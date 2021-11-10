الهش المورق.. باتية الافران والمخابز بالعجينة القطنية هش وخفيف وسر التوريقة

الهش المورق.. باتية الافران والمخابز بالعجينة القطنية تنتشر عملية بيع الباتيه داخل المحلات والمتاجر الغذائية التي تستغل فترات انتظام الدراسة ورغبة الطلاب في تناول إحدى الأطعمة السريعة ذات مذاق جيد مما يجعلنا نستطيع الآن التعرف على إحدى أهم المعجنات المتواجدة وهي الباتيه كإحدى الوجبات السريعة والتي لا نعرف مصدرها ومدى نظافتها عند شرائها جاهزة بينما نوضح خلال الطريقة القادمة العديد من المكونات الممكن اضافتها للوصفة حتى ترتفع قيمتها الغذائية وهذا كم خلال تواجد كل من عناصر الحليب والبيض والسكر بداخلها كإحدى أهم المواد المتوفرة للاحتياج اليومي.

باتية الافران والمخابز بالعجينة القطنية

لإعداد وصفة بيتية ناجحة يجب أن تحافظي على عيار المكونات التقريبي من المقادير التالية

كوب الا ربع من الحليب المخفف.

نقوم بدمج كل من الخميرة الفورية والقليل من الماء الدافئ مع وضع القليل من السكر وتركه جانبًا.

تأكد من نظافة الدقيق بعد نخله جيدًا ومن ثم نضيف اليه كل من مقدار الزيت واللبن والملح مع مقدار المياه والخميرة الفورية.

تستمر في عملية العجن اليدوي او بواسطة ماكينة المعجنات مع إضافة مقدار المياه بشكل تدريجي.

عند التأكد من الانتهاء من عملية إعداد العجينة نستطيع تقسيمها إلى عدة أجزاء صغيرة.

نقوم بفرد العجينة وإضافة الجبنة إليها مع الزعتر(اختياري) وإغلاق العجينة بشكل جيد حتى تصبح في شكل الباتيه.

اترك القطع التي تم حشوها بداخل صينية مزودة بإحدى المواد الدهنية مع استخدام الفرشاة في خفق البيضة وتمريرها عبر وجه العجينة حيث تساعد في ظهور اللون الذهبي عليها.

يمكنك تزيين الوجه بالقليل من السمسم مع تسخين الفرن قبل وضع الصينية وضبط معدل الحرارة المتوسط.

ادفع الصينية إلى داخل الفرن واتركها قليلًا مع مراقبة شكلها من حين لآخر ومع تغير لون الباتيه. وانتفاخ يمكنك اغلاق الفرن.