طريقة عمل بيتزا بالجمبري مثل المطاعم

يصنف الجمبري تحت قائمة المأكولات البحرية. حيث يقبل عليه العديد من الاشخاص بسبب طعمة اللذيذ والمميز هذا عدا عن امكانية اعداده بطرق مختلفة. فقد يكون مقليا او مشويا او مطبوخا مع الشوربات المختلفة وغيرها. ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة اعداد البيتزا بالجمبري بطريقة سهلة ولذيذة. طريقة عمل بيتزا بالجمبري المكونات وضع نصف كيلو غرام من الجمبري سواء كان المجمد او الطازج حسب الرغبة.

اضافة كوبان وثلاثة ارباع من الطحين الابيض متعدد الاستخدامات.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

وضع ملعقة صغيرة من مسحوق الباكينج باودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

اضافة ملعقة كبيرة من السكر الابيض الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

اضافة ربع كوب من الزيت النباتي.

وضع كوب واحد من الماء الفاتر.

ثلاثة ارباع الكوب من صلصة البيتزا.

وضع نصف كوب من شرائح الزيتون الاسود.

اعداد حبة متوسطة الحجم من الفلفل الاخضر الحلو والمقطع الي شرائح.

كوبان ونصف الكوب من جبنة الموزاريلا. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الجمبري جيدا في حالة كان طازجا اما إذا كان مجمدا فيجب غسله للتخلص من الثلج ومن ثم تركه جانبا لحين الاستخدام.

تحضير عجينة البيتزا وذلك من خلال مزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتشغيله على سرعة هادئة لبضع دقائق وذلك حتى تمتزج المكونات بشكل كامل ويتم الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

في حالة ان كانت العجينة جفت من الممكن اضافة كمية قليلة من الماء الفاتر اما في حالة كانت سائلة فمن الممكن اضافة كمية من الطحين بحسب الحاجة.

ترك العجينة جانبا في وعاء مدهون بالزيت والمغلف بالنايلون وذلك حتى تتخمر وتتضاعف.

فر د العجينة في صينية الخبز المدهونة بالزيت وتوزيع صلصة البيتزا عليها ومن ثم اضافة الجمبري الزيتون بالإضافة الي باقي المكونات الأخرى.

ترك العجينة في صينية الخبز لبضعة دقائق اضافية حتى ترتاح قبل وضعها في الفرن.

ادخال الصينية في الفرن الدافئ مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج وتقدم ساخنة. طريقة عمل صلصة البيتزا المكونات وضع ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وضع حبة واحدة صغيرة من البصل الابيض المفروم بشكل ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

حبة واحدة من الفلفل الاخضر المفروم.

اضافة اربعة اكواب من البندورة المقشرة والمقطعة الي مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من رب البندورة.

ملعقة صغيرة من السكر.

وضع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

اضافة ملعقة صغيرة من الاوريجانو.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

اضافة ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزبدة وزيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

اضافة البصل المقطع الي المقلاة وتشويحه لبضع دقائق. ومن ثم اضافة الثوم وباقي المكونات الي المقلاة وتشويحها جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

ترك الصلصة على النار الهادئة لتغلي وتتسبك لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ومن الجدير بالذكر بانه من الممكن اضافة القليل من الماء الي الصلصة في حال كانت سميكة أكثر من اللزوم. طريقة عمل بيتزا بالجمبري المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل صلصة البيتزا المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يصنف الجمبري تحت قائمة المأكولات البحرية. حيث يقبل عليه العديد من الاشخاص بسبب طعمة اللذيذ والمميز هذا عدا عن امكانية اعداده بطرق مختلفة. فقد يكون مقليا او مشويا او مطبوخا مع الشوربات المختلفة وغيرها. ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة اعداد البيتزا بالجمبري بطريقة سهلة ولذيذة. طريقة عمل بيتزا بالجمبري المكونات وضع نصف كيلو غرام من الجمبري سواء كان المجمد او الطازج حسب الرغبة.

اضافة كوبان وثلاثة ارباع من الطحين الابيض متعدد الاستخدامات.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

وضع ملعقة صغيرة من مسحوق الباكينج باودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

اضافة ملعقة كبيرة من السكر الابيض الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

اضافة ربع كوب من الزيت النباتي.

وضع كوب واحد من الماء الفاتر.

ثلاثة ارباع الكوب من صلصة البيتزا.

وضع نصف كوب من شرائح الزيتون الاسود.

اعداد حبة متوسطة الحجم من الفلفل الاخضر الحلو والمقطع الي شرائح.

كوبان ونصف الكوب من جبنة الموزاريلا. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الجمبري جيدا في حالة كان طازجا اما إذا كان مجمدا فيجب غسله للتخلص من الثلج ومن ثم تركه جانبا لحين الاستخدام.

تحضير عجينة البيتزا وذلك من خلال مزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتشغيله على سرعة هادئة لبضع دقائق وذلك حتى تمتزج المكونات بشكل كامل ويتم الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

في حالة ان كانت العجينة جفت من الممكن اضافة كمية قليلة من الماء الفاتر اما في حالة كانت سائلة فمن الممكن اضافة كمية من الطحين بحسب الحاجة.

ترك العجينة جانبا في وعاء مدهون بالزيت والمغلف بالنايلون وذلك حتى تتخمر وتتضاعف.

فر د العجينة في صينية الخبز المدهونة بالزيت وتوزيع صلصة البيتزا عليها ومن ثم اضافة الجمبري الزيتون بالإضافة الي باقي المكونات الأخرى.

ترك العجينة في صينية الخبز لبضعة دقائق اضافية حتى ترتاح قبل وضعها في الفرن.

ادخال الصينية في الفرن الدافئ مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج وتقدم ساخنة. طريقة عمل صلصة البيتزا المكونات وضع ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وضع حبة واحدة صغيرة من البصل الابيض المفروم بشكل ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

حبة واحدة من الفلفل الاخضر المفروم.

اضافة اربعة اكواب من البندورة المقشرة والمقطعة الي مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من رب البندورة.

ملعقة صغيرة من السكر.

وضع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

اضافة ملعقة صغيرة من الاوريجانو.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

اضافة ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزبدة وزيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

اضافة البصل المقطع الي المقلاة وتشويحه لبضع دقائق. ومن ثم اضافة الثوم وباقي المكونات الي المقلاة وتشويحها جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

ترك الصلصة على النار الهادئة لتغلي وتتسبك لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ومن الجدير بالذكر بانه من الممكن اضافة القليل من الماء الي الصلصة في حال كانت سميكة أكثر من اللزوم. طريقة عمل بيتزا بالجمبري المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل صلصة البيتزا المكوناتطريقة التحضير

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