تندر الدجاج المقرمش بتتبيلة مميزة بطريقة سهلة وشهية وأحلى من المطاعم

تندر الدجاج المقرمش ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالتتبيلة والخلطة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، وبمذاقه المميز والشهي، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة الدجاج التركية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تندر الدجاج المقرمش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات تندر الدجاج المقرمش

يتكون تندر الدجاج المقرمش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

كيلو صدور دجاج مقطع طولياً.

مقادير التتبيلة

كوب ونصف زبادي.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ربع كوب ماء.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير خليط التغطية

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب نشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة مرق دجاج بودر.

مقادير التقديم

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على تندر الدجاج المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير التتبيلة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبادي والماء والخل والكزبرة والملح والببريكا والثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف قطع الدجاج، ونخلطهم جيداً بالتتبيلة.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين.

تحضير خليط التغطية

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والنشا والبيكنج بودر ومرق الدجاج والكركم والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نخرج الدجاج المتبل من الثلاجة، ثم نضعه في خليط الدقيق، ثم نخلطه جيداً بالدقيق، ثم ننفضه من الدقيق.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

بعد ذلك نقلي فيه الدجاج وعندما يكتسب لوناً ذهبياً من أسفل نقلبه على الجهة الثانية، وعندما يكتسب لوناً من الجهة الثانية نرفع تندر الدجاج من الزيت على مناديل مطبخ.

طريقة عمل صلصة الرانش

المكونات

كوب مايونيز.

كوب ساور كريم أو زبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الشبت المجفف.

ملعقة كبيرة من البقدونس اليابس.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز وساور كريم أو زبادي والزيت النباتي وعصير الليمون والثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود والملح والشبت المجفف والبقدونس اليابس، ثم نخلطهم جيداً. ثم نقدم صلصة الرانش في طبق التقديم، وبذلك تكون جاهزة لنقدمها مع تندر الدجاج المقرمش.

نفرد خبز التورتيلا، ثم ندهن منتصفه بصلصة الرانش، ثم نضع فوق صلصة الرانش خس، ثم تندر الدجاج، ثم نضع فوقه شرائح طماطم، ثم شطة، وأخيراً صلصة الرانش، ثم نلف الخبز رول. ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نحمر فيها السندوتشات من الجهتين. بعد ذلك نقدم سندوتشات تندر الدجاج المقرمش في طبق التقديم مع صلصة الباربكيو. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

طريقة التحضيرطريقة تقديم تندر الدجاج المقرمش

المقادير

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب من السكر البني.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

رشة فلفل أسود.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والثوم البودرة والمستردة البودرة والببريكا والملح والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيداً. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع تندر الدجاج المقرمش. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير