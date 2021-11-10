طريقة عمل الجريش السعودي باللحم أصلي ولذيذ جدا بالخطوات جربيه سهل

طريقة عمل الجريش السعودي باللحم ، أشهر الأكلات السعودية الشعبية المعروفة، والتي انتقلت شعبيتها بين دول الخليج العربي، مع الوافدين من وإلى المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن طبق أو وجبة تقليدية شعبية شهيرة، تحتوي أو تتكون من الدجاج أو اللحم خاصة لحم الضأن، إلى جانب القمح المطهو جيدًا، ويمكن أن تستغرق طريقة عمل الجريش السعودي الأصلي، حوالي ثلاث إلى أربع ساعات كاملة، حتى ينضج جيدًا، حيث يتم طهيه على نار هادئة كما هو معتاد، كما يجب أن يحتوي اللحم على العظام دون أن يخلو منه، حيث تختلط فوائد اللحم مع التوابل التي تغطي اللحم، سواء لحم ضأن أو دجاج، بالإضافة إلى البروتينات والمعادن والفيتامينات والعناصر المغذية، التي يحتوي عليها اللحم، ولهذا يعد الجريش السعودي، من أهم وأشهر الأطباق الرئيسة، على المائدة السعودية.

اللحم من العناصر المغذية جدا للجسم، ولهذا السبب يجب أن يحتوي عليه الطعام من حين لآخر، حتى يمد الجسم بما يحتاجه من عناصر، خاصة للأطفال حيث تبنى أجسادهم في تلك الفترة العمرية، ولهذا السبب تهتم الأمهات بالتنويع في الطعام، حتى لا ينفر الأطفال من تناوله كثيرًا، ومن أشهر طرق طهي اللحم والدجاج على طريقة المطبخ السعودي؛ طريقة عمل السليق السعودي باللحم، وطريقة عمل المعفش الجيزاني، وطريقة عمل الزربيان السعودي، و طريقة عمل كباب الميرو السعودي، وكلها أكلات ووجبات صحية، شهية المذاق وأغلبها يستخدم ويتم طهيه في المناسبات، والأعياد والأعراس وهي ولائم للضيوف.

كيلو ونصف من اللحم.

جريش بمقدار كيلو كامل.

4 حبات من البصل متوسطة الحجم.

5 حبات بنادورا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

كوب من السمن.

كأس من الماء.

رشة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودر.