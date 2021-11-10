3 طرق مختلفة لعمل ألكبده إسكندروني والمقلية والمشوية بطعم ولون وريحة تحفة

طرق مختلفة لعمل ألكبده، تعد ألكبده من أكثر الأطعمة الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم حيث تحتوي على البروتين والحديد والعديد من الفيتامينات لذا يفضل للجميع تناول ألكبده للاستفادة منها، وهناك عدة طرق لعمل ألكبده حيث يمكن إعدادها بالفرن أو شاورما ألكبده والكبدة بالردة وغيرها و سنوضح أفضل الطرق لإعداد طبق ألكبده الرائع. طرق مختلفة لعمل ألكبده طرق مختلفة لعمل ألكبده طريقة عمل كبده إسكندراني مكونات عمل كبده إسكندراني كيلو كبده مقطعة شرائح رفيعة طولية.

4 فلفل اخضر حلو أو حار.

3 ملعقة زيت.

ثلاثة ملعقة خل.

3 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل وكمون.

2 عصير ليمونة خطوات تحضير كبده إسكندراني نحضر وعاء ونضع به ألكبده ونضيف إليها الخل والليمون والملح والفلفل والكمون ونقلب الجميع ونتركها 30 دقيقة.

نسخن الزيت في مقلاة ثم نضيف الثوم ثم الفلفل الأخضر والتقليب.

إضافة شرائح ألكبده والتقليب بضع دقائق حتى النضج ويمكن إضافة بعض مكعبات الطماطم قبل رفعها عن النار ثم وضعها في طبق التقديم. خطوات تحضير كبده إسكندراني طريقة عمل ألكبده المقلية مكونات عمل ألكبده المقلية ½ كيلو شرائح كبده طويلة.

½ كوب زيت.

¼ كوب دقيق.

¼ كوب عصير ليمون.

½ ملعقة بهارات مشكلة.

½ ملعقة ملح.

شطه حارة حسب الرغبة.

بصلة مقسمة شرائح.

بقدونس مفروم. خطوات تحضير ألكبده المقلية نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق والبهارات والملح والفلفل ونقلبهم.

نضع الزيت علي النار التسخين.

نسكب نصف عصير الليمون على شرائح ألكبده وغمس كل الشرائح بخليط الدقيق ثم وضعها في خطوات تحضير ألكبده المقلية الزيت على دفعات مع التقليب كل مرة وإخراجها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت. وضع نصف البصل والبقدونس علي طبق تقديم ثم وضع شرائح ألكبده مع وضع نصف البصل والبقدونس وعصير الليمون علي السطح وتقديمها. طريقة ألكبده المشوية بالفرن مكونات ألكبده المشوية بالفرن كيلو كبده مكعبات.

كوب بقدونس مفروم.

½ ملعقة ثوم مفروم.

2 فلفل (أخضر وأحمر) مفرومين.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة.

ملح وبهارات. خطوات تحضير ألكبده المشوية بالفرن خطوات تحضير ألكبده المشوية بالفرن يتم وضع ألكبده داخل صينية فرن مدهونة بالزيت. إضافة الثوم والفلفل والبقدونس والملح والفلفل إلي ألكبده والتقليب. مزج الماء وعصير الليمون ثم إضافتهم إلي خليط ألكبده والتقليب وإدخالها الفرن ساعة ثم تصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

طرق مختلفة لعمل ألكبده، تعد ألكبده من أكثر الأطعمة الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم حيث تحتوي على البروتين والحديد والعديد من الفيتامينات لذا يفضل للجميع تناول ألكبده للاستفادة منها، وهناك عدة طرق لعمل ألكبده حيث يمكن إعدادها بالفرن أو شاورما ألكبده والكبدة بالردة وغيرها و سنوضح أفضل الطرق لإعداد طبق ألكبده الرائع. طرق مختلفة لعمل ألكبده طرق مختلفة لعمل ألكبده طريقة عمل كبده إسكندراني مكونات عمل كبده إسكندراني كيلو كبده مقطعة شرائح رفيعة طولية.

4 فلفل اخضر حلو أو حار.

3 ملعقة زيت.

ثلاثة ملعقة خل.

3 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل وكمون.

2 عصير ليمونة خطوات تحضير كبده إسكندراني نحضر وعاء ونضع به ألكبده ونضيف إليها الخل والليمون والملح والفلفل والكمون ونقلب الجميع ونتركها 30 دقيقة.

نسخن الزيت في مقلاة ثم نضيف الثوم ثم الفلفل الأخضر والتقليب.

إضافة شرائح ألكبده والتقليب بضع دقائق حتى النضج ويمكن إضافة بعض مكعبات الطماطم قبل رفعها عن النار ثم وضعها في طبق التقديم. خطوات تحضير كبده إسكندراني طريقة عمل ألكبده المقلية مكونات عمل ألكبده المقلية ½ كيلو شرائح كبده طويلة.

½ كوب زيت.

¼ كوب دقيق.

¼ كوب عصير ليمون.

½ ملعقة بهارات مشكلة.

½ ملعقة ملح.

شطه حارة حسب الرغبة.

بصلة مقسمة شرائح.

بقدونس مفروم. خطوات تحضير ألكبده المقلية نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق والبهارات والملح والفلفل ونقلبهم.

نضع الزيت علي النار التسخين.

نسكب نصف عصير الليمون على شرائح ألكبده وغمس كل الشرائح بخليط الدقيق ثم وضعها في خطوات تحضير ألكبده المقلية الزيت على دفعات مع التقليب كل مرة وإخراجها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت. وضع نصف البصل والبقدونس علي طبق تقديم ثم وضع شرائح ألكبده مع وضع نصف البصل والبقدونس وعصير الليمون علي السطح وتقديمها. طريقة ألكبده المشوية بالفرن مكونات ألكبده المشوية بالفرن كيلو كبده مكعبات.

كوب بقدونس مفروم.

½ ملعقة ثوم مفروم.

2 فلفل (أخضر وأحمر) مفرومين.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة.

ملح وبهارات. خطوات تحضير ألكبده المشوية بالفرن خطوات تحضير ألكبده المشوية بالفرن يتم وضع ألكبده داخل صينية فرن مدهونة بالزيت. إضافة الثوم والفلفل والبقدونس والملح والفلفل إلي ألكبده والتقليب. مزج الماء وعصير الليمون ثم إضافتهم إلي خليط ألكبده والتقليب وإدخالها الفرن ساعة ثم تصبح جاهزة للتقديم.

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