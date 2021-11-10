وصفة سريعة المفعول للتخلص من الشعر الأبيض والشيب نهائياً بديل الصبغة، ترغب جميع النساء في الظهور بشكل متألق دائماً وهذا لأن الشعر هو تاج المرأة.

ولكن قد يكون ظهور الشعر الأبيض من الأمور المزعجة والتي تقوم بإحساسها بالتقدم في العمر وكبر السن.

مما تلجأ إلي الحل السريع وهو القيام باستخدام الصبغة لمحاولة إخفاء خصل الشعر البيضاء واستعادة شبابها.

ولذلك يمكنك الاستغناء عنها نهائياً واستبدالها بالمكونات الطبيعية والتي تعد أكثر أمان وتحافظ علي صحة الشعر.

وصفة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض بدون مواد كيميائية

التخلص من الشعر الأبيض هو أمر مزعج خاصةً بالنسبة للنساء والرجال كما أنه قد يحدث في مرحلة عمرية مبكرة.

ولكن توجد أسباب كثيرة لظهور الشعر الأبيض أو الشيب المبكر مثل نقص صبغة الميلانين أو صبغ الشعر باستمرار.

مما يؤدي إلي ضعف الشعر وعلي الرغم من فاعلية الصبغة إلا أنها سريعاً ما يزول مفعولها بعد مرور الوقت.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة سريعة المفعول للتخلص من الشعر الأبيض وعلاج الشيب بدون رجوع وأكثر أمان.

وصفة الحناء وزيت جوز الهند للتخلص من الشعر الأبيض والشيب نهائياً

تعد الحناء هي أفضل الحلول للقضاء علي خصل الشعر البيضاء أو الشيب المبكر حيث تساعد علي تلوين الشعر.

وهذا لاحتوائها علي خصائص هامة تعزز من صبغة الشعر وتعمل علي تغذيته من الداخل والحفاظ علي رطوبة الشعر.

يحتوي زيت جوز الهند علي مضادات أكسدة وأحماض دهنية مما يحد من ظهور الشيب ويساعد في تأخير الشعر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الحناء.

3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

2 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

فرشاة للشعر.

في وعاء عميق قومي بمزج الحناء والكاكاو جيداً حتي تتجانس.

ثم أضيفي باقي المكونات بالتدريج حتي تحصلي علي خليط متماسك.

تترك الخلطة الطبيعية من الليل وتغطيتها حتي تختمر جيداً ثم تستخدم في الصباح.

توضع علي شعر مغسول ونظيف وتزع بفرشاة الشعر مع التركيز علي أماكن الشعر الأبيض.

ثم يمشط الشعر ويترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات ثم يغسل بالماء والشامبو الطبي.

تستخدم الوصفة مرتين في الشهر وسوف تلاحظي اختفاء الشعر الأبيض تدريجياً وبشكل نهائي.

مكونات الوصفةطريقة التحضير وكيفية الاستخدام