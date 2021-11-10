كيكة البرتقال اللذيذة الهشة بكل التكات والاسرار

كيكة الزبادي من أشهى أنواع الكيكات وأسهلها من حيث التحضير؛وهي من الكيكات الهشة الخفيفة ومن الكيكات اليومية يمكن تناولها في وجبهة الإفطار أو كوجبة عشاء خفيف مع بعض الشاي أو القهوة؛ متعي أسرتك بطعم كيكه الزبادي الهشة الغنية بالمواد الغذائية المفيدة للجسم. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة اللذيذة: 2 كوب دقيق أبيض.

4 بيض.

كوب ونصف سكر (مطحون أو حبيباتة ناعمة).

كوب زيت.

كوب زبادي (ممكن استبدال الزبادي إذا

كانت غير متوفرة لديكي بكوب لبن رايب أو كوب حليب وعليه معلقة خل).

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة صغيرة من الملح. لتغليف الصينية: سمسم.

زبدة. طريقة تحضير كيكة الزبادي الذيذة: ضعي البيض والفانيليا في المضرب الكهربي أو الخلاط وأضربهم جيداً. أضيفي السكر يفضل ان يكون مطحون أو ناعم؛ وأستمر في الضرب لمدة ٥ دقائق. اضفي الزيت واحدة واحدة مع إستمرار الضرب. أضيفي الزبادي. إخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر في إناء واقلهم معاً جيداً. قومي بتقليل سرعة المضرب علي أقل سرعة أو إستخدام المضرب اليدوي العادي وأضفي الدقيق والملح والبيكنج بودر إلى الخليط واحدة واحدة مع الإستمرار في الضرب لحين تجانس كل المكونات مع بعض. قومي بمسح الصينية بالزبدة ورشي السمسم في الصينية بأكملها بدلاًمن مسح الصينية بالدقيق؛ (السمسم يعطي الكيكة طعم ومزاق رائع). ضعي الصينية على الرف الأوسط في الفرن علي درجة حرارة متوسطة؛ لمدة ٤٥ دقيقة وبعد خروجها من الفرن تترك لتبرد تماماً ثم تقطع وتقديم. من أنواع الكيكات اللذيذة الهشة كيكة الذرة. طريقة تحضير كيكة الذرة: كوب دقيق أبيض.

٢كوب دقيق الذرة.

٤ بيضات.

ملعقة كبيرةبيكنج بودر.

فانيليا.

فانيليا. كوب ونصف سكر.

نصف كوب لبن.

ثلاث أربع كوب زيت.

ملعقه سمنة بلدي. طريقة تحضير كيكة الذرة. ضعي الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة في وعاء وعليه البيكنج بودر. ضرب البيض مع الفانيليا وأستمر في الضرب جيداً ثم أضع السكر والفانيليا و اللبن ثم ضيفي معلقة السمنة البلدي والزيت تدريجياً مع أستمرار الضرب وبعدها المواد الجافة(الدقيق والبيكنج بودر)؛ بالتدريج مع الأستمرار فالضرب لحين تجانس كل المكونات. أدهني الصينية بالسمن ورشة دقيق وضعي الخليط وأدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى النضج. عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة: كوب ونصف دقيق أبيض.

كوب حليب.

كوب ونصف سكر ناعم.

بيضات.

بيكينج بودر.

فانيليا.

رشة ملح صغيرة.

3 معالق كاكاو خام.

كوب زيت. طريقة عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة اللذيذ: نقوم بضرب الكاكاو مع السكر والحليب والفانيليا جيداً. نضيف الزيت تدريجياً مع أستمرار الضرب.

نأخد من الخليط كوب ونتركة في الثلاجة. نضيف لباقي المكونات البيض والبيكنج بودر ورشة الملح والدقيق ونضرب حتى يتجانس الخليط ثم نضعة في صينية وندخلة الفرن. نترك الكيكة حاي تبرد ثم نضع عليها صوص الشيكولاتة. الكيكة الأقتصادية بدون بيض وبدون لبن: كوب ونصف دقيق أبيض.

3ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب سكر.

بيكينج بودر.

فانيليا.

1ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

كوب إلاربع زيت.

كوب ماء. طريقة عمل الكيكة الأقتصادية بدون بيض ولبن: في وعاء أضع الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح واتركة جانباً أضع في الخلاط كلاً من(الماء والسكر والفانيليا والخل والكاكاو) واضربهم جيداً

أضيف الزيت تدريجياً مع الاستمرار في الضرب حتى يتجانس الخليط. أضيف الخليط إلى المكونات الجافة واقلب بالضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات. ادهن الصينية بالزيت ورشة دقيق واصب خليط الكيك وادخلها الفرن. لتغليف الصينية:طريقة تحضير كيكة الزبادي الذيذة:طريقة تحضير كيكة الذرة:طريقة تحضير كيكة الذرة.عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة:طريقة عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة اللذيذ:الكيكة الأقتصادية بدون بيض وبدون لبن:طريقة عمل الكيكة الأقتصادية بدون بيض ولبن:

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