طريقة عمل فاهيتا الدجاج اللذيذة وأسرار المطاعم في تحضيرها

تعد فاهيتا الدجاج من أجمل الأكلات السريعة التي نعشق تناولها من الخاج لمذاقها الجذاب وفوائدها الكثيرة، وذلك لكونها تجهز من صدور الدجاج الغنية بالبروتين والخضروات المقطعة الغنية بالفيتامينات ودخول الكثير من المكونات التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والعديد من الفوائد الأخرى.

وفي ظل اشتهار المطبخ العربي بتقديم سندوشات الشاورما التي انتشرت بكثرة في كافة الدول العربية إلا أن هناك أكلة قريبة كل القرب من الشاورما بل وهى أكثر فائظة لك نها وجبة متكاملة وهى فاهيتا الفراخ أو فاهيتا الدجاج فكلتاهما واحد.

وفي هذا المقال يسر أسرة مطبخ موقع ثقفني الشهير بتقديم أفضل الأكلات بطريقة تحضير مبسطة وسريعة وبمكونات مظبوطة ودقيقة تقديم طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالتفاصيل، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية من الجلد والعظام. ثمرة بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة. ثمرتان من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة. ثمرة من الفلفل الأخضر مقطعة قطع صغيرة. ثمرة من الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة مقطعة شرائح رفيعة. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيتون المخلي حلقات. نصف كوب من الزبادي لتتبيل الدجاج به ليكسبه طراوة. زيت طعام نقي أي نوع. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض. ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. ملعقة صغيرة من الكاري. ملعقة صغيرة من الثوم الباودر. ملح طعام يودي. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. خبز النوع المحبب للتقديم.

تغسل صدور الدجاج جيداً بالخل والملح وتقطع إلى شرائح رفيعة. توضع صدور الدجاج في إناء واسع ويوضع معها الزبادي وعصير الليمون والخل وتقلب المكونات جيداً. يوضع على صدور الدجاج الملح والفلفل الأسود والكمون والكاري والثوم الباودر وتقلب المكونات جيداً. توضع صدور الدجاج المتبلة في الثلاجة ساعة على الأقل لتتشرب التتبيلة قبل تسويتها. في مقلاة كبيرة على نار متوسطة يوضع القليل من الزيت ليسخن. توضع شرائح البصل في الزيت وتقلب حتى تكتسب اللون الأصفر. تشوح صدور الدجاج المتبلة به وتقلبب جيداً حتى يتغير لونها ويوضع لها القليل من الماء وتترك على نار متوسطة حتى تنضج. يوضع فوق الدجاج الفلفل الأخضر والأحمر ومكعبات الطماطم والزيتون الشرائح وتقلب المكونات كلها وتترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة. يرفع الدجاج من على النار ويوضع في قالب لدخوله الفرن تحت الشواية. يدخل طاجن الفاهيتا الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون وجه الفاهيتا ذهبي. تخرج الفاهيتا من الفرن وتترك جانباً لتهدأ قليلاً قبل التقديم. تقدم الفاهيتا بجوار الخبز والطحينة والسلطات أو تقدم داخل العيش السوري كساندويشات الشاورما بجوار الثومية والمخلل وبألف هنا.

مقادير فاهيتا الدجاجطريقة تحضير فاهيتا الدجاج