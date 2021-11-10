كيكة الشيكولاتة الغامقة المزينة بالصوص اللامع بتكلفة لا تتعدى ربع ثمنها جاهزة

تعتبر كيكة الشيكولاتة من الحلويات التي تعطينا الشعور بالسعادة فهى تشعرنا بأنها تحنو علينا وتطبطب على قلوبنا في أوقات توترنا وزعلنا، فهي من مسببات السعادة الحقيقية والتي نعشقها جميعاً وأول ما نفكر بتناوله حينما تذكر الحلويات.

وكيكة الشيكولاتة بالصوص اللامع من الحلويات التي دائماً ما تصاحبنا في مناسباتنا السعيدة كالأفراح وأعياد الميلاد وخروجنا للتنزه لا يحلو إلا بتناولها والاستمتاع بمذاقها مما يجعل الكثيرين يدفعون مبالغ باهظة لتنلولها في المطاعم والكافيهات على الرغم من أن ثمن قطعة واحدة فقط كفيل أن يصنع لنا قالب كبير تستمتع به كل العيلة.

وفي مقالنا هذا يسر أسرة موقع ثقفني أن تقدم لحضراتكم أفضل الطرق وأسهلها وأبسطها لعمل كيكة الشيكولاتة الغامقة المزينة بالصوص اللامع في المنزل، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

كوبان من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات. كيس بيكنج باودر. رشة ملح طعام. نصف كوب من الكاكاو. كوب من اللبن السائل. كوب إلا ربع من الزيت النباتي. كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض. ثلاثة حبات من بيض الدجاج بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا. كوب إلا ربع من الماء المغلي. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الخاص بعمل الحلويات. كوب من الحليب السائل دافئ. ربع كوب من الزيت النباتي أي نوع. كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من الكريمة اللباني.

ينخل الدقيق مع الكاكاو الخام والبيكنج باودر والملح مرتين على الأقل لدخول الهواء بالخليط ويترك جانباً. يخفق البيض مع الفانيلا والخل والسكر في مضرب البيض أو الخلاط الكهربائي. يضاف اللبن للخليط ويخفق جيداً حتى يذوب السكر الأبيض تماماً. يضاف الزيت للخليط ويخفق حتى الحصول على قوام كريمي خفيف. يضاف الخليط السائل لخليط الدقيق ونبدأ بالعجن عن طريق مضرب البيض أو عن طريق ملعقة سيلكون. يجب أن يكون التقليب في نفس الاتجاه وببطئ حتى يختفي الدقيق تماماً ويتم الحصول على عجينة ثقيلة القوام يضاف الماء المغلي على العجينة وتقلب المكونات تماماً حتى يخف قوام العجينة وتصبح كريمي. نحضر قالب أو صينية مقاس ستة وعشرون وتدهن بالسمنة وتبطن بالدقيق لعدم التصاق الكيكة بها. تدخل صينية الكيكة بعد هبدها على الرخامة في الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. تترك الكيكة في الفرن لمدة خمسة وثلاثون درجة مئوية لتنضج بشكل جيد. يختبر استواء كيكة الشيكولاتة الغامقة من الداخل قبل خروجها من الفرن بعود خشبي. تخرج الكيكة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً ونقوم بإعداد صوص الشيكولاتة اللامع للتزيين.

نحضر خلاط كهربائي ونقوم بوضع اللبن السائل به والسكر وثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام وتخفق المكونات جيداً حتى ذوبان السكر تماماً. يضاف الزيت تدريجياً ببطئ شديد مع استمرار الخفق حتى يثقل قوام الخليط ويصبح قوام الصوص متماسك. توضع الكريمة اللباني للخليط ويخفق مرة أخرى جيداً حتى يخف قوامه ويصبح بالقوام المتعارف عليه لصوص الشيكولاتة. تزين به كيكة الشيكولاتة وتقطع وتقدم بألف هنا.

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