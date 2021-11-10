بربع كوب من الدقيق حضري كيك الشيفون بالكاكاو أخف أنواع الكيك

كيك الشيفون بالكاكاو ، من أخف أنواع الكيك يمتاز بقوام هش جداً ولذيذ، يمكن تقديمه مع الكاكاو أو بدونه حسب الرغبة، وهو من أنواع الكيك اللذيذة التي يمكن تقديمها وتزينها بالسكر البودر أو يمكن تزينه باستخدام الشوكولاتة البيضاء السائلة لتزينه، يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن تحضير الكيك العادي تعتبر هي السر في تحضيره بقوام خفيف جداً وهش، وتعتبر مكوناته بسيطة وسهلة هي عبارة عن البيض والحليب والدقيق ولكن هذا النوع من الكيك يحتاج إلي كمية قليلة جداً من الدقيق، فهو يحتاج إلي ربع كوب فقط، فهو لذيذ وخفيف جداً ومن أشهي أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك الشيفون بالكاكاو بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل كيك الشيفون بالكاكاو

يتكون كيك الشيفون من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 بيضات.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ربع كوب حليب.

ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو الخام.

ربع كوب دقيق.

رشة من الفانيليا.

نصف ملعقة خل .

3 ملاعق كبيرة سكر.

طريقة التحضير

يتم تحضر كيك الشيفون بالكاكاو بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء قابل للطهي نضيف الزيت ثم نضعه على نار هادئة ثم نضيف الكاكاو ونقلب المكونات جيداً حتي يدفئ الزيت ويسخن قليلاً فقط دون أن يغلي. نرفعه من على النار ثم نضيف الدقيق ونقلب ثم نقوم بفصل صفار البيض عن البياض. ثم نضيف صفار البيض إلي خليط الكاكاو والزيت ونضيف رش من الفانيليا وربع كوب من الحليب، ونقلب المكونات حتي يصبح الخليط شبيه بالشوكولاتة السائلة. في وعاء آخر نقوم بإضافة بياض البيض ثم نضيف إليه الخل وخفق المكونات جيداً ثم نضيف السكر تدريجياً حتي يصبح الخليط كريمي. نضيف خليط الكاكاو إلي خليط بياض البيض ونقلب المكونات باستخدام ملعقة من أسفل إلي أعلى حتي يتجانس الخليط مع بعضه البعض. نصب الخليط في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالقليل من الزيت ثم نغطي الوجه بورق ألومنيوم مدهون بمسحة من الزيت حتي لا يلتصق بوجه الكيك.

طريقة التسوية

يتم تسوية الكيك كالآتي:ـ

دخل الصينية فرن ساخن به صينية بها ماء مغلي ونضع صينية الكيك داخلها.

ثم نترك الكيكة داخل الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 160 درجة مئوية حتي تنضج تماماً.

نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا مع رشة من السكر البودر.

نصائح لنجاح الكيك الشيفون

هناك بعض النصائح الهامة لنجاح كيك الشيفون وهي كما يلي:ـ