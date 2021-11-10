اصنعي بنفسك كريم البطاطس والحليب السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم البطاطس والحليب ، من الكريمات الممتازة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما تحسن من مظهر الوجه وتحافظ على رطوبة البشرة وتجعل ملمسها ناعم وجميل، وهو من الكريمات سريعة الامتصاص للدهون والزيوت من البشرة بسرعة كبيرة، كما تخلص الوجه من علامات الشيخوخة المبكرة بشكل رائع، لأنها تعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة، وتكوين طبقات جلد جديدة، وتوفر لها الحماية الكاملة حيث تقوم بالتخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة، وتحتوي على بعض المكونات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة، ولا تسبب أي أعراض جانبية خطيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البطاطس والحليب لتبييض البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم البطاطس والحليب مكونات كريم البطاطس والحليب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل وهى كما يلي:- كوب من عصير البطاطس.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم البطاطس والحليب الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به عصير البطاطس، ثم نضيف إليه النشا، والحليب البودرة، ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تماماً. نرفع الإناء من على بخار الماء ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ثم نقلبهم جيداً مع بعض. نحتفظ بالكريم في علبة متوسطة الحجم ونغلقها جيداً، ثم نضع العلبة داخل الثلاجة حتى تتماسك. نقوم بوضع الكريم على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم يومياً حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. فوائد كريم البطاطس والحليب للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على غلق المسام الواسعة بشكل رائع.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على شد البشرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يقضي على الهالات السوداء حول العين.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب البثور والحبوب على الوجه.

يجعل البشرة وردية وجميلة وخالية تماماً من آثار الحبوب والبثور المزعجة. ماسك البطاطس لتفتيح البشرة ماسك البطاطس لتفتيح البشرة سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك البطاطس لتفتيح البشرة وهى كما يأتي:- نقوم بسلق حبة بطاطس تكون متوسطة الحجم، مع عدم إزالة القشرة. نقشر حبة البطاطس، ثم نقوم بهرسها جيداً. نقوم بإضافة زيت لوز حلو، أو زيت زيتون. نضيف ملعقتين من اللبن، ثم نقلب جميع المكونات جيداً، ثم نقوم بوضعه على البشرة بعد تنظيفها جيداً. نترك الماسك على البشرة مدة تتراوح ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، ثم نقوم بشطفه بالماء. ماسك البطاطس والليمون ماسك البطاطس والليمون سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك البطاطس والليمون للبشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير، ثم نضع به ملعقتان من عصير البطاطس، وملعقتان من عصير الليمون، ونصف ملعقة من العسل، ثم نضعهم في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً.

نقوم بوضع المزيج على الرقبة والوجه.

نترك المزيج مدة 15 دقيقة حتى يصبح جاف تماماً.

نغسل الرقبة والوجه بالماء الفاتر جيداً.

نكرر وضع هذه الوصفة كل يومين حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من البقع الداكنة والحبوب والشوائب. الوسوم

يعتبر كريم البطاطس والحليب ، من الكريمات الممتازة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما تحسن من مظهر الوجه وتحافظ على رطوبة البشرة وتجعل ملمسها ناعم وجميل، وهو من الكريمات سريعة الامتصاص للدهون والزيوت من البشرة بسرعة كبيرة، كما تخلص الوجه من علامات الشيخوخة المبكرة بشكل رائع، لأنها تعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة، وتكوين طبقات جلد جديدة، وتوفر لها الحماية الكاملة حيث تقوم بالتخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة، وتحتوي على بعض المكونات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة، ولا تسبب أي أعراض جانبية خطيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البطاطس والحليب لتبييض البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم البطاطس والحليب مكونات كريم البطاطس والحليب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل وهى كما يلي:- كوب من عصير البطاطس.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم البطاطس والحليب الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به عصير البطاطس، ثم نضيف إليه النشا، والحليب البودرة، ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تماماً. نرفع الإناء من على بخار الماء ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ثم نقلبهم جيداً مع بعض. نحتفظ بالكريم في علبة متوسطة الحجم ونغلقها جيداً، ثم نضع العلبة داخل الثلاجة حتى تتماسك. نقوم بوضع الكريم على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم يومياً حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. فوائد كريم البطاطس والحليب للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على غلق المسام الواسعة بشكل رائع.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على شد البشرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يقضي على الهالات السوداء حول العين.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب البثور والحبوب على الوجه.

يجعل البشرة وردية وجميلة وخالية تماماً من آثار الحبوب والبثور المزعجة. ماسك البطاطس لتفتيح البشرة ماسك البطاطس لتفتيح البشرة سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك البطاطس لتفتيح البشرة وهى كما يأتي:- نقوم بسلق حبة بطاطس تكون متوسطة الحجم، مع عدم إزالة القشرة. نقشر حبة البطاطس، ثم نقوم بهرسها جيداً. نقوم بإضافة زيت لوز حلو، أو زيت زيتون. نضيف ملعقتين من اللبن، ثم نقلب جميع المكونات جيداً، ثم نقوم بوضعه على البشرة بعد تنظيفها جيداً. نترك الماسك على البشرة مدة تتراوح ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، ثم نقوم بشطفه بالماء. ماسك البطاطس والليمون ماسك البطاطس والليمون سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك البطاطس والليمون للبشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير، ثم نضع به ملعقتان من عصير البطاطس، وملعقتان من عصير الليمون، ونصف ملعقة من العسل، ثم نضعهم في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً.

نقوم بوضع المزيج على الرقبة والوجه.

نترك المزيج مدة 15 دقيقة حتى يصبح جاف تماماً.

نغسل الرقبة والوجه بالماء الفاتر جيداً.

نكرر وضع هذه الوصفة كل يومين حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من البقع الداكنة والحبوب والشوائب.

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