طريقة عمل البغاشة المقرمشة بمكونات بسيطة واقتصادية وبطعم أكثر من رائع

البغاشة المقرمشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البغاشة المقرمشة.

مكونات البغاشة المقرمشة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوبين من الدقيق.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

بيضتين.

ملعقتين كبار سمن أو زبدة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق طعام من الماء.

شربات خفيف.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البغاشة المقرمشة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البيضتين والفانيليا وملعقة الخل وملعقتي السمن أو الزبدة للدقيق المخلوط مع النشا.

ونعجن جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

وبعدما تختلط وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض نقوم بإضافة الثلاث ملاعق من الماء.

ونستمر في العجن حتي نحصل علي قوام وملمس ناعم للعجينة.

ثم نقوم بترك وتغطية العجينة جانبا في إناء لمدة نصف ساعة حتي ترتاح.

ثم بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بسمك أقل من نصف سم.

ونقوم بتقطيع العجينة بعد فردها إلي مربعات متساوية الحجم.

ثم نقوم بعد ذلك بقلي البغاشة في زيت غزير مسخن مسبقا وبعدما تتم تسويتها مباشرة نقوم بوضعها في الشربات الخفيف.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: