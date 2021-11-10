القرص الفلاحي الطرية الاصلية اعمليها بطريقة جدتي

القرص الطرية الفلاحي، تعد القرص الطرية الفلاحي من أنواع المعجنات التي يتم عملها في الفلاحين والكثير من السيدات يبحثون عن الطريقة الصحيحة والأصلية لعملها بشكل جيد، ويمكن عملها سادة أو بأكثر من نوع حشو مثل العجوة أو بحشوة الملبن أو بحشو العجميستا، أو يمكن حشوها بالسكر الناعم من الداخل، وكل تلك الحشوات على حسب ذوق كل شخص.

واليوم من خلال موقعنا ثقفني، سنعرض عليكن متابعنا طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية الأصلية تابعو المكونات والمقادير بالتفصيل لضمان تحضيرها بكل احترافية، وسنوضح طريقة تحضيرها بالخطوات لضمان نجاح عملها مائة بالمائة.

مقادير القرص الطرية الفلاحي:

تعد القرص الطرية الفلاحي مقاديرها ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ بسيط، ويتم تناولها تلك القرص كوجبة فطور خفيفة:

كيلو من الدقيق المنخول.

كوب كبير من الزبادي.

كوب كبير من القشطة الفلاحي.

نصف كوب من السمسم المحمص النظيف.

نصف كوب من الزبدة الفلاحي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من اللبن كامل الدسم.

٢ ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح الناعم.

نصف كيلو مت العجوة المخلية من النواة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كيلو من الملبن وتقطع لكرات صغيرة لعملها داخل عجين القرص الطرية.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم لدعكها مع الملبن لعدم ألتصاقها بالأيدي عن أستخدمها.

في الأول نضع بالعجان الزيت والسكر والزبدة والقشطة والحليب والزبادي والسمسم ومعهم الدقيق المنخول ومعهم أيضا الخميرة والبيكنج بودر والملح. نقوم بعد ذلك نعجنهم في العجان جيدا، ثم نتركهم حتى يتم اختمار العجين، ونتركها جانبا. الخطوة التالية نعمل على خلط العجوة مع الزبدة على البارد بالأيدي. نعمل الخطوة الأخرى على حشو العحين بالعجوة وتشكل على شكل دوائر،. ثم رصي القرص في الصواني الخاصة بلفرن، نحضر الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ندخل الصواني في الفرن بعد أنتهاء الكمية كلها من القرص، وتقدم بالهناء والشفاء بجوار جميع المشروبات.

كيلو من الدقيق.

كوب كبير من اللبن الرايب.

كوب كبير من القشطة كاملة الدسم.

نصف كوب من السمسم المحمص النظيف.

نصف كوب من الزبدة الفلاحي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

٢ ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح الناعم.

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