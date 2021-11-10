اسرار عمل القهوة التركية في البيت زي الكافيهات.. هتشربي احلي قهوة تركي برغوة كثيفة

يعشق الكثير من الناس القهوة فهي لها مذاق خاص ومتميز، حيث اشتهرت علي مستوي العالم، فهناك طرق مختلفة ونكهات متعددة للقهوة، مثل الشيكولاتة والبندق وغيرها الكثير، ومن القهوة المشهورة للكثير هي القهوة التركية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عملها بسهولة وبسرعة. طريقة عمل القهوة التركية طريقة عمل القهوة التركية المكونات 1 و 1/2 ملعقة من السكر.

3 ملاعق من القهوة المطحونة.

3/4 كأس من الماء. طريقة التحضير نحضر كنكة القهوة، ونضع جميع المكونات مع بعضها.

نشعل نار البوتجاز، ونضع الكنكة، ونخفض النار.

نترك القهوة علي النار لمدة 3 دقائق او حتي نلاحظ أن هناك رغوة.

نقوم بازالة الرغوة ونضعها علي كوبان او 2 فنجان.

نعيد وضع الكنكة علي النار مرة اخري لمدة ثواني.

نصب القهوة علي الفنجانين بهدوء شديد حتي يتم الاحتفاظ بالرغوة. طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة المكونات مكونات القهوة 100 جرام من السكر.

30 ملل من الاسبريسو مكونات الكريمة 100 ملل من اللبن.

100 ملل من الكريمة.

150 ملل من الاسبريسو.

80 جرام من السكر.

3 حبات من صفار البيض.

1 ملعقة من دقيق الذرة. طريقة التحضير طريقة عمل القهوة نحضر وعاء صغير ونضع بة الماء والسكر.

نترك الوعاء علي النار حتي الغليان.

نضع كمية من القهوة الاسبريسو، ونخلطهم

نترك الوعاء جانباً حتي يبرد تماما، أي لمدة ربع ساعة تقريباً.

نضع الوعاء داخل الثلاجة. طريقة عمل الكريمة نحضر وعاء او غلاية ونضع بها كلا من الحليب والاسبريسو.

نضع الوعاء علي النار حتي يسخن.

نجهز وعاء صغير اخر ونضع به البيض والسكر، ونخفقم

نضيف علي خليط البيض والسكر الدقيق، ونخلطهم مرة اخري حتي نلاحظ أن الخليط تجانس مع بعض.

نخلط كل من خليط القهوة مع خليط البيض.

نضع الوعاء علي النار، ونقلبهم جيداً حتي نلاحظ ظهور بعض الرغاوي والفقاعات، ثم نغلق النار، ونتركهم جانبا حتي يبرد، ثم نضعها في الثلاجة.

نحضر الكريمة ونخفقها جيداً، ونخفق الكريمة الموجودة في الثلاجة، ثم نضيف الاثنين علي بعض. طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة نحضر كوب التقديم، ونضع في القاع ملعقة من الكريمة، وملعقة اخري من القهوة، وهكذا حتي يمتلئ الكوب ويصبح هناك حوالي 4 طبقات.

يتم وضع الكوب داخل الثلاجة حتي يتم تقديمها، ويمكن تزيننها بالكريمة حسب الرغبة. الوسوم

يعشق الكثير من الناس القهوة فهي لها مذاق خاص ومتميز، حيث اشتهرت علي مستوي العالم، فهناك طرق مختلفة ونكهات متعددة للقهوة، مثل الشيكولاتة والبندق وغيرها الكثير، ومن القهوة المشهورة للكثير هي القهوة التركية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عملها بسهولة وبسرعة. طريقة عمل القهوة التركية طريقة عمل القهوة التركية المكونات 1 و 1/2 ملعقة من السكر.

3 ملاعق من القهوة المطحونة.

3/4 كأس من الماء. طريقة التحضير نحضر كنكة القهوة، ونضع جميع المكونات مع بعضها.

نشعل نار البوتجاز، ونضع الكنكة، ونخفض النار.

نترك القهوة علي النار لمدة 3 دقائق او حتي نلاحظ أن هناك رغوة.

نقوم بازالة الرغوة ونضعها علي كوبان او 2 فنجان.

نعيد وضع الكنكة علي النار مرة اخري لمدة ثواني.

نصب القهوة علي الفنجانين بهدوء شديد حتي يتم الاحتفاظ بالرغوة. طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة المكونات مكونات القهوة 100 جرام من السكر.

30 ملل من الاسبريسو مكونات الكريمة 100 ملل من اللبن.

100 ملل من الكريمة.

150 ملل من الاسبريسو.

80 جرام من السكر.

3 حبات من صفار البيض.

1 ملعقة من دقيق الذرة. طريقة التحضير طريقة عمل القهوة نحضر وعاء صغير ونضع بة الماء والسكر.

نترك الوعاء علي النار حتي الغليان.

نضع كمية من القهوة الاسبريسو، ونخلطهم

نترك الوعاء جانباً حتي يبرد تماما، أي لمدة ربع ساعة تقريباً.

نضع الوعاء داخل الثلاجة. طريقة عمل الكريمة نحضر وعاء او غلاية ونضع بها كلا من الحليب والاسبريسو.

نضع الوعاء علي النار حتي يسخن.

نجهز وعاء صغير اخر ونضع به البيض والسكر، ونخفقم

نضيف علي خليط البيض والسكر الدقيق، ونخلطهم مرة اخري حتي نلاحظ أن الخليط تجانس مع بعض.

نخلط كل من خليط القهوة مع خليط البيض.

نضع الوعاء علي النار، ونقلبهم جيداً حتي نلاحظ ظهور بعض الرغاوي والفقاعات، ثم نغلق النار، ونتركهم جانبا حتي يبرد، ثم نضعها في الثلاجة.

نحضر الكريمة ونخفقها جيداً، ونخفق الكريمة الموجودة في الثلاجة، ثم نضيف الاثنين علي بعض. طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة نحضر كوب التقديم، ونضع في القاع ملعقة من الكريمة، وملعقة اخري من القهوة، وهكذا حتي يمتلئ الكوب ويصبح هناك حوالي 4 طبقات.

يتم وضع الكوب داخل الثلاجة حتي يتم تقديمها، ويمكن تزيننها بالكريمة حسب الرغبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار عمل القهوة التركية في البيت زي الكافيهات.. هتشربي احلي قهوة تركي برغوة كثيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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