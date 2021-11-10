نصف كيلو من اللحم أصنعي أحلي كفتة داود باشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة

كفتة داود باشا ، تعتبر من الوجبات السريعة التي يحب تناولها الكثير من الوقت الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي لها مذاق رائع وشهي ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، حيث أنها تتكون الصلصة التي توضع فيها من الثوم وليس البصل لذلك سميت بهذا الاسم، وتبحث دائماً السيدات على الاختلاف بينها وبين العادية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكفتة داود باشا

تتكون كفتة داود باشا من بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

بصلة صغيرة مفرومة ناعماً.

نصف كوب من الكزبرة مفرومة ناعماً.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

٢ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

الملح حسب الحاجة.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

مقادير الصلصة

هناك بعض المكونات لعمل الصلصة وهي كالآتي:-

٣ فصوص من الثوم المهروس.

حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

٤ ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

كوب من الماء.

٢ حبة بصل كبيرة مقطعة إلى حلقات.

حبة من الفلفل الأحمر المفروم.

٢ حبة كبيرة من الطماطم المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة داود باشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها. ثم نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت حتي يسخن على نار متوسطة. نضيف مكعبات البطاطس في المقلاة ونقليها في الزيت الساخن. ونضع مكعبات البطاطس في صينية الفرن. نقوم بتحضير إناء ونضع به اللحم المفروم، الملح، البصل، القرفة، الثوم، الهيل، الكزبرة، البهار والبقدونس ونقلب المكونات جيداً. قومي بعد ذلك بتشكيل اللحم على شكل كرات صغيرة ونتركها خمس دقائق. نقوم بعد ذلك بوضعها في الزيت المسخن مسبقاً ونقلب حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي. قومي بوضع كرات الكفتة المقلية في صينية الفرن مع البطاطس المقلية. ثم نضع الثوم، والبصل في نفس المقلاة ونقلب حتي يصبح لونهم ذهبياً. نضيف بعد ذلك كوب الماء، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، البهار، الطماطم، الملح ومعجون الطماطم في وعاء ونضعه على النار حتي يغلي ويتسبك. نقوم بصب صلصة الطماطم على الكفتة المقلية، والبطاطا في صينية الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تتسبك. نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب الأرز والخبر والمقبلات بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية للحمة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.