7 حيل هتساعدك تفهمي جسمك اكتر

جسمنا نظام معقد جدا ، كل حاجة متصلة بطريقة ما ، وللسبب ده لما اي حاجة بتتغير او بيحصل فيها مشكلة ، بتتبعت رسايل لاجزاء تانية في الجسم كعلامة تحذير ، ولو احنا قدرنا نتعرف على العلامات دي ساعتها هنقدر نعالج المشكلة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على حيل هتساعدك تفهمي جسمك اكتر ، وتتعرفي على المشاكل الصحية المحتملة من خلال طرق بسيطة جدا.
حيل هتساعدك تفهمي جسمك:
1- انخفاض مسامية الشعر:
في طريقة بسيطة ممكن تعمليها عشان تتعرفي على مسامية شعرك ، وهي عن طريق وضع خصلة شعر واحدة مغسولة ونضيفة وجافة في كوباية ماية ، لو خصلة الشعر نزلت في قاع الكوباية يبقى شعرك عالي المسامية جدا ، وده معناه ان شعرك بيمتص كل منتج بتستخدميه بسرعة وبيجف بسرعة في الهوا ، ولكن مع ذلك بيكون عادة جاف جدا وبيميل للتجعد ، ، ولو خصلة الشعر طلعت لنص الكوباية يبقى الشعر متوسط المسامية ، اما لو خصلة الشعر طلعت على سطح الماية ده معناه ان شعرك مساميته منخفضة.
وعشان تعالجي المسامية العالية ، لازم تستخدمي المنتجات المناسبة ، دوري على المنتجات اللي بتحتوي على مكونات “اتقل” زي الزيوت والزبدة ، وممكن كمان تضيفي علاج ترطيب عميق لروتينك الاسبوعي.
2- خطوط افقية على رقبتك:
جسم المرأة بعد سن اليأس بينتج نسبة اقل من هرمون الاستروجين من اللي محتاجه الجسم للحفاظ على قوة العظام ، والتجاعيد العميقة للرقبة هي واحدة من العلامات المقلقة على ان العضم بقى اكتر هشاشة واقل كثافة ، وده معناه ان خطر كسر العضم اعلى بكتير ، في الحالة دي مكملات الكالسيوم وفيتامين D حل لتجنب هشاشة العظام.
التجاعيد دي كمان ممكن علامة تنبهك انك محتاجة تكشفي على الغدة الدرقية ، لان لو الحالة اتسابت من غير علاج واتدهوت هتبدأ في الظهور على رقبتك ، وفي بعض مناطق تانية من الجسم الموضوع مش بيقتصر على التجاعيد بس لكن كمان ممكن تظهر قشور على الجلد.
3- تقرحات الفم واللسان:
الاسباب الاكتر شيوعا لظهور القرحة هي التدخين, والحساسية, وقضم اللسان عن طريق الغلط, والالتهاب ، ومع ذلك لو ما انطبقش عليكي اي حاجة من اللي فاتت ، ممكن يكون عندك نقص في فيتامين B12, الحديد, حمض الفوليك ، والاعراض مش بتظهر بين يوم وليلة ولكن بتتطور بالتدريج على مدى فترة طويلة.
ممكن تحصل بعض العلامات التحذيرية التانية زي التعب, الدوخة, عدم انتظام ضربات القلب, وضعف العضلات ، لو واجهتي الحاجات دي كلها ،يبقى لازم تعملي بعض التغييرات الجذرية في نظامك الغذائي وتبدأي تاخدي المكملات الغذائية الضرورية.
4- تقشير الاظافر والجلد اللي حواليه والبقع البيضا على ضوافرك:
الاسباب الاكتر شيوعا لتقشير الاظافر والبشرة هي نقص الحديد والجفاف ، ولو ما تعالجش نقص الحديد في الوقت المناسب ، ممكن ده يأدي للاصابة بفقر الدم “الانيميا” ، واللي ممكن يأدي كمان لمشاكل صحية تانية ، زي الم الصدر ، ومن الاسباب التانية لمشاكل الاظافر هي قصور الغدة الدرقية او امراض الرئة او حتى امراض الكلى ، وافضل طريقة لعلاج ضوافرك في البيت هي باتباع نظام غذائي غني بالحديد والحفاظ على ضوافرك رطبة.
اما لو بدأتي تلاحظي بقع بيضا على ضوافرك ، في 4 اسباب محتملة لده وهي الحساسية, العدوى الفطرية, نقص المعادن ، ولازم تاخدي بالك من الحالة الاخيرة لانها هتحتاج عناية اكتر ، ونقص الزنك والكالسيوم اكتر الاسباب شيوعا للحالة دي ، وعشان تتأكدي اول حاجة تعمليها هي فحص الدم.
5- الكعوب المتشققة:
تشقق الكعب ممكن يحصل بسبب الجلد الجاف والجو البارد ، او لو بتقفي عدد ساعات كتير كل يوم ، ومع ذلك ، ده ممكن يكون مؤشر لمشاكل اخطر ، زي الاكزيما, قصور الغدة الدرقية, مرض السكر ، وتقدري تعالجي تشقق الكعبين بنقع رجلك في ماية وصابون لمدة 20 دقيقة وتنضيفها بحجر خفاف ، وبعدها هتحتاجي لوضع مرطب قوي يحتوي على حمض اللاكتيك او زيت الجوجوبا او زبدة الشيا.
6- احمرار حوالين الانف, الخدين, الجبين:
العد الوردي هو السبب الاساسي والاول للاحمرار حوالين المناطق دي ، والعلامات الاكتر شيوعا للعد الوردي هي الاحمرار المستمر, النتؤات, البثور, والاوعية الدموية الواضحة ، والعلامات الاقل شيوعا اللي ممكن تحصل هي تهيج العين, سماكة الجلد, والتورم.
وعادة بيتم علاج الوردية بالادوية الموضعية والفموية ، وفي الحالات الاكتر خطورة ممكن الدكتور يستخدم العلاج بالليزر لازالة الاوعية الدموية الواضحة.
7- انتفاخ او تورم العين:
لو مش مصابة بعدوى ولا بتعاني من حساسية اتجاه اي حاجة وعينك لسه منتفخة ، هيكون السبب الاكتر شيوعا هو الاستهلاك المفرط للملح لانه بيأدي لاحتباس الماية في الجسم والوجه ، بما فيهم منطقة تحت العين ، في الحالة دي هتحتاجي لتقليل الملح في الاكل وزيادة البوتاسيوم ، وممكن تكون من الاسباب التانية لده مرض جريف, انسداد القناة الدمعية, التدخين, وعدم النوم بشك كافي.
بمجرد ما تعرفي مصدر مشكلتك ، لازم تبدأي في العلاج ، وتعتبر الكمادات الباردة, اكياس الشاي, وتدليك الوجه من اسهل الطرق اللي ممكن تعمليها بنفسك ، ومع ذلك لو التورم ماختفاش هتحتاجي تروحي لدكتور متخصص.
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