوائها من الداخل وذلك عن طريق استخدام عود خشبي. تظل الكيكة في الفرن بعد إطفاءه مدة عشر دقائق وذلك لتظل مرتفعة كما هى. تخرج الكيكة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً قبل تقطيعها. تقطع الكيكة إلى شرائح رفيعة وتقدم باردة بجوار المشروبات المفضلة.

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ولأن البعض لا يستطيع تحمل طعم البيض في الحلويات فلهذا السبب سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل كيكة الفانيليا البيضاء بدون بيض وضمان نجاحها وعلوها، فتابعوا معنا لمعرفة المقادير اللازمة لتحضيرها وأسهل الطرق وأنجحها للحصول على كيكة عالية وهشة وطعمها ولا أروع وكل هذا بدون إضافة البيض.