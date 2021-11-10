فوائد الثوم لتطويل الشعر من تجربتي مع الثوم للشعر سهلة ومذهلة وسريعة

فوائد الثوم لتطويل الشعر ، من أكثر الفوائد شهرة عن الثزوم، هو أنه يسهم في إطالة الشعر، وتكثيفه بطريقة صحية وآمنة للغاية، وهو ما يمكن أن تحققينه بطريقة آمنية وطبيعية، بعيدًا عن استخدام الطرق العلاجية المكلفة رغم فوائدها مثل؛ فوائد جلسات الميزوثيرابي للشعر، وذلك لما يحتوي عليه الثوم من عناصر وفيتامينات طبيعية، تنقي الجسم والبشرة من السموم، وبالتالي ينعكس ذلك على صحة الشعر وتعزيزها بطريقة آمنة، فالثوم يحتوي على معادن وفيتامينات مثل الماغنيسيوم والسيلينيوم، وعددًا من العناصر الأخرى، التي تعمل على تقوية بصيلة الشعر، حتى أن المشنتغلين بالطب البديل، ينصحون بفرك حبة الثوم في الأماكن التي يتساقط منها الشعر، أو تعاني من فراغات صلعية بفروة الرأس، وذلك نظرًا لما نعرفه من فوائد الثوم لتطويل الشعر.

يتساءل الكثيرون هل الثوم ينبت الشعر، أو هل فرك الثوم ينبت الشعر، ودائما ما تكمن الإجابة في فوائد الثوم للشعر الخفيف من الأمام، وفوائد الثوم لتطويل الشعر، بالإضافة إلى فوائد الثوم للشعر والصلع، وذلك يمكن الجزم به من خلال تجربتي مع الثوم للشعر، من أجل علاج فراغات الشعر بالثوم، حيث تتوقف فوائد الثوم للشعر وطريقة استخدامه، على مدة وضع الثوم على الشعر، ذلك أن الثوم يقدم العديد من الفوائد للشعر وصحته، وذلك للأسباب التالية:

يعمل الثوم كمضاد للميكروبات، حيث يقتل الجراثيم التي تتسبب في قشرة الشعر والإضرار بفروة الرأس.

كما يعزز الثوم من صحة الشعر نفسه، عن طريق إمداده بالمعادن والفيتامينات اللازمة.

مادة السيلينيوم التي يذخر بها الثوم، تنشط الدورة الدموية بشكل ملحوظ.

وللثوم قدرة خارقة وكبيرة، في علاج الثعلبة وهي مرض مناعي يتسبب في حدوث صلع بفروة الرأس.

استخدمت الثوم لتعزيز تغذية الشعر، والحفاظ على فروة الرأس من القشرة، والضعف والالتهابات التي تسببت في حدوث حكة بالرأس، كل ذلك عالجه الثوم من خلال خلطة الثوم لتكثيف وتطويل الشعر في أسبوع، مع استخدام طريقة زيت الخروع لتطويل الشعر، ويمكنك ملاحظة الفارق من أول أسبوع، وقد سظهر بعد مرور أسبوعين، وذلك بالكيفية التالية:

15 فص ثوم مهروس ومعصورة جيدا.

ملعقتان من زيت الزيتون.

صفار حبة بيض.

ملعقة عسل أبيض كبيرة.