معجزة طريقه لتخزين الليمون بشكل سهل وبسيط في المنزل بمكون واحد فقط، يعتبر الليمون المن الخضروات التي نحتاج لها دائما في المنزل ولا يتم الاستغناء عنها في أي وجبة تحضر بداخل المنزل، ويعتبر الليمون من اهم العناصر التي تنشط جسم الإنسان وتعطي له مناعه طبيعية ، وأيضا الليمون من العناصر التي تساعد علي تطهير المنزل والحصول علي رائحه منعشه نظيفه للمنزل، ويعتبر أيضا الليمون من العناصر التي تستخدم في تطهير اللحوم وأنواع أخري من الطعام لأنها تقضي علي أي نوع من لرائحه بداخلها، ويعتبر الليمون كنز في داخل كل منزل لأهميته الكبيرة واستخداماته المتعددة، ويعتبر الليمون من العناصر الأساسية في فصل الشتاء، لان الليمون من العناصر التي تحتوي علي عناصر كثيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية وأيضا من خواصه أعطاء المناعة للجسم وخوصا في فصل الشتاء وتحفيز المناعة وتقليل احتقان الانف والقصبة الهوائية.

طريقة سحرية لتخزين الليمون من السنة للسنة:

لان معظم الفاكهة والخضروات موسمية ولا تتواجد دائما طول فترة السنه ولان الليمون يعتبر كنز في داخل المنزل ولا يسغنا عنه في داخل أي منزل وخصوصا في فصل الشتاء، ولان الليمون يكون ذو احتياج كبير في فصل الشتاء وفي أوقات كثيرة يكون غالي الثمن إليك طريقة للحفاظ علي الليمون سليم.

يجب أن يكون الليمون الذي سوف نقوم بتخزينه سليم لا يوجد به أي أضرار.

يجب أن يغسل الليمون جيدا وتجفيفه حتي لا يكون به أي نقط من الماء.

أحضار أكياس للتخزين تكون شفافة الون وتكون مخصصه لتخزين الطعام.

أحضار ورق قصدير للف الليمون بها.

وضع الليمون واحدة بعد الأخري بشكل منفصل بأوراق القصدير ولفه جيدا.

وضع الليمون بداخل أكياس التخزين ثم تفريغ الهواء منه تمام والتأكيد من أن الكيس ليس به أي هواء علي الإطلاق.

طريقة تخزين الليمون: